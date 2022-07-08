Этот великий советский анестезиолог бросил вызов Сталину и остался жив

Советский врач Исаак Жоров прожил тяжелую, но удивительную жизнь. Сын простого ремесленника, он женился на родственнице последнего русского императора княжне Елене Романовой и добился необычайных высот в мировой медицине, став членом научных обществ Великобритании, Чехословакии, Германии и Ирландии.
Жорова часто называют основателем советской школы анестезиологии. Будучи практикующим хирургом, Исаак Соломонович разработал целый ряд новых методов, приспособлений, инструментов и медикаментов для эффективного обезболивания. На его счету более 160 опубликованных трудов, десятки подготовленных кандидатов и докторов медицинских наук.
Исаак Жоров.Архивное фото
Во время Великой Отечественной войны, еще до того, как стать врачом с мировым именем, Жоров служил главным хирургом 33-й армии, вместе с которой в феврале 1942 года оказался в окружении под Москвой. В плену, в который он вскоре попал, Исаака Соломоновича как еврея неминуемо ждал расстрел. Спасло его то, что он выдал себя за грузина.
Оказавшись на оккупированной территории, Жоров занимался лечением советских военнопленных, и при любой возможности помогал им выбраться. Получив некоторую свободу передвижения после спасения жизни немецкого офицера, он выдавал живых людей за мертвых, после чего вывозил их в лес из лагеря для «захоронения» и передавал партизанам.
На лекции профессора Жорова.Архивное фото
После освобождения и прохождения проверки Исаак Соломонович стал главным хирургом эвакуационных госпиталей 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского. С военачальником у врача сложились хорошие отношения — тот даже подарил ему автомобиль.
После войны в Советском Союзе вновь заработал маховик массовых репрессий. Одним из наиболее громких дел стало «дело врачей-вредителей» 1953 года. Видных медиков страны обвиняли в работе на американскую разведку и в намеренном причинении вреда руководителям государства. Десятки людей оказались за решеткой. Процесс при этом носил выраженный антиеврейский характер.
Карикатура, связанная с «делом врачей».Кукрыниксы, журнал «Крокодил»
Далеко не последнего врача в стране, да и еще и еврея, Исаака Соломоновича репрессии, однако, обошли тогда стороной. Вот только он сам в стороне оставаться не пожелал.
Ничего не боявшийся во время войны, Жоров и сейчас проявил мужество. Он открыто выступил на трибуне перед переполненным залом 1-го медицинского института в защиту обвиняемых по «делу врачей», назвав своих репрессированных коллег гордостью советской медицины. В тот же день Исаак Соломонович был арестован по обвинению в ведении антисоветской пропаганды.
Исаак Жоров на съезде хирургов в 1962 году.Архивное фото
«И здесь прорвало 1-й медицинский институт. Он стал бурлить, прерывались занятия, целые факультеты, потеряв страх или внезапно прозрев, просились в заложники, только чтобы взамен освободили Исаака Соломоновича. Его очень любили студенты и преподаватели», — вспоминала племянница хирурга Светлана Жорова.
Маршалы Жуков и Рокоссовский лично ходатайствовали перед Сталиным за прославленного врача, однако тот остался непреклонен. Исаака Жорова выпустили из тюрьмы и полностью реабилитировали лишь после смерти «отца народов» в период так называемой «хрущевской оттепели».