С каких пор русские мужчины стали носить серьги?

Для древнерусского князя и для кавалериста времён наполеоновских войн серьга в ухе была обычным делом. А в Московской Руси мужские серьги были ценной частью наследства или приданого.

«Показался Святослав, переплывающий реку на скифской ладье. Он сидел на веслах и греб вместе с остальными, ничем не отличаясь от них. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода. Выглядел он угрюмым и диким. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами». Так византийский историк Лев Дьякон описывает Святослава Игоревича, Великого князя Киевского, во время его встречи с императором Византии Иоанном I Цимисхием (X век).

Меч-кладенец и в ухе одинец

Князь Святослав Игоревич, илл. Ф. Солнцев / Альбом «Одежды Русского государства», 1869 Public Domain Public Domain

Русские воины прокалывали уши с древних времён. В культуре самых разных народов это было защитным магическим действием. Серьга в ухе воина носилась изначально как оберег от нечистой силы, но также и как банальный показатель статуса. Чем дороже и замысловатей украшение, чем больше бусинок или драгоценных камней на серьге, тем знатнее ее обладатель. Лев Дьякон, описывая вид Святослава, говорит, что «одеяние его было белым и отличалось от одежды других только чистотой», значит, золотая серьга была самым дорогим аксессуаром правителя Киевской Руси.

Ношение серьги в ухе у мужчин было популярно среди алан, волжских булгар, о чем говорят раскопки погребений знати. Известно, что у скифских племен были серьги с грибовидной шляпкой, которые носили и мужчины, и женщины – видимо, как признак племени. Серьги носили в улусах Золотой Орды, и оттуда они тоже распространялись на Русь. Сначала популярны были серьги-«одинцы» – с одним звеном. Впоследствии, с XIV века, распространяются серьги с отходящим вниз стержнем или подвеской (в форме знака вопроса), на которые нанизываются одна или несколько бусинок. В 1358 году в своей духовной грамоте (завещании) князь Иван Иванович завещает своим двум сыновьям по одной золотой серьге с жемчугом.

Иван-царевич на Сером Волке,1889, Виктор Васнецов / Государственная Третьяковская галерея Public Domain Public Domain

С XVI века появляются серьги-«двойчатки» и «тройчатки» – соответственно, с двумя и тремя звеньями. У князя углицкого Дмитрия Ивановича в описании его казны можно найти серьги «большие» и «тройные» с яхонтами и лалами, украшенные зернью, новгородского и восточного производства. Яхонт – это сапфир или аметист, лал – чаще всего шпинель или рубин. Серьги делали из золота, серебра, медного сплава, покрывали золочением и обязательно украшали жемчугом.

Конечно, серьги на Руси носили не только знатные люди. Простые медные серьги в форме незамкнутого полумесяца носили и мужчины из простонародья. В XVII веке среди имущества крестьянина упоминается «ломаная» серьга – подтверждение того, что даже испорченные украшения ценились и хранились в крестьянских семьях.

Серьги-двойчатки, конец XVII в., Россия Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»

А что же русские женщины? Как пишет археолог Наталья Жилина, «исконным в славяно-русском уборе было ношение крупных височных колец, скрепленных с металлическим венком, в VIII веке распространились миниатюрные серьги провизантийского облика». Однако русские знатные женщины в XIV-XV веках дорогих серег не носили, парадным украшением была рясна – тоже своеобразные металлические подвески, крепившиеся к головному убору.

Рясны – подвески к головному убору. Русь, 12 в. Серебро, золочение, пайка, скань, зернь. shakko (CC BY-SA 3.0) shakko (CC BY-SA 3.0)

Показательно, что князь Рузский Иван Борисович в XVI веке унаследовал «двои серьги яхонты, а третьи лалы» от своей матери, а передал их сестре, которая лишилась приданого. То есть, серьги в те времена не имели какой-то жесткой гендерной принадлежности. Драгоценные женские серьги становятся популярны снова в XVI-XVII веках, уже под влиянием европейской культуры – в описаниях имущества царицы Анастасии, первой жены Ивана Грозного, встречаем «серьги розными образцы».

