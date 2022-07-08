Этот великий советский анестезиолог бросил вызов Сталину и остался жив

Исаак Жоров не боялся ни немецкого плена, ни гнева советского лидера. Важней всего для него была справедливость.

Советский врач Исаак Жоров прожил тяжелую, но удивительную жизнь. Сын простого ремесленника, он женился на родственнице последнего русского императора княжне Елене Романовой и добился необычайных высот в мировой медицине, став членом научных обществ Великобритании, Чехословакии, Германии и Ирландии.

Жорова часто называют основателем советской школы анестезиологии. Будучи практикующим хирургом, Исаак Соломонович разработал целый ряд новых методов, приспособлений, инструментов и медикаментов для эффективного обезболивания. На его счету более 160 опубликованных трудов, десятки подготовленных кандидатов и докторов медицинских наук.

Исаак Жоров. Архивное фото Архивное фото

Во время Великой Отечественной войны, еще до того, как стать врачом с мировым именем, Жоров служил главным хирургом 33-й армии, вместе с которой в феврале 1942 года оказался в окружении под Москвой. В плену, в который он вскоре попал, Исаака Соломоновича как еврея неминуемо ждал расстрел. Спасло его то, что он выдал себя за грузина.

Оказавшись на оккупированной территории, Жоров занимался лечением советских военнопленных, и при любой возможности помогал им выбраться. Получив некоторую свободу передвижения после спасения жизни немецкого офицера, он выдавал живых людей за мертвых, после чего вывозил их в лес из лагеря для «захоронения» и передавал партизанам.

На лекции профессора Жорова. Архивное фото Архивное фото

После освобождения и прохождения проверки Исаак Соломонович стал главным хирургом эвакуационных госпиталей 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского. С военачальником у врача сложились хорошие отношения — тот даже подарил ему автомобиль.

Против Сталина

После войны в Советском Союзе вновь заработал маховик массовых репрессий. Одним из наиболее громких дел стало «дело врачей-вредителей» 1953 года. Видных медиков страны обвиняли в работе на американскую разведку и в намеренном причинении вреда руководителям государства. Десятки людей оказались за решеткой. Процесс при этом носил выраженный антиеврейский характер.

Карикатура, связанная с «делом врачей». Кукрыниксы, журнал «Крокодил» Кукрыниксы, журнал «Крокодил»

Далеко не последнего врача в стране, да и еще и еврея, Исаака Соломоновича репрессии, однако, обошли тогда стороной. Вот только он сам в стороне оставаться не пожелал.

Ничего не боявшийся во время войны, Жоров и сейчас проявил мужество. Он открыто выступил на трибуне перед переполненным залом 1-го медицинского института в защиту обвиняемых по «делу врачей», назвав своих репрессированных коллег гордостью советской медицины. В тот же день Исаак Соломонович был арестован по обвинению в ведении антисоветской пропаганды.

Исаак Жоров на съезде хирургов в 1962 году. Архивное фото Архивное фото

«И здесь прорвало 1-й медицинский институт. Он стал бурлить, прерывались занятия, целые факультеты, потеряв страх или внезапно прозрев, просились в заложники, только чтобы взамен освободили Исаака Соломоновича. Его очень любили студенты и преподаватели», — вспоминала племянница хирурга Светлана Жорова.

Маршалы Жуков и Рокоссовский лично ходатайствовали перед Сталиным за прославленного врача, однако тот остался непреклонен. Исаака Жорова выпустили из тюрьмы и полностью реабилитировали лишь после смерти «отца народов» в период так называемой «хрущевской оттепели».