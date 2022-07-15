4 неожиданных советских супа из ягод и фруктов

Вдохновляющие рецепты мы нашли в «Книге о вкусной и здоровой пище» 1952 года.

1. Суп из вишен с варениками

Вероятно, этот рецепт придумал человек, который в детстве очень любил вареники с вишней, но решил добавить к ним еще больше вишневого соуса.

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Как приготовить: Вишни (600 г) разделить на две части. Одну половину очистить от косточек, откинуть на дуршлаг, чтобы стек лишний сок, и пересыпать ягоды крахмалом (50 г). Вторую половину - размять и залить 4–5 стаканами горячей воды, положить сахар (1/2 стакана), довести до кипения и процедить. Приготовить тесто: смешать 1 стакан пшеничной муки, 2 яйца, 2 ст. ложки воды и тонко раскатать, затем вырезать кружочки. На каждый кружок положить 1–2 очищенные вишни и защипать края теста. Перед подачей на стол вареники положить в горячий вишневый отвар и варить в течение 5– 10 минут.

2. Суп-пюре из свежих ягод с сухариками

В этот летний суп можно смело класть любые свежие ягоды, особенно ваши любимые. Ни в чем себе не отказывайте!

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Как приготовить: Свежие ягоды (клубнику, землянику, малину) перебрать, промыть, откинуть на сито и протереть. В кипящую воду (2 стакана) положить сахар (1/2 стакана), размешать и процедить. Получившийся сироп охладить и смешать с ягодным пюре. К готовому холодному супу подать сметану и ванильные сухари (150 г).

3. Суп из клюквы и яблок

Такой суп хочется готовить теплыми осенними вечерами, когда лето уже позади, урожай собран, но зимние холода еще далеко.

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Как приготовить: Клюкву (300 г) перебрать, промыть, размять в кастрюле, залить 5 стаканами кипятка, перемешать и накрыть крышкой, а через 10–15 минут процедить. Затем кастрюлю с соком поставить на огонь, добавить сахар (1 стакан) и яблоки (500 г), очищенные от кожицы и сердцевины и нарезанные ломтиками или соломкой. Когда смесь закипит, всыпать картофельный крахмал (1 ст. ложка) и проварить еще пару минут. Суп лучше подавать охлажденным. При желании можно добавить в суп сметану.

4. Суп из сушеных фруктов с рисом

Это вариант супа на зиму. Подходит тем, кто заблаговременно засушил яблоки и груши, или проще - купил в ближайшем магазине. И этот суп точно понравится детям!

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Как приготовить: Сушеные фрукты (200 г) перебрать, промыть, яблоки и груши залить холодной водой и отварить до готовности. Затем добавить сахар (1/2 стакана), остальные фрукты (если у вас было что-то еще), корицу, довести до кипения и варить на слабом огне в течение 10–15 минут. После этого влить разведенный водой картофельный крахмал (50 г) и повторно довести до кипения. В суп также можно добавить отваренные рис или вермишель (100 г).

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