Для милого дружка

Степан Разин, 1985-1988, художник Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0) Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0) Сергей Кириллов (CC BY-SA 3.0)

С расширением пределов русского государства все больше становилось казаков – вольных людей, которые были одновременно земледельцами, торговцами, и солдатами казацкого войска, охранявшего рубежи страны. Среди них серьги стали формой знака различения в строю.



В левом ухе серьгу носили те казаки, которые были единственными сыновьями в семье (могли быть сестры). Серьги в обоих ушах – единственный ребенок мужского пола. А серьга в правом ухе – знак последнего мужчины в роду. Таких старались не брать на опасные задания и в самое пекло.

Мужская серьга у высшей русской знати ненадолго вышла из моды в XVII-XVIII веках – в это время ее носят в основном казаки, а также европейские моряки, солдаты, ремесленники, которых становилось все больше в Московском царстве. Для мастеровых из немецких земель золотая серьга – часто запас «на чёрный день», который сложно потерять, но можно заложить, продать, в отчаянии пропить.

Запорожский казак, 1884, Константин Маковский Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого, Украина, Сумы Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого, Украина, Сумы

В начале XIX века мужская серьга вновь вошла в моду – сначала в военных кругах. Бытописатель Михаил Пыляев вспоминал, что принесли эту моду «с Кавказа, от грузин и армян», где тогда шла Кавказская война, через битвы которой пришлось пройти многим русским офицерам. «Мода на серьги особенно процветала у военных людей в кавалерийских полках, и трудно поверить, что гусары прежних лет, «собутыльники лихие», все следовали этой женской моде, и не только офицеры, но и солдаты носили серьги», – писал Пыляев. «Женской» мода называлась, в частности, потому, что военные носили украшения своих возлюбленных дам – в качестве оберега и сентиментального подарка. «Уверяют, – писал Пыляев, – что известная пословица “для милого дружка и сережка из ушка” придумана в то время солдатами».

Серьга в СССР

2 сентября 1996 г. Лидер мотоклуба "Ночные волки" "Хирург" в подмосковном пионерлагере "Мир" во время фестиваля "Международное байк-шоу" Валерий Христофоров/TASS Валерий Христофоров/TASS

К началу XX века серьга в мужском ухе уже была атрибутом только казака или цыгана. «Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства…» – описывает Михаил Шолохов в «Тихом Доне» донского казака Пантелея Прокофьевича.

В Советском государстве, особенно с ужесточением условий жизни в 1930-е годы, любые детали облика мужчины, которые могли встречаться в образе женщины, стали жестко отвергаться. Советские чиновники и рабочие не могли позволить себе колец и перстней – это считалось бы «буржуазной», «декадантской» блажью. Даже обручальные кольца в первые десятилетия СССР вышли из моды.

Идейный рабочий, физически крепкий и подчеркнуто маскулинный, и трудящаяся женщина, сбросившие оковы бытового рабства – с обликом этих советских граждан украшения как-то не вязались. И хотя женские украшения постепенно возвращаются и становятся более замысловатыми, мужские ещё долго останутся признаком «красивой жизни». В фильме «Бриллиантовая рука» на пальцах шефа мафии красуются перстни и кольца, атрибут негодяя.

Виктор Цой и группа «Кино», 1984 Сергей Борисов / МАММ / МДФ / Russia in photo

Разумеется, кольца и перстни носили модники, фарцовщики, «стиляги». Но серьга в ухе у мужчины в СССР ещё долго оставалась эксцессом – на неё не решались даже хиппи. Простая сережка при повальной гомофобии, насаждавшейся самим государством, делала её носителя жертвой первых же уличных хулиганов. И только в 1980-е серьга – «одинец», по старой терминологии – вернулась в уши панков и рок-музыкантов, но только в левые. Вплоть до недавнего времени серьга у мужчины в правом ухе была намеком на альтернативную сексуальную ориентацию, но уже с 2010-х годов, с глобализацией мировой моды, это отличие почти стерлось. Мужчины в России теперь, как и во всем мире, часто носят не только серьги, но и пробивают тоннели в мочках ушей, приобретая облик по-настоящему угрожающий. Такая мода наверняка была бы по сердцу древним дружинникам и казакам.