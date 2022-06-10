50 главных русских ИЗОБРЕТЕНИЙ

Нам в России есть чем гордиться. Лазер, атомный ледокол, спутник - это все придумали мы. А также еще десятки новшеств, которые в прямом смысле слова изменили жизнь планеты.

Герберт Уэллс писал: «История человечества в основном - история идей». Благодаря интересу ко всему неизведанному появляются новые устройства, делаются открытия, возникают целые учения. Вспоминаем о важных изобретениях, сделанные в России.

1. Карманный коммуникатор, 1998

Алена Репкина Алена Репкина

Это сейчас пообщаться с друзьями практически в любой социальной сети не составляет больших проблем. А в 1998 году изобретение основателя компании ABBYY россиянина Давида Яна практически открыло новый мир. Он изобрел карманный компьютер Cybiko, с помощью которого можно было играть и общаться – нечто среднее между Facebook, Tinder и Whatsapp. В нем были свои операционная система и приложения, а вместе такие устройства могли образовывать динамическую сеть. За несколько месяцев в США было продано 250 тысяч таких гаджетов.

2. Распознавание полиморфных вирусов, 1993

Алена Репкина Алена Репкина

Антивирусные программы сегодня есть практически на каждом гаджете. Но еще в начале 90-х столкновение с вредоносными программами представляло нешуточную угрозу для компьютеров. В 1993-м сотрудник НПО «Ленинец» Игорь Данилов создал программу Dr.Web, которая впервые в истории смогла не только обнаружить, но и устранить полиморфный вирус, который, заражая файл, шифровал свой код. В 1996-м российский антивирус на сравнительном тестировании определил 100% подобных вирусов. Его эвристический анализатор, который по различным признакам выявляет опасные программы, которые еще неизвестны антивирусу, успешно распознал «заразу».

3. Игра «Тетрис», 1984

В 1984-м программист Алексей Пажитнов попробовал перенести в компьютер головоломку «тетрамино». Головоломка была усовершенствована и запрограммирована для компьютера «Электроника-60». Поначалу «Тетрис» выглядел весьма примитивно: фигурки состояли из текстовых символов вроде скобок и черточек. Чуть позже юный программист Вадим Герасимов перепишет игру для компьютеров IBM в уже привычном всем виде. «Тетрис», ходивший по рукам на дискетах, стал хитом среди компьютерщиков в СССР и вскоре вышел в большой свет. «Тетрис» и его клоны по сей день можно встретить в любом гаджете.

4. Лечение глаукомы, 1973

У человека, страдающего от глаукомы, повышается внутриглазное давление, что приводит к снижению остроты зрения. Перспективы неутешительны - слепота. Инновационный метод борьбы с этим недугом придумал офтальмолог Святослав Федоров. В 1973 году он провел операцию, во время которой сформировал путь для оттока внутриглазной жидкости. После непроникающей глубокой склерэктомии давление постепенно приходит в норму, а воздействие на глазной нерв уменьшается. Методику Федорова сегодня используют во всем мире, она до сих пор считается одной самых нетравматичных и эффективных в лечении глаукомы.

5. Персональный компьютер, 1968

В 1968 году инженер Арсений Горохов запатентовал программирующий прибор для выполнения чертежей. В нем были клавиатура, системный блок и монитор. Увы, должного внимания интеллектор так и не получил: в НИИ, где работал Горохов, сказали, что его разработка слишком проста, чтобы существовать на самом деле. Сам автор рассказывал, что, тем не менее, отдачу от своего патента получил: в виде удовлетворения и 50 рублей премии. А «слишком простая идея» спустя несколько десятков лет стала обыденным явлением, ведь компьютер есть едва ли не у каждого.

6. Полупроводниковые гетероструктуры, 1968

Алена Репкина Алена Репкина

Природное излучение состоит из разных волн, каждая со своей частотой и фазами. Для его равномерного потока были созданы специальные структуры из нескольких полупроводниковых материалов разной проводимости и шириной запрещенной зоны. Над их созданием независимо друг от друга работали Жорес Алферов и его американский коллега Герберт Кремер. В 1968 году советским ученым удалось создать лазер на полупровониковых гетерострктурах, который мог непрерывно работать в комнатной температуре. В 2000 году они оба получили Нобелевскую премию по физике. Сегодня говоря по телефону или смотря фильм на DVD, мы в повседневной жизни задействуем изобретение Алферова.

