Чем советскому человеку грозил брак с иностранцем?

В особняке Харитоненко на Софийской набережной в Москве, где располагалось посольство Великобритании в СССР, в разные годы бывали Герберт Уэллс, Айседора Дункан, Уинстон Черчилль… Начиная с августа 1945 года здесь, будто заложницы, жили 15 русских женщин, которые при разных обстоятельствах познакомились с британскими подданными и стали их жёнами.

Архангельск. Волейбольный матч в госпитальном дворе, 1943 год. Archive photo Archive photo

Британцы попадали в Советский Союз разными путями – например, как технические специалисты, участвовавшие в индустриализации СССР, или как моряки в так называемых «арктических конвоях», доставлявших в порты Архангельска и Мурманска грузы по ленд-лизу. Хотя общение с контакты с русским населением не поощрялось, дружеские и любовные связи возникали все равно – и за годы войны между русскими женщинами и британцами было заключено 35 браков. Двадцати женам удалось уехать за границу вместе с мужьями, а 15 были задержаны на границе – закончилась война, и советские органы госбезопасности были жестко против того, чтобы советские подданные уезжали в Британию. Пусть и к мужьям.

«Верните наших жён»

Людмила Хохлина и Питер Сквайр Литературно-издательский центр "Лоция", 2016 Литературно-издательский центр "Лоция", 2016

Опасаясь преследований со стороны НКВД, женщины обратились в британское посольство. Среди них была Людмила Хохлина – жена Питера Сквайра, британского дипломата. После окончания войны ее мужа вызвали на родину, а Людмиле в выезде отказали. В Лондоне Питер с другими английскими мужьями стоял у советского посольства с плакатом «Верните наших жён!» – без особого толку. Тем временем в СССР британский посол вызвал к себе всех 15 дам и предложил им развестись. Согласились почти все. В 1948 году «Известия» опубликовали «открытое» (а на самом деле написанное, скорее всего, даже не самой Людмилой) письмо Людмилы Сквайр (Хохлиной), в котором, в частности, говорилось: «Узнав, что мой муж принял участие в антисоветской кампании, не хочу оставаться женой подобного человека». Несмотря на это, она в итоге отсидела почти 8 лет в советских лагерях.

Особняк Харитоненко на Софийской набережной, бывшее посольство Великобритании, ныне – резиденция британского посла в РФ Sergey Norin (CC BY 2.0) Sergey Norin (CC BY 2.0)

Только в 1960-м году Людмила смогла списаться с Питером – он не забыл её, долго ждал весточки, но в итоге женился – снова на русской. А из всех 15 «соломенных вдов» уехать в Британию смогла лишь одна, Клара Холл. Она наотрез отказалась покидать посольство и просидела там ещё 18 месяцев, пока ее, наконец, не выдворили из СССР.

Такая жестокость объяснялась, конечно же, опасениями советских спецслужб – женщины могли стать информаторами, шпионами, и такие случаи, как впоследствии показала русская журналистка Ольга Голубцова, действительно были – англичане и вправду завербовали в Архангельске порядка 8 девушек, взяв с них подписки о работе на британские спецслужбы. Одна из них, Антонина Трофимова, была разоблачена органами и под давлением выдала остальных. Всех выявленных «шпионок» ждали лагеря, как и саму Антонину – за «измену Родине». Хотя по сути, едва сводившие концы с концами (паек в Архангельске в годы войны был не сильно больше, чем в блокадном Ленинграде) девушки просто польстились на еду и наряды, которыми их одаривали состоятельные англичане – кстати, не всегда с корыстными побуждениями. Были среди русско-британских романов и вполне искренние – но и эти пары попали под действие закона, запрещавщего браки с иностранцами.

В лагерь по любви

Максим Максимович Литвинов (1876-1951), нарком иностранных дел СССР с женой Айви Лоу. Яков Халип/Sputnik Яков Халип/Sputnik

В 1917 году Советская власть отменила венчания в церквях и традиционную свадьбу. Свобода семейных и половых отношений была частью новой советской культуры. Браком с иностранцем никого было не удивить, были и известные интернациональные пары: Сергей Есенин и американка Айседора Дункан, Сергей Прокофьев и испанка Лина Кодина, министр иностранных дел Максим Литвинов и англичанка Айви Лоу – лишь некоторые из них. Однако к концу 1930-х законодательство в отношении семьи стало ужесточаться. В 1936 были запрещены аборты. Одновременно была усложнена процедура развода: теперь ей занимался суд, требовалась явка обоих супругов и уплата пошлины (100-200 рублей). А в 1944 году пошлину подняли на порядки – теперь развод стоил от 500 до 5000 рублей (таких денег у большинства населения не было – средняя зарплата по СССР в 1939 году составляла около 4000 рублей в год). Если в 1940-м году в Москве разводилось около 10-12 тысяч пар в год, то в 1945-м в столице было зарегистрировано 679 разводов.

