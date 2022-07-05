7 фактов о самом впечатляющем острове Курильской гряды (ФОТО)

Природные джакузи, почти кипящее озеро, каскад водопадов, редкая флора. Это все про Кунашир, самый южный остров Курильской гряды.

1. Его называют «черным островом»

В переводе с местного наречия Кунашир означает «черный остров». Так его назвали айны, древнейшее население японских островов, Камчатки, Курил и Сахалина. Большую часть его территории покрывает темно-зеленый хвойный лес и почти черная вулканическая почва, а самый величественный вулкан острова Тятя отбрасывает большую темную тень.

Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Владимир Михайлов/Sputnik Владимир Михайлов/Sputnik

Это самый южный остров Курил. Расстояние отсюда до японского острова Хоккайдо всего около 20 км.

2. Здесь есть четыре разных вулкана (и кипящее озеро)

Кунашир многих привлекает тем, что на очень компактной территории в 1490 квадратных километров стоит три разных типа вулканов. Это вулкан-кальдера Головнина, сложные стратовулканы Менделеева и Руруй, а также визитная карточка острова – сомма-вулкан (вулкан в вулкане) Тятя.

Ольга Паршина /Getty Images Ольга Паршина /Getty Images

Все они, помимо отличия в строении, имеют свою особенную черту. Например, вулкан Менделеева и Руруй известны своими горячими источниками. Из распадка вулканов берет начало ручей, который ниже по течению образует целый каскад природных джакузи.

Действующий вулкан Тятя на острове Кунашир Андрей Зима/Sputnik Андрей Зима/Sputnik

В окрестностях действующего вулкана Головина – два озера, Горячее и Кипящее. В Кипящем можно свариться заживо: температура воды в нем достигает 80 градусов, местами доходя до температуры кипения. Под водой постоянно выстреливают струи сероводородного и сернистого газов, нагревая воду. Из-за озерных осадков на поверхности воды скапливается черная сульфидно-серная пена, окрашивая воду в свинцовый цвет.

Вулкан Менделеева Наталья Санникова (CC BY-SA 4.0) Наталья Санникова (CC BY-SA 4.0)

Зато в Горячем озере можно искупаться, и вода в нем необыкновенно бирюзового цвета. Оба озера сообщаются друг с другом, поэтому вода в Горячем всегда теплая.

Вулкан Менделеева Ляховец Сергей (CC BY-SA 4.0) Ляховец Сергей (CC BY-SA 4.0)

Тятя, самый большой и красивый из всех вулканов – труднодоступное место. К его подножию можно добраться на моторной лодке, но для этого нужна хорошая погода. Пеший маршрут только до подножия займет несколько дней (не говоря уже о подъеме на сам вулкан, высотой более 1800 метров).

3. Здесь есть пляж, на котором можно запечь краба

Озеро Кипящее Екатерина Васягина (CC BY-SA 4.0) Екатерина Васягина (CC BY-SA 4.0)

Речь о Горячем пляже у подножия вулкана Менделеева. Это единственный здесь участок суши, на котором вулканические породы прикрыты слоем песка. Однако температура его так высока, что можно с легкостью пожарить тут себе омлет или запечь морепродукты.

Фумарольные поля вулкана Менделеева на острове Кунашир Андрей Зима /Sputnik Андрей Зима /Sputnik

Главное – не подходить близко к фумаролам (отверстиям и трещинам на поверхности вулкана), из который периодически вырывается жуткий желтый свищ.

Фумарола на Северо-восточном фумарольном поле вулкана Менделеева Ляховец Сергей (CC BY-SA 4.0) Ляховец Сергей (CC BY-SA 4.0)

4. Мыс Столбчатый – это остывшая лава

40-50 миллионов лет назад он тоже стал творением Менделеева. Его лава излилась в океан и застыла в холодной воде в форме пяти-шестигранных столбов, напоминающих трубы органа. По прошествии времени этот базальтовый массив поднялся из воды, а природа превратила его в высокий отвесной мыс (в некоторых местах высотой до 50 м) на побережье Кунашира.

Андрей Зима /Sputnik Андрей Зима /Sputnik

Из-за характерной формы местные прозвали мыс Столбчатым – и регулярно водят сюда туристов.

5. Больше половины растений - краснокнижные

Кунашир еще и государственный природный заповедник. Здесь по соседству растет флора, которую на материке никогда не обитает в одном ареале: ели опутаны лианами и лишайниками, бамбук растет рядом с калиной и кедром. Причем, больше половины растений на Кунашире – из Красной книги России.

Сергей Кривошеев/Sputnik Сергей Кривошеев/Sputnik

Через остров проложена экотропа, вдоль которой расставлены таблички с указанием местных эндемиков.

6. Добраться до Головнинского клифа можно только в отлив

Одно из красивейших мест острова тянется от мыса Пузанова до устья реки Белозерка. Это Головинский клиф – длинная отвесная стена из вулканических пород на тихоокеанском побережье острова, с которой низвергаются водопады. Эта стена из слоистых осадочных пород – отражение истории острова на протяжении 2 млн лет.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Но чтобы увидеть эту красоту, нужно ждать отлива: в другое время океан вплотную подступает к клифу.

7. Сюда нужен специальный пропуск

Япония получила все права на остров Кунашир в 1875 году в обмен на признание Сахалина российской территорией. Но в 1945-м, после окончания Второй мировой войны и подписания Потсдамской декларации, остров отошел русским (при этом Япония до сих пор пытается оспорить свое право на Кунашир и еще три острова на южных Курилах). Японцы покинули его территорию, а на острове расположились советские военные объекты.

Весь остров до сих пор считается приграничной зоной, и его посещение возможно только по спецпропуску. Его оформляют в районном центре Южно-Курильске, где сосредоточено почти все островное население. Для этого нужно обратиться в администрацию заповедника.