7. Пилотируемый космический корабль, 1961

Алена Репкина Алена Репкина

Первым формально пилотируемым кораблем стал в 1961-м гагаринский «Восток-1». По замыслу же, полет должен был быть полностью автоматическим. Но в распоряжении космонавта оставались приборы, позволявшие включать ручное управление — после вскрытия конверта с цифровым кодом. Фактически, пилотируемая космонавтика и сейчас понятие довольно относительное. В отличие от «земных» пилотов, космонавты, хотя и следят за ходом полета и состоянием корабля, вмешиваются только в случае необходимости вроде ручной стыковки, коррекции орбиты или посадки как на американском «шаттле».

8. Атомный ледокол, 1959

Освоение атомной энергии в 1950-х позволило создать ледокол, который без дозаправки мог проводить караваны судов по Северному морскому пути весь навигационный сезон. На момент закладки ледокол «Ленин» был первым в мире гражданским судном с атомной силовой установкой. Он вступил в строй в 1959 году и за первые же годы провел через льды несколько сот судов. Только в 1989-м «Ленин» встал на вечную стоянку в Мурманске.

9. Спутник, 1957

Кодовое название первого искусственного спутника Земли было ПС-1 — «Простейший спутник-1». Сфера с антеннами, однако, была полноценным научным прибором. Он исследовал прохождение радиоволн через ионосферу, определял плотность верхних слоев атмосферы при торможении и проверял условия работы аппаратуры при выведении на орбиту и в космосе. Разработанный группой советских ученых (во главе с Сергеем Королевым и Михаилом Тихонравовым) и выведенный на орбиту 4 октября 1957 года аппарат был воспринят в простейшем смысле: человечество наконец-то шагнуло в космос.

10. Космическое питание, 1957

Первый эксперимент с космической едой был проведен во время полета собаки Лайки в 1957-м. Для нее была предусмотрена автоматическая кормушка с влажным кормом. Во время полетов Юрия Гагарина и Германа Титова также исследовались потребности в пище. Блюда для них запаивали в тюбики и герметичные пакеты. Разлетающиеся крошки и капли могли оказаться просто опасными. Выяснилось, даже при относительно низком расходе энергии в невесомости требовалось не менее 2800 ккал в сутки.

11. Интернет, 1956

Алена Репкина Алена Репкина

В гонке технологий СССР мог обогнать США еще несколько десятилетий назад. За 10 лет до того, как в США было передано первое сообщение между компьютерными серверами, военный инженер-кибернетик Анатолий Китов в 1959 году создал проект по созданию единой сети вычислительных центров. Фактически он предложил модель интернета: машины должны были управлять советской экономикой, причем без всякой бумажной волокиты, дистанционно. Но и эту, и идею аналогичной сети, которую предложил в 1962 году кибернетик Виктор Глушков, не оценили. А реальный интернет пришел уже в постсоветскую Россию из-за рубежа.

12. Лазер, 1954

Алена Репкина Алена Репкина

Принцип работы лазера предсказал еще в начале ХХ века Альберт Эйнштейн. Однако впервые реализовали его советские ученые. В 1939 году физик Валентин Фабрикант предположил, что можно добиться постоянного электромагнитного излучения и создать направленный луч света. Его работу продолжили Александр Прохоров и Николай Басов: им удалось создать первый в мире генератор постоянных электромагнитных волн. При прохождении через пучок молекул аммиака возникал уверенный луч. В 1964 году за это достижение советские ученые получили Нобелевскую премию. Вместе с ними лауреатом также стал американский физик Чарльз Таунс, который проводил аналогичные независимые исследования.

13. Атомная электростанция, 1954

Алена Репкина Алена Репкина

То, что энергия деления атомов может применяться в мирных целях, ученые поняли еще во время разработки атомной бомбы и с развитием производства обогащенного урана. Идея академика Петра Капицы, поданная еще в 1945-м, была подхвачена Игорем Курчатовым. Первую атомную электростанцию в Обнинске запустили в июне 1954-го. Реактор, в котором топливом был обогащенный уран, работал на паровую турбину и генератор, производящий электричество мощностью 5 мегаватт. Принцип ее работы оказался настолько удачным, что впоследствии в основном повторялся с техническими улучшениями в последующих АЭС. Обнинская станция без аварий проработала 48 лет.

