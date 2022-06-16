Как над СССР сбили неуловимый американский самолет-разведчик Пауэрса

Этот агент ЦРУ намеревался пролететь всю территорию Советского Союза от Средней Азии до Арктики. И ему это почти удалось.

«Боже, похоже, что все кончено», — с отчаянием подумал американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс, когда 1 мая 1960 года в его самолет попала советская ракета. Прежде чем, его смогли перехватить, разведывательный U-2 сильно углубился вглубь территории СССР, добравшись до Уральских гор и города Свердловск (ныне Екатеринбург).

Пауэрс принадлежал к специальному отряду ЦРУ «10-10», который для прикрытия именовался 2-й авиационной эскадрильей метеоразведки WRS. Начиная с 1956 года самолеты-разведчики U-2 с логотипами НАСА регулярно летали над территорией Советского Союза, ведя фотосъемку промышленных и военных объектов. Самолет Пауэрса стал единственным из них, который удалось сбить.

Неуловимый

Высотный самолет-разведчик У-2 с фальшивым логотипом НАСА. Heritage Space/Getty Images Heritage Space/Getty Images

Американцы безнаказанно кружили над территорией СССР благодаря техническим характеристикам Локхид У-2 («Dragon Lady»). Поднявшись на высоту 20000 метров, он становился недосягаем для средств советской ПВО.

Фрэнсис Гэри Пауэрс, вылетевший 1 мая 1960 года с авиационной базы вблизи Пешавара в Пакистане, вошел в воздушное пространство Таджикской ССР в пол шестого утра. Его задачей было пересечь всю советскую территорию с юга на север, добравшись до Норвегии, и отснять ряд важных объектов, включая космодром Байконур и закрытый город Челябинск-40 (ныне г. Озерск), где производился оружейный плутоний.

Документы Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Советские радиолокационные станции сразу же обнаружили нарушителя, однако перехватить его над Средней Азией не удалось. Через три часа Пауэрс уже был над Уралом.

Поднятые в воздух Ми-15 не могли достать американца на высоте 20 км. На одном из аэродромов на пути следования У-2 стоял новейший высотный истребитель-перехватчик Су-9. Теоретически он смог бы добраться до нарушителя, но на нем в тот момент не было вооружения, а экипаж не располагал высотным снаряжением. Командование дало приказ таранить У-2, однако и этого сделать не удалось.

Самолет-разведчик У-2. U.S. Air Force U.S. Air Force

Около 9 утра с аэродрома Кольцово были подняты два МиГ-19. Они должны были сбить разведчик, если он опустится на высоту 18 км. Один из истребителей был ошибочно принят за противника и уничтожен огнем 57-й зенитной ракетной бригады ПВО. Впоследствии погибший летчик старший лейтенант Сергей Сафонов был посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Конец невероятным приключениям американца в СССР положил недавно принятый на вооружение зенитный ракетный комплекс С-75 «Двина». В результате попадания ракеты самолет, уже пролетавший вблизи Свердловска, развалился на части и стал камнем падать вниз.

Сбитый летчик

Зенитный ракетный комплекс С-75 «Двина». Petrică Mihalache (CC BY-SA 3.0) Petrică Mihalache (CC BY-SA 3.0)

«Я посмотрел вверх, огляделся и увидел, что все залито оранжевым светом. Не знаю, было ли это отражением взрыва в фонаре (прозрачной части) кабины самолета, или же все небо было таким. Но помню, как сказал себе — "Боже, похоже, что все кончено"», — вспоминал Пауэрс.

Самолет с оторванными хвостом и крылом вошел в неуправляемый штопор. Не сумев катапультироваться, летчик стал выбираться на фюзеляж. Когда фонарь кабины был открыт, воздушный поток вытащил уже почти потерявшего сознание американца наружу. В себя он пришел, когда раскрылся парашют.