Сергей Прокофьев с детьми Святославом и Олегом и женой Линой Прокофьевой (Кодиной). Public domain Public domain

После войны страна потеряла десятки миллионов мужчин и женщин трудоспособного возраста. Некоторые советские солдаты за время пребывания контингента Красной Армии в Европе, успели завести семьи; не все пленные, угнанные с оккупированных территорий, вернулись домой. Советская власть не хотела заниматься воссоединением семей, в основном по причине опасности двойного гражданства супругов. Повлияла на ситуацию и история с 15 женами британских граждан. И в 1947 был принят закон, полностью запрещавший браки советских граждан с иностранцами. Официальная версия была такова: «Наши женщины, вышедшие замуж за иностранцев и оказавшиеся за границей, в непривычных условиях чувствуют себя плохо и подвергаются дискриминации». Нарушители закона осуждались по 58-й статье – антисоветская деятельность. Самые громкие истории случились непосредственно до и сразу же после принятия закона. Сын посла Республики Чили в СССР Альваро Крус Лопес де Эредия женился на 19-летней Лидии Лесиной в 1946 году. С принятием новой нормы о браках с иностранцами пара оказалась вне закона, к тому же СССР разорвал дипломатические отношения с Чили. Супруги тогда поселились в гостинице «Националь» и пять лет почти не выходили оттуда. В конце концов им удалось уехать в Чили, правда, на родине супруг Лесиной сошёл с ума.

Роберт Такер, переводчик посольства США в Москве, в 1946 году женился на Евгении Пестрецовой. Когда служба Такера в СССР закончилась, он обнаружил, что его жене не дают разрешения на выезд из страны. Скрываться им не приходилось, но Такер остался в СССР – подрабатывал переводчиком в канадском и индийском посольствах. Выехать из Союза у супругов получилось только после смерти Сталина.

Тейт Джексон и Зоя Федорова Давид Шоломович/Sputnik Давид Шоломович/Sputnik

Не всегда удавалось отделаться даже известным людям. Актриса Зоя Федорова закрутила роман с опасным человеком – военным атташе посольства США Джексоном Тейтом. Он был вскоре выслан из СССР, но Фёдорова была беременна его ребенком. Отцовство скрыть не удалось. Федорова получила 25 лет лагерей, помогавшая ей сестра Мария получила 10 лет и умерла в лагере. Новорожденную дочь Викторию пришлось отдать другой сестре, оставшейся на свободе – девочка узнала свою мать только в 9 лет, когда Зоя Фёдорова была реабилитирована. С отцом дочери она увиделась только в 1976 году. Читайте подробнее историю актрисы тут.

«Ищу мужа-иностранца как средство передвижения»

Делегаты 6го Международного Фестиваля молодежи и студентов в Москве, 1957. Klaus Rose/ullstein bild/Getty Images Klaus Rose/ullstein bild/Getty Images

Официальный запрет на браки с иностранцами в СССР был снят в 1953-м, после смерти Сталина. Кроме того, вступление в брак с гражданином другого государства теперь не влекло изменения гражданства для гражданина СССР. «Оттепель», казалось бы, благотворно повлияла на отношения Союза и «заграницы»: в 1957-м году в Москве прошел Международный фестиваль молодежи и студентов, в 1960-м открылся Университет Дружбы народов. Однако на деле в те годы для брака с иностранным гражданином нужно было собрать огромное количество документов и характеристик, провести не одну беседу с сотрудниками органов, выложив всю подноготную отношений в паре. Вообще в 1950-е – 1960-е любые отношения с иностранцем автоматически делали тебя объектом постоянной слежки со стороны КГБ. А вступившим в брак вообще могли начать «перекрывать кислород» – следовали исключения из партии, увольнение с работы или перемещение в отдаленные регионы. Чтобы не портили моральный облик советского человека.

Спортсменка Инга Артамонова на соревнованиях в Швеции познакомилась со шведским спортсменом, а вернувшись в Москву, стала с ним переписываться. По слухам, сотрудники КГБ общались со спортсменкой ежедневно, в том числе подкарауливая её по дороге с работы домой и описывая, какие кары и невзгоды ждут саму Артамонову и ее родственников. Артамонова поддалась и прекратила переписку со шведом. В 29 лет она умерла от удара ножом – её зарезал муж, спортсмен Геннадий Воронин, подозревая в измене.

Владимир Высоцкий и Марина Влади. James Andanson/Sygma/Getty Images James Andanson/Sygma/Getty Images

Избежать слежки и запретов не удавалось даже самой высокой номенклатуре. Любовь Брежнева, дочь брата генерального секретаря Якова, познакомилась с немецким военным по имени Гельмут, учившимся в Москве. Несколько месяцев за влюбленными просто следили, а затем начали угрожать – оперативники намеренно оставляли беспорядок в квартире Брежневой, чтобы она знала, что обыски проводятся в ее отсутствие, а ее возлюбленного вызвали в Министерство обороны СССР и попросили покинуть страну. Родственные связи с Леонидом Ильичом не помогли. По легенде, он сам сказал племяннице: «Тебя отпущу, и другие побегут» – видимо, имелось в виду, что очень многие девушки из высокопоставленных советских семей не прочь уехать за границу, да Родина не велит.

После 1969 года, когда был принят новый «Кодекс о браке и семье РСФСР», браки с иностранцами стали проще – правда, их заключали только в определенных ЗАГСах в крупных городах (это сохраняется до сих пор), но слежка за избравшими себе иностранца в супруги перестала быть повальной. Жениться на иностранцах стало модно – в том числе для того, чтобы уехать за рубеж, прежде всего в Израиль и США. Женитьба на иностранцах стала предметом анекдотов: «Ищу мужа как средство передвижения», шутили советские женщины. А для деятелей культуры брак с иностранкой был фактором шика. Владимир Высоцкий был женат на французской актрисе Марине Влади (правда, ее отец был русским), поэт Евгений Евтушенко состоял в браке с ирландкой Джен Батлер, режиссёр Андрей Кончаловский был женат на француженке Вивиан Годе… Но браки с иностранцами были уделом не только номенклатуры – в 1987 году в Ленинграде гитарист «Кино» Юрий Каспарян женился на американке Джоанне Стингрей.