14. Расшифровка письменности майя, 1952

Историк и лингвист Юрий Кнорозов, заинтересовавшись языком майя, решил расшифровать его. Задача из разряда невыполнимых: переводных текстов, которые бы помогли понять, что значат иероглифы, не было. Для этого Кнорозов использовал алфавит из 29 иероглифов, записанный в XVI веке монахом Диего де Ландой и установил, что каждому символу соответствует слог. Ему удалось перевести сохранившиеся рукописи. Первые результаты историк представил в 1952 году. В дальнейшем созданная Кнорозовым методика расшифровки древних систем текстов позволила понять и другие системы письменности.

15. Чрескостный компрессионный остеосинтез, 1951

Ортопеды называют метод Гавриила Илизарова «колесом», которое запустило современное развитие этой сферы медицины. В 1951 году врач Курганской областной больницы предложил метод сращивания и удлинения костей - конструкцию из нескольких колец и стяжных стержней, которую надевают на конечность, а затем проводят через нее спицы в перекрещивающихся направлениях. Первая пациентка уже через неделю встала на ноги. Аналогичным образом аппарат Илизарова помогал удлинить конечности: костная ткань при раздвигании колец росла. С 1980-х годов этот метод применяют и за рубежом.

16. Автоматическая цифровая вычислительная машина, 1948

Алена Репкина Алена Репкина

Патент на автоматическую цифовую вычислительную машину, который в декабре 1948 года выдали член-корру Академии наук Исааку Бруку и инженеру Баширу Рамееву оказался одним из важнейших событий в эпохе компьютеров. Изобретение советских инженеров использовало двоичную систему. Их машина практически одновременно с британской EDSAC стала одним из первых современных компьютеров, где программа хранилась в памяти устройства. А, кроме того, использовала двоичную систему вычислений. В 1952 году первая советская ЭВМ начала работу – на полгода раньше американской EDVAC.

17. Граненый стакан, 1943

Выпуск советских граненых стаканов начался 11 сентября 1943 года. Считается, что в группе его разработчиков была Вера Мухина, автор «Рабочего и колхозницы». Грани придавали закаленному стеклу дополнительную прочность и позволяли легче размещать подобную посуду в моечных машинах. Количество граней могло варьироваться от 10 до 20. «Классическим» образцом считается стакан с 16 гранями. Емкость считать было удобно — часть с гранями 200 граммов, под край с круглым ободком — 250. Стакан стал одним из самых удачных образцов советского промышленного дизайна.

18. Искусственное сердце, 1937

Замена сердца на рукотворный аппарат была одной из сложнейших задач в медицине. В 1937 году Владимир Демихов, будучи еще студентом-третьекурсником, впервые в мире создал искусственное сердце. Компактный насос с клапанами и электродвигателем позволял поддерживать кровообращение. С его помощью удалось более двух часов сохранять жизнь подопытной собаке. Демихов выпустил первую в мире тематическую монографию «Пересадка жизненно важных органов в эксперименте». Аппараты, изобретенные в дальнейшем, дают пациентам возможность жить до пересадки донорского сердца.

19. Радиозонд, 1930

Алена Репкина Алена Репкина

В январе 1930 года состоялся первый запуск изобретения Павла Молчанова для сбора данных об атмосфере. Наполненный водородом аэростат нес коротковолновый радиоаппарат. Его сигналы подавались на специальные зубчатые гребенки со стрелками. Как только стрелка переходила с одного зубца на другой, сигнал менялся. В это же время аналогичную модель изобрели и во Франции. Современные радиозонды могут подниматься на высоту до 50 км, передавая данные о давлении, относительной влажности, скорости и направлении ветра. Помогают они не только метеорологам, но и используются в авиации, энергетике, сельском хозяйстве, системах ГЛОНАСС.

