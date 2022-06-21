Кому поставили памятник на Луне?

В начале 1970-х на Луну привезли скульптуру - и сегодня это единственный арт-объект за пределами земного пространства.

1 августа 1971 года, юго-восточная окраина Моря Дождей. Командир «Апполона-15» Дэвид Скотт установил алюминиевую скульптуру на пыльную поверхность небольшого кратера рядом с припаркованным луноходом. В этот момент Луна стала самым большим выставочным пространством во Вселенной.

Скульптура лежащего навзничь человека под названием «Павший астронавт» – до сих пор единственная художественная инсталляция на Луне. Всего девять сантиметров в высоту, фигурка без гендерных и расовых признаков. Ее сделал бельгийский художник Пол Ван Хоуйдонк, а Дэвид Скотт привез в кармане своего скафандра и положил на холодный лунный грунт. Рядом он воткнул табличку с 8 американскими и 6 советскими именами тех, кто внес огромный вклад в освоение космоса, но кого уже нет в живых.

"Павший астронавт" NASA NASA

Теодор Фримен, Чарльз Бассетт, Эллиот Си, Гас Гриссом, Роджер Чаффи, Эдвард Уайт, Эдвард Гивенс, Клифтон Уильямс - числятся среди американских астронавтов. Кто среди советских?

Владимир Комаров

Командир космического корабля"Восход-1", Герой Советского Союза Владимир Комаров Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

Его смерть стала первой смертью в космосе. Владимир Комаров был капитаном корабля «Союз-1», который стартовал на орбиту в апреле 1967 года. Ему предстояла уникальная миссия: впервые осуществить стыковку двух кораблей в космосе (сразу после него на орбиту вылетел экипаж «Союза-2»). Но все пошло не по плану с самого старта.

Сначала не раскрылась одна из панелей солнечной батареи. Потом не прошла команда на ориентацию корабля на Солнце, отказала коротковолновая связь… Стало очевидно, что миссия провалена и нужно возвращаться.

Фатальный сбой случился на конечном этапе спуска: стропы парашюта скрутились и спускаемый аппарат «Союза-1» со скоростью около 60 метров в секунду врезался в землю и взорвался. Позже конструкторы признаются, что «Союз» был недоработан, и отправлять в нем космонавта было нельзя. Ведь без неполадок не прошел ни один из трех беспилотных тестовых запусков.

Юрий Гагарин

Юрий Гагарин Владислав Киврин/Sputnik Владислав Киврин/Sputnik

Юрий Гагарин – первый человек в истории, полетевший в космос. Его легендарный полет 12 апреля 1961 года хотя и был изнурительным и трудным (что долгое время скрывалось государственной пропагандой), но стал несомненной победой всего человечества.

После этого Гагарин не летал в космос. Он стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов и командиром отряда советских космонавтов. В 1966 году его назначили дублером Комарова. Известно, что на самом деле отец советской космической программы Сергей Королев пообещал кресло основного пилота на «Союзе-1» именно Гагарину, но смерть Королева изменила эти планы. На «Союзе» полетел Комаров - и трагически погиб.

Гагарин умер спустя два года, в 1968-м, во время тренировочного полета на самолете МиГ-15УТИ. Консенсуса по поводу причины гибели Гагарина нет до сих пор. По одной из версий, выдвинутой космонавтов Алексеем Леоновым, трагедия произошла после того, как самолет попал в след пролетевшего мимо реактивного истребителя. По другой, самолет столкнулся с метеорологическим шаром. Не справившись с управлением, Гагарин и летчик-инструктор Владимир Серегин погибли.

Павел Беляев

Павел Беляев Лев Носов/Sputnik Лев Носов/Sputnik

Благодаря Беляеву стал возможен первый выход человека в открытый космос. В марте 1965 года он вылетел на орбиту вместе со вторым пилотом Алексеем Леоновым. Беляев был в качестве командира корабля, в то время как миссия Леонова заключалась в выходе в открытый космос.

Нештатных ситуаций в космосе было несколько. Сначала раздулся космический скафандр Леонова, из-за чего тот какое-то время не мог вернуться в космический корабль. Затем, уже на заключительном этапе полета, вышла из строя система ориентации корабля. Это сделало невозможной автоматическую посадку. Беляеву пришлось вручную сориентировать корабль, чего в пилотируемой космонавтике еще никто не делал. Экипаж приземлился, никто тогда не пострадал благодаря мастерству капитана.

Умер Беляев не в космосе и не во время тренировок. Это случилось в 1970 году после перенесенной хирургической операции. Причина: интоксикация организма вследствие гнойного перитонита.

Георгий Добровольский, Виктор Пацаев, Владислав Волков

Пацаев Виктор Иванович, Волков Владислав Николаевич и Добровольский Георгий Тимофеевич Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Через четыре года после гибели Владимира Комарова в космос отправился экипаж из трех космонавтов - Георгия Добровольского, Виктора Пацаева и Владислава Волкова. В июне 1971 года они успешно провели первую в мире стыковку космического корабля с орбитальной станцией «Салют-1», и получили команду возвращаться домой.

В отличие от полета Комарова, их миссия проходила без сбоев. Все шло гладко до того момента, когда на этапе спуска, в 150 километрах от Земли, радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась. Тем не менее, спускаемый аппарат с экипажем продолжал плановое снижение. Он вошел в плотные слои атмосферы и приземлился в заданном районе. Однако когда на место прибыла спасательная бригада, то внутри капсулы они обнаружили мертвых космонавтов.

Последующее расследование показало, что на высоте 150 километров открылся вентиляционный клапан, который отвечает за выравнивание давления внутри капсулы с экипажем и обычно открывается на высоте 4, а не 150 километров. Экипаж попытался устранить «утечку», но уже через 40 минут давление упало, и космонавты потеряли сознание. Их смерть стала одной из самых трагических в советской космонавтике – и последней. После 1971 года ни один советский и российский космонавт не умер в полете.