Почему водолазы Российской империи были одними из лучших в мире?

Иностранцев поражало как отменное качество российского подводного оборудования и снаряжения, так и высокий уровень подготовки самих русских водолазов.

5 мая 1882 года указом императора Александра III в городе Кронштадт на острове Котлин в Финском заливе была учреждена первая в Российской империи Водолазная школа. Ей надлежало готовить «опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ».

Водолазы служили на военных кораблях русского флота и раньше — их набирали среди умеющих хорошо плавать матросов. Вот только количество таких специалистов было весьма ограничено, да и уровень их подготовки оставлял желать лучшего.

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Теперь же Россия должна была получить целые отряды профессионалов, способных осуществить быстрый подъем артиллерийских орудий с затонувшего корабля или эффективно разминировать фарватер.

Железные люди

В школу брали только крепких моряков в возрасте до 26 лет с мощной, хорошо развитой грудью, здоровыми легкими и сердцем. Путь туда был заказан флегматикам и холерикам, обладателям короткой шеи и любителям выпить. «Водолаз, желающий безвредно и успешно заниматься своим ремеслом, должен вести правильный образ жизни: почему привычного пьяницу необходимо исключить из списков водолазов», — говорилось в «Правилах водолазной службы».

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Курс обучения был рассчитан на 12 месяцев, в течение которых офицеры учились грамотно осматривать затонувшие судна, делать их схематические чертежи и составлять планы по подъему. Нижних чинов, в первую очередь, готовили эффективно проводить подводные такелажные работы.

Курсанты знакомились с устройством подводного снаряжения и оборудования, изучали, как следует вести себя под водой, чтобы минимизировать угрозы для своего здоровья и жизни. Морально-психологическая подготовка в школе была настолько высока, что к ее преподавателям за консультацией нередко обращались ведущие гражданские и военные специалисты в педагогике и психологии.

Лучшие из лучших

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В Водолазной школе преподавательской деятельностью не ограничивались. Она стала своеобразным научным центром, где тщательно изучались все аспекты подводного дела и появлялись разработки, не уступающие, а часто и превосходящие зарубежные аналоги: водолазная помпа Колбасьева, подводный миноискатель Шульца, фотоаппарат для подводных съемок Есипова и Родионова и многие другие.

Ставшая широко известной за рубежом Водолазная школа приняла участие в нескольких промышленных выставках в США и Франции. Там ее изобретения были отмечены почетными дипломами, а также бронзовыми и серебряными медалями.

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Поражали иностранцев и сами русские водолазы. Они могли ежедневно работать под водой по 3-4 часа без каких-либо жалоб на плохое самочувствие, в то время как их коллеги часто жаловались на головокружение, боль в ушах и рвоту.

В 1909 году выпускники школы с глубины 58 метров осуществили успешный подъем корпуса подводной лодки «Камбала», затонувшей около Севастополя после столкновения с броненосцем «Ростислав». Это был настоящий рекорд, поскольку глубина подъема кораблей в то время в мире не превышала 30 метров.

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Вплоть до крушения Российской империи в 1917 году Водолазная школа выпустила свыше 2500 специалистов, многие из которых приняли участие и погибли в тяжелых для страны войнах против Японии и Германии. После революции ее перебазировали в Крым и переименовали в Балаклавский военно-морской водолазный техникум. Знаменитое учебное заведение продолжило готовить профессионалов подводного дела, теперь уже для Военно-морского флота СССР.