20. Ионизатор воздуха, 1927

В 1903 году физик Алексей Соколов предположил, что ионы влияют на здоровье человека и насыщенный ими воздух может оказывать терапевтический эффект. А биофизик Александр Чижевский придумал, как «оживлять» воздух в помещениях, проведя первые опыты в 1927 году. Его излучатель отрицательных аэрионов напоминал сетчатую люстру со множеством заостренных иголочек, соединенную с отрицательным полюсом источника высокого напряжения. При включении люстра Чижевского выпускает электроны, которые присоединяются к молекулам кислорода. Так воздух в помещении становится свежим. В наше время ионизаторы умещаются в небольших коробочках.

21. Консервирование крови, 1926/1932

В 1865 году врач Василий Сутугин предположил, что можно консервировать кровь, предварительно удалив из нее белок фибрин – так она не будет свертываться. Эту идею продолжили развивать в XX веке. В 1926 году в Москве появился Институт переливания крови. Он занимался вопросами заготовки крови, создания сывороток и обменными переливаниями. В 1932 году в Санкт-Петербурге открылся первый в мире банк крови, который занимался ее сбором у доноров и хранением. Тогда же врачи Антонин Филатов и Николай Карташевский предложили разделять консервированную кровь на плазму и эритроциты, что продолжает спасать множество жизней каждый день.

22. Аппарат искусственного кровообращения, 1926

Устройство, которое временно выполняет функции легких и сердца, изобрели в 1926 году физиологи Сергей Брюхоненко и Сергей Чечулин. В первых моделях автожектора кровь перекачивали два механических насоса с клапанами. В 1937-м Всеволод Янковский изобрел оксигенатор: он насыщал кровь кислородом и убирал из нее углекислый газ. Аппараты объединили в «искусственное сердце-легкие». В это же время аналогичное устройство разработал американский ученый Джон Гиббон. Советские ученые первыми придумали подобный аппарат и предложили использовать его в кардиохирургических операциях, но в США его стали применять на практике на несколько лет раньше.

23. Терменвокс, 1920

Алена Репкина Алена Репкина

Первый электромузыкальный инструмент был разработан изобретателем-физиком и музыкантом Львом Терменом в 1920 году. При движении рук исполнителя в электромагнитном поле, образованном двумя антеннами, можно менять частоту и громкость звука. По тембру терменвокс чем-то напоминает мягкий человеческий голос. Благодаря настройкам, звуку можно придавать самые разные оттенки. После концертов Льва Термена за рубежом в 1930-х возникли целые школы игры на терменвоксе. В последние десятилетия инструмент переживает нечто вроде ренессанса.

24. Пилотажные фигуры, 1913

Впервые фигура высшего пилотажа была выполнена Петром Нестеровым в 1913 году. На самолете Nieuport IV он осуществил «мертвую петлю» — замкнутый разворот в вертикальной плоскости. Свое название фигура получила из-за того, что попытки ее выполнить часто заканчивались разрушением самолета и гибелью летчика. Расчеты Нестерова оказались более точными — в обиход вошло уже название «петля Нестерова».

25. Синтетический каучук, 1910

Алена Репкина Алена Репкина

Каучуковая лихорадка конца XIX - начала XX века заставила химиков искать замену натурального продукта. В 1900-м году химик Сергей Лебедев смог получить изопрен — одну из основ для производства искусственного каучука, а в 1910-м создал его из производных этилового спирта. Параллельно технологию производства бутадиенового синтетического каучука разработал в лаборатории завода «Треугольник» Борис Бызов. В середине 1920-х началось промышленное производство синтетического каучука, и в 1932-м в Ярославле появился первый в мире завод по его изготовлению. Сегодня этот материал используют для производства шин, различных уплотнителей и напольных покрытий.

26. Кукольная анимация, 1906

Кукольная анимация возникла благодаря… балету. Хореограф Мариинского театра Александр Ширяев, работая над спектаклем, использовал кукол: фиксировал их в сценических позах и зарисовывал – рисунки соединялись в многометровые ленты и на бумаге возникал образ балетной постановки. Купив в Европе ручную камеру, Ширяев построил макет театральной сцены, где стал разыгрывать сцены из спектаклей: на пленке фигурки оживали и двигались в изящных балетных па. Так хореограф стал создателем первых кукольных картин. Причем документальных: историки танца и сегодня по ним восстанавливают постановки Мариинского театра того времени.

