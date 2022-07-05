7 фактов о самом впечатляющем острове Курильской гряды (ФОТО)

В переводе с местного наречия Кунашир означает «черный остров». Так его назвали айны, древнейшее население японских островов, Камчатки, Курил и Сахалина. Большую часть его территории покрывает темно-зеленый хвойный лес и почти черная вулканическая почва, а самый величественный вулкан острова Тятя отбрасывает большую темную тень.
Вид на вулкан Менделеева и поселок Южно-Курильск на острове КунаширВладимир Михайлов/Sputnik
Это самый южный остров Курил. Расстояние отсюда до японского острова Хоккайдо всего около 20 км.
Кунашир многих привлекает тем, что на очень компактной территории в 1490 квадратных километров стоит три разных типа вулканов. Это вулкан-кальдера Головнина, сложные стратовулканы Менделеева и Руруй, а также визитная карточка острова – сомма-вулкан (вулкан в вулкане) Тятя.
Все они, помимо отличия в строении, имеют свою особенную черту. Например, вулкан Менделеева и Руруй известны своими горячими источниками. Из распадка вулканов берет начало ручей, который ниже по течению образует целый каскад природных джакузи.
Действующий вулкан Тятя на острове КунаширАндрей Зима/Sputnik
В окрестностях действующего вулкана Головина – два озера, Горячее и Кипящее. В Кипящем можно свариться заживо: температура воды в нем достигает 80 градусов, местами доходя до температуры кипения. Под водой постоянно выстреливают струи сероводородного и сернистого газов, нагревая воду. Из-за озерных осадков на поверхности воды скапливается черная сульфидно-серная пена, окрашивая воду в свинцовый цвет.
Вулкан МенделееваНаталья Санникова (CC BY-SA 4.0)
Зато в Горячем озере можно искупаться, и вода в нем необыкновенно бирюзового цвета. Оба озера сообщаются друг с другом, поэтому вода в Горячем всегда теплая.
Вулкан МенделееваЛяховец Сергей (CC BY-SA 4.0)
Тятя, самый большой и красивый из всех вулканов – труднодоступное место. К его подножию можно добраться на моторной лодке, но для этого нужна хорошая погода. Пеший маршрут только до подножия займет несколько дней (не говоря уже о подъеме на сам вулкан, высотой более 1800 метров).
Озеро КипящееЕкатерина Васягина (CC BY-SA 4.0)
Речь о Горячем пляже у подножия вулкана Менделеева. Это единственный здесь участок суши, на котором вулканические породы прикрыты слоем песка. Однако температура его так высока, что можно с легкостью пожарить тут себе омлет или запечь морепродукты.
Фумарольные поля вулкана Менделеева на острове КунаширАндрей Зима /Sputnik
Главное – не подходить близко к фумаролам (отверстиям и трещинам на поверхности вулкана), из который периодически вырывается жуткий желтый свищ.
Фумарола на Северо-восточном фумарольном поле вулкана МенделееваЛяховец Сергей (CC BY-SA 4.0)
40-50 миллионов лет назад он тоже стал творением Менделеева. Его лава излилась в океан и застыла в холодной воде в форме пяти-шестигранных столбов, напоминающих трубы органа. По прошествии времени этот базальтовый массив поднялся из воды, а природа превратила его в высокий отвесной мыс (в некоторых местах высотой до 50 м) на побережье Кунашира.
Из-за характерной формы местные прозвали мыс Столбчатым – и регулярно водят сюда туристов.
Кунашир еще и государственный природный заповедник. Здесь по соседству растет флора, которую на материке никогда не обитает в одном ареале: ели опутаны лианами и лишайниками, бамбук растет рядом с калиной и кедром. Причем, больше половины растений на Кунашире – из Красной книги России.
Через остров проложена экотропа, вдоль которой расставлены таблички с указанием местных эндемиков.
Одно из красивейших мест острова тянется от мыса Пузанова до устья реки Белозерка. Это Головинский клиф – длинная отвесная стена из вулканических пород на тихоокеанском побережье острова, с которой низвергаются водопады. Эта стена из слоистых осадочных пород – отражение истории острова на протяжении 2 млн лет.
Но чтобы увидеть эту красоту, нужно ждать отлива: в другое время океан вплотную подступает к клифу.
Япония получила все права на остров Кунашир в 1875 году в обмен на признание Сахалина российской территорией. Но в 1945-м, после окончания Второй мировой войны и подписания Потсдамской декларации, остров отошел русским (при этом Япония до сих пор пытается оспорить свое право на Кунашир и еще три острова на южных Курилах). Японцы покинули его территорию, а на острове расположились советские военные объекты.
Весь остров до сих пор считается приграничной зоной, и его посещение возможно только по спецпропуску. Его оформляют в районном центре Южно-Курильске, где сосредоточено почти все островное население. Для этого нужно обратиться в администрацию заповедника.