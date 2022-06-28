7 любимых животных русских царей

1. Спаситель Лизетта

Луи Каравак. Пётр I в Полтавской битве Эрмитаж Эрмитаж

По пути из Великого посольства (дипмиссия в Европу) Петр I в предместьях Риги встретил купцов, которые вели под уздцы лошадь карабахской породы. Это была любовь с первого взгляда: царь предложил взамен своего скакуна, еще и доплатил сверху сотню голландских золотых. Над выбором имени Петр тоже не слишком раздумывал: назвал ее Лизеттой – считается, что так звали одну из тогдашних фавориток. Покупка с лихвой себя оправдала: лошадь была предана императору и признавала только его.

Иоганн Готфрид Таннауер. Петр I в Полтавской битве Русский музей Русский музей

С Лизеттой император сражался в том числе на Северной войне и в Персидском походе. А во время Полтавской битвы, по преданию, она спасла своему всаднику жизнь: когда шведы открыли огонь по Петру, Лизетта отпрянула в сторону, и пули прошили лишь ее седло и шляпу императора.

2. Кот придворный

Вацлав Холлар. Подлинное изображение кота великого князя Московии Национальная библиотека Франции Национальная библиотека Франции

При дворе Романовых всегда жило много животных, причем некоторые из них выполняли вполне серьезную работу. Например, кот царя Алексея Михайловича ловил многочисленных тогда грызунов. Он даже удостоился персонального портрета: в 1663 году «Подлинное изображение кота великого князя Московии» нарисовал чешский художник Вацлав Холлар.

Вячеслав Шварц. Сцена из домашней жизни русских царей (Царь Алексей Михайлович, играющий в шахматы) Русский музей Русский музей

Увлеченно играющим запечатлел кота Вячеслав Шварц на картине «Сцена из домашней жизни русских царей». Вслед за Алексеем Михайловичем котов стали заводить и его наследники.

Памятник Коту Казанскому Legion Media Legion Media

Петр I привез кота из Голландии, а Елизавета Петровна приказала привезти из Казани отборных мышеловов, чтобы те извели крыс и мышей в Зимнем дворце.

3. Мистер и миссис Андерсон

Екатерина II обожала собак. Самой большой ее страстью стали левретки: пару изящных небольших борзых ей преподнес английский врач Томас Димсдейл. Они стали родоначальниками большого семейства императорских собак - щенков Тома Андерсона и миссис Андерсон императрица дарила приближенным. Царственные левретки жили у Волконских, Нарышкиных, князя Орлова. Хотя за четвероногими следил специальный слуга, выгуливала Екатерина их сама: этот момент запечатлел на холсте Владимир Боровиковский, изобразив царицу с левреткой на прогулке.

Владимир Боровиковский. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В переписке императрица охотно рассказывала о том, как поживают ее любимцы и подчас даже извинялась за скверный почерк и кляксы, которые оставила на бумаге непоседливая собака. В числе любимиц Екатерины была правнучка Тома Андерсона Земира. Для нее Екатерина не жалела ничего: даже спала собака в неге и роскоши, на старых собольих шубах хозяйки. Императрица тяжело переживала смерть питомцев: во время прогулок в Царском селе она обязательно доходила до места их последнего пристанища у Большого озера.

4. Цирковой пудель

Егор Ботман. Портрет императора Николая I, 1849 Егор Ботман Егор Ботман

Приехавшая на отдых в немецкий Карлсбад публика стремилась попасть на представление, где пудель по кличке Мунито считал, угадывал разные цвета и даже карты. О чудо-псе узнал русский посол Дмитрий Татищев, и купил его в качестве подарка Николаю I. Тот переименовал Мунито в Гусара и души в нем не чаял – лично выгуливал и кормил сухариками, что приносили к завтраку. Если нужно было позвать кого-то, то отправлял за ним собаку: та, найдя нужного человека, начинала теребить подолы его одежды.

5. Верный Милорд

Николай Сверчков. Портрет Александра II Русский музей Русский музей

Александр II любимого сеттера Милорда выгуливал сам. Эту свою обязанность он никому не передавал. Черную собаку с белой лапой знали все: пес порой хулиганил и наскакивал на прогуливающихся в Летнем саду людей. Однажды «повезло» молодому человеку, который нес в подарок бабушке крендель. Увидев императора, он сразу же встал по стойке смирно и отдал честь – в этот момент кто-то вырвал из его левой руки сдобную булку – похитителем, конечно, оказался Милорд. Императору пришлось передавать вместо украденного кренделя торт, а юноше – несколько фунтов конфет в качестве компенсации.

Николай Сверчков. Портрет императора Александра II Московский музей-усадьба Останкино Московский музей-усадьба Останкино

Как и екатерининские левретки, царский сеттер оставил после себя потомство, а одного из щенков взял себе Лев Толстой. Милорд был невероятно привязан к своему хозяину, увы, это его и погубило. В поездку на Всемирную выставку в Париж в 1867 году император его не взял, и сеттер умер от тоски.

6. Лайка Камчатка

Император Александр III с семьей в Собственном садике Большого Гатчинского дворца Public domain Public domain

«Разве из людей у меня есть хоть один бескорыстный друг, нет и быть не может, а пес может быть, и Камчатка был такой» - вспоминал Александр III о своей белой с подпалами камчатской лайке. Ее привезли из кругосветки императору матросы с крейсера «Африка». С ней он ходил на охоту, разрешал ночевать в своих комнатах и кормил специально приготовленным лакомством из фарша и печени.

Николай Самокиш. Группа охотников с царем Александром III и царицей Марией Федоровной на охоте на лис Public domain Public domain

Жизнь собаки оборвалась трагически: поезд, на котором царская семья возвращалась из Крыма в Петербург, у станции Борки сошел с рельс. Императорская чета и их дети отделались ушибами, а Камчатка погиб. Верного друга царь велел похоронить в Гатчине, в садике напротив своего кабинета.

7. Слоны его величества

Николай II кормит слона в Царском Селе Public domain Public domain

Этих величественных животных Романовым привозили в качестве подарка с начала XIX века - в Царском селе для них выстроили специальный павильон. Пара добродушных великанов принадлежала и Николаю II: индийского он привез в 1891 году из путешествия на Восток, а африканского прислали из Абиссинии. У слонов был специальный погонщик, который следил за ними и занимался дрессировкой. Содержание их обходилось недешево – по 18 тысяч рублей в год. Шутка ли: каждый день слон съедал по два пуда лепешек, жареных на масле. И обязательно совершал моцион к пруду, где принимал водные процедуры. Николай II писал в дневнике: «Привел с Алексеем слона к нашему пруду и потешался его купанию». Африканский великан прожил в Царском селе до 1917 года, пока его не застрелили матросы.

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