27. Электромагнитный сейсмограф, 1906

Участник специальной комиссии по изучению сейсмической активности князь Борис Голицын в 1906 году разработал первый в истории сейсмограф, который превращал механические колебания в электричество. К маятнику крепилась проволочная рамка, размещенная в поле постоянного магнита. Во время землетрясения колебания этой рамки приводили к появлению электрического сигнала, который по проводам передавался на гальванометр. А тот уже в свою очередь заставлял колебаться перо, рисующее сейсмограмму на рулоне бумаги. Это устройство позволяло фиксировать даже далекие землетрясения. Первые цифровые сейсмографы появились лишь в 1960-х годах.

28. Пенное пожаротушение, 1904

Алена Репкина Алена Репкина

Считается, что идея так укрощать пожар пришла Александру Лорану в голову, когда он засмотрелся на пивную кружку, на дне которой оседала пена. Хотя, скорее всего, к мысли о новом способе тушения пожаров он пришел, наблюдая за их последствиями на нефтяных месторождениях в Баку. В 1904 году Лоран запатентовал соединение из щелочи и кислоты – бикарбоната натрия и сульфата алюминия с добавлением различных примесей, в том числе лакричного корня. Они соединялись с водой в генераторе и создавали пену. Раствор был легче горючего и беспрепятственно распространялся по полыхающей нефти, в буквальном смысле перекрывая ей кислород.

29. Цветная фотография, 1902

В 1902-м фотограф-исследователь Сергей Прокудин-Горский отправился в Германию на учебу к Адольфу Митте. Наука пошла на пользу: он создал собственную технологию получения цветных диапозитивов. Для этого фотограф использовал тройную экспозицию: изображение фиксировалось на пластину через три фильтра: красный, зеленый и синий. Получалось удивительно яркая картинка.

30. Система Станиславского, 1900-1910

Алена Репкина Алена Репкина

Метод актерской техники, разработанный русским режиссером Константином Сергеевичем Станиславским, уже более века вдохновляет актеров всего мира на создание ярких запоминающихся образов как на сцене, так и на экране. В основе системы три постулата: актер должен однозначно передавать зрителю те или иные эмоции, иметь собственный опыт или обращаться к фантазии, и искренне переживать ситуацию, в которой оказался герой. Приверженцами системы Станиславского вот уже много лет остаются Энтони Хопкинс, Дэниел Дэй-Льюис, Хоакин Феникс. Она же стала основой метода, который разработали Ли Страсберг, Сэнфорд Мейснер и Стелла Адлер в США.

31. Телевидение, 1899

Константин Перский в 1899-м представил в Петербурге доклад об электровидении на расстоянии. Через несколько лет физик Борис Розинг сформулировал принцип «видения на расстоянии» за счет построчной передачи изображения из передающего прибора в принимающий с электронно-лучевой трубкой - кинескопом, который преобразовывал электрические сигналы в световые. Уже в 1928-м ученые Борис Грабовский и Иван Белянский впервые транслировали движущуюся картинку. В 1931 году, почти одновременно, подали документы на регистрацию патента передающей электронно-лучевой трубки, воспроизводящей цветное изображение, Семен Катаев в СССР и Владимир Зворыкин в США.

32. Радио, 1895

Алена Репкина Алена Репкина

В ходе экспериментов с распространением электрических колебаний в атмосфере физик Александр Попов изобрел прибор, который мог принимать на расстоянии электромагнитные сигналы. Устройство он продемонстрировал 7 мая 1895 года и передал азбукой Морзе короткое сообщение. Попов считал, что его изобретение поможет улавливать электромагнитные волны в атмосфере, но по сути он создал первый радиоприемник. Практически одновременно с российским ученым аналогичное устройство разработал инженер Гульельмо Маркони.