Обломки самолета Пауэрса. Getty Images Getty Images

«Когда сняли с парашютиста шлемофон с каской, он что-то сказал на непонятном для нас языке», — вспоминал один из подоспевших к месту приземления деревенских жителей: «Мы спросили его, кто он такой, но он ничего не ответил. Тогда мы поняли, что он иностранец. Это насторожило нас, и тогда Черемисин изъял висевший у него на поясе в кожаной кобуре длинноствольный пистолет. Затем мы жестами показали ему, один ли он был. Он также жестами ответил, что был один. Видя, что парашютист иностранец, мы решили его задержать».

В скором времени Гэри Фрэнсис Пауэрс был доставлен в Москву. Помимо пистолета с глушителем в руки работников государственной безопасности попали нож, советские рубли, компас, карты СССР, золотые кольца и часы, надувная лодка, взрывное устройство, фотооборудование, полая монета достоинством в один доллар с отравленной иглой, а также шелковый плакат со следующими словами на 14 языках: «Я американец и не говорю по-русски. Мне нужны пища, убежище и помощь. Я не сделаю вам вреда. У меня нет злых намерений против вашего народа. Если вы мне поможете, то вас вознаградят за это».

Шпион

Гэри Пауэрс в СССР. Sputnik Sputnik

Инцидент с У-2 тотчас же вызвал крупный международный скандал и сорвал запланированную встречу между Никитой Хрущевым и Дуайтом Эйзенхауэром.

США заявили, что Пауэрс всего лишь выполнял метеорологические наблюдения для НАСА и залетел на территорию СССР по ошибке, сбившись с курса. Однако эта версия была немедленно опровергнута советской стороной, представившей вместе с обломками самолета, полный набор шпионского оборудования.

Карта и шпионское снаряжение Пауэрса. Sputnik; Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sputnik; Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Во время допросов Пауэрс был немногословным и предельно точным. Он старался как можно тщательнее формулировать свой ответ, не сказать чего-нибудь лишнего. Летчик всячески избегал слова «шпион». Выражая на словах готовность сотрудничать, он пытался убедить органы следствия и суд в том, что не обладает никакой ценной информацией и представляет собой всего лишь послушного исполнителя чужой воли, приказа.

19 августа 1960 года Военной коллегией Верховного суда СССР американский летчик был приговорен к десяти годам лишения свободы за шпионаж. Однако в советской тюрьме ему довелось пробыть недолго. Уже 10 февраля 1962 года на мосту Глинике в Берлине летчика обменяли на попавшего в руки американцев советского разведчика Рудольфа Абеля.

Герой-изгой

Мосту Глинике в Берлине. Getty Images Getty Images

Вернувшегося на родину Пауэрса ожидал холодный прием. Общественность подозревала его в предательстве, интересуясь, почему он не покончил с собой или почему не уничтожил секретное оборудование. Не понравилась американцам и произнесенная летчиком на московском суде фраза: «Я сознаю, что совершил тягчайшее преступление и заслужил за него наказание».

ЦРУ и Сенат провели ряд проверок, которые полностью оправдали действия Пауэрса в ходе инцидента в небе и во время последовавших вслед за этим допросов, не обнаружив в них признаков измены своей стране. Бывший глава ЦРУ Аллен Даллес в марте 1964 года так высказался о летчике: «Он выполнил свой долг в ходе очень опасной миссии и выполнил его хорошо. Я полагаю, что знаю об этом больше, чем некоторые из его недоброжелателей и критиков».

Фрэнсис Гэри Пауэрс на заседании комитета Сената США по вооруженным силам. Getty Images Getty Images

Несмотря на это, от некоторой доли подозрительности в свой адрес Гэри Фрэнсису Пауэрсу так и не удалось избавиться до конца своей жизни. Распрощавшись с ЦРУ, он ушел в гражданский сектор и погиб во время пожара в Калифорнии в 1977 году, управляя вертолетом телевизионной компании.

В 2000 году на сорокалетие инцидента с У-2 Гэри Фрэнсиса Пауэрс был посмертно награжден Медалью военнопленного, Крестом летных заслуг и медалью «За службу национальной обороне». Спустя еще 12 лет к ним прибавилась одна из самых почетных военных наград США — Серебряная звезда. Ее летчик посмертно удостоился за то, что «продемонстрировал “исключительную верность”, в течение почти двух лет подвергаясь жестким допросам в Лубянской тюрьме в Москве».