33. Киноаппарат, 1893

Первым профессиональным киноаппаратом считается «Синематограф» на основе кулачкового грейфера братьев Люмьер, которым сняли знаменитое «Прибытие поезда». Но за два года до его появления, в 1893-м, механик Иосиф Тимченко придумал червячный скачковый механизм, благодаря которому прерывисто менялись кадры. Вместе с изобретателем Моисеем Фрейденбергом они разработали кинетоскоп, в котором использовалась эта «улитка»: съемки велись на дисковую фотопластинку. Им удалось снять два коротеньких фильма на Одесском ипподроме – так называемые «живые фотографии, приводимые в движение посредством электрической машины».

34. Первый вирус, 1892

Алена Репкина Алена Репкина

Ботаник Дмитрий Ивановский, занимаясь в 1892 году исследованием мозаичной болезни табака, предположил, что виновники недуга – бактерии, и решил выделить их с помощью фильтрации. Но обнаружил, что и после прохождения через мелкопористый фарфоровый фильтр экстракт листьев табака по-прежнему оставался заразен. Мини-микробы Ивановский назвал живыми контагиозными частицами, иначе говоря – он открыл самый первый вирус. Практически одновременно с ним к таким же выводам пришел и голландский микробиолог Мартин Виллем Бейеринк, назвав новые микроорганизмы вирусами. Сегодня выявление вредоносных микроорганизмов позволяет предупредить смертельные болезни.

35. Электробус, 1889

В 1889-м Ипполит Романов, создатель первого русского электромобиля, разработал электроомнибус. Он вмещал 15 человек, развивал скорость до 11 км/ч и дальность хода 60-70 км. В Гатчине даже провели пробные заезды и, кажется, дело шло к тому, чтобы запустить электроомнибусы на маршрут. Санкт-Петербургская дума дала на это разрешение, но финансирование Романову найти так и не удалось. В производство первые электробусы так и не пошли. А в 1906 году в Англии появился первый электрический автобусный маршрут.

36. Фотоэлемент, 1888

Алена Репкина Алена Репкина

Во многих отелях или торговых центрах двери перед посетителями открываются словно сами по себе. Это срабатывает фотоэлемент. В 1888 году Александр Столетов опытным путем продемонстрировал, как влияет свет на электричество. В стеклянном баллоне, наполненном газом, он разместил два электрода – на свету в результате взаимодействия электронов из катода с атомами газа возникал ток, сила которого возрастала. Столетов сформулировал три закона фотоэффекта, а в 1905 году Альберт Эйнштейн разработал теорию, которая их объясняла. Теперь же фотоэлементы используют и в солнечных батареях, и в системах «умный дом».

37. Аэрофотоаппарат, 1886

Аэрофотоаппарат Срезневского стал первым, специально приспособленным для съёмок с воздуха. Его крепили на кронштейнах объективом вниз. Чтобы сделать снимок, нужно было вставить в прорезь пластину в светонепроницаемой оболочке, из которой она выходила уже внутри фотоаппарата. В 1886 году с помощью этого аэрофотоаппарата сделали первые снимки. Сейчас аэрофотосъемку ведут с беспилотных летательных аппаратов.

38. Клеточный иммунитет, 1883

Алена Репкина Алена Репкина

В 1909 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили два ученых – россиянин Илья Мечников и немец Пауль Эрлих. Оба они сделали важнейшие открытия в области иммунологии. Эрлих открыл антитела - клетки, которые образуются в сыворотке крови в ответ на появление веществ-агрессоров. А Мечников выявил клетки фагоциты, которые поглощают чужеродные биологические частицы. Так иммунная система человека защищает организм от разного рода патогенов. Открытие он назвал фагоцитозом. Свою теорию Мечников представил в 1883 году. Он считал, что болезнь есть не что иное, как противостояние между микробами извне и фагоцитами организма, вставшими на его защиту. Открытие фагоцитоза фактически объяснило, как возникают болезни, в основе которых иммунодефицит.

39. Центрифуга, 1879

Увлеченный идеей о покорении космоса, Константин Циолковский стал разрабатывать машины, способные путешествовать к далеким звездам. Ученый считал, что с помощью центробежной силы можно поднять в воздух летательный аппарат. Он сконструировал первую в мире центробежную машину (ставшую прототипом центрифуги): во время опытов помещал туда цыплят и даже тараканов и увеличивал их вес в несколько раз, изучая, как на живые организмы влияют существенные перегрузки. И предвидел, что при полетах в космос во время старта и приземления человеку придется переносить значительное увеличение силы тяжести.

40. Электрический трамвай, 1874

Алена Репкина Алена Репкина

Хотя массово на колеса трамвай был поставлен в Германии, фирму Сименса в этом изобретении намного опередил русский артиллерист-электромеханик Федор Пироцкий. Свои опыты с перестановкой вагона конки на электрическую тягу он начал еще в 1874 году в Петербурге, а в 1875-м проложил первую трамвайную линию длиной чуть более километра. Ток подводился по рельсам через колеса вагона к электромотору, который передавал тягу обратно к колесам. Новый вид транспорта наделал изрядного шума, но так и остался скорее аттракционом для публики.

41. Лампа накаливания, 1874

В 1874-м году Александр Лодыгин получил патент на лампу с угольным стержнем, а позже угольной нитью. После многолетних экспериментов он создал образец, который дошел до наших дней: лампу с вольфрамовой нитью. В это же время Павел Яблочков доводил до совершенства собственную «свечу Яблочкова»: в ней свет возникал за счет электрической дуги между двумя изолированными стержнями. Его изобретение светило ярче, но нагревалось сильнее и требовало пространства. Но после удешевления производства ламп с металлической нитью в начале XX века будущее надолго осталось за изобретением Лодыгина.

42. Периодическая таблица Менделеева, 1869

К моменту появления «Периодической системы химических элементов» было известно 63 элемента. Ученый Дмитрий Менделеев, выписав на карточки их названия и свойства, сопоставлял ряды сходных элементов — и в начале 1869 года вычислил единую систему. На ее основе он открыл фундаментальный Периодический закон: нахождение элементов в периодической зависимости от их атомного веса. Благодаря периодической системе, было предсказано и существование неизвестных науке химических элементов, позже вставших на свои места.

43. Радиатор отопления, 1855

Где же еще могли появиться радиаторы отопления или, проще говоря, батареи, как не в России с ее студеными зимами? В 1855 году Франц Сан-Галли, владелец заводов, производивших оборудование для отопления и водоснабжения, придумал «горячую коробку». Первые батареи состояли из толстых труб с вертикальными дисками в несколько ярусов – своего рода отопительная «гармошка». Изобретение Сан-Галли имело успех. Он же придумал и русское название устройства – «батарея». Вскоре идею фабриканта подхватили в других странах, а сегодня радиаторы отопления согревают практически каждый дом.

44. Стереофотоаппарат, 1852

Алена Репкина Алена Репкина

Художник Иван Александровский был страстно увлечен фотографией. Побывав в Европе, он стал заниматься дагерротипами, открыл собственное ателье и даже стал придворным фотографом. В 1852 году Александровский придумал собственный аппарат – для съемки объемных изображений – и вскоре продемонстрировал публике стереоснимки. Фотокамера, по сути, представляла собой ящик в ящике: во внутренний короб вставляли матовое стекло, которое обеспечивало наведение резкости, и кассету с пластиной. А велась съемка одномоментно через два объектива – в результате чего и получалась фотографическая стереопара.

45. Электродвигатель, 1834

В ноябре 1834 года в Парижскую академию наук поступило сообщение от физика-изобретателя Бориса Якоби. В нем ученый описывал принцип непрерывного вращательного действия электродвигателя. Устройство состояло из двух дисков с железными стержнями и коммутатора на гальванической батарее. «Прадедушка» современного электродвигателя постоянного тока за секунду поднимал 4-5 кг на 30 см, вырабатывая мощность примерно 15 Вт. Устройство Якоби стало прародителем современных устройств: электродвигатели есть практически во всех бытовых приборах, от холодильника до вентилятора.

46. Цельнометаллическая подводная лодка, 1834

Эксперименты с подводными лодками проводились в разных странах буквально как только появилась возможность добиться хотя бы относительной герметичности корпуса и продумать систему погружения. В 1834-м году инженер Карл Шильдер построил первую цельнометаллическую подлодку, которая позволяла передвигаться экипажу на глубине 10 метров на протяжении нескольких часов. В 1865-м подлодка Ивана Александровского стала первым отечественным подводным кораблем на механическом приводе. Подводные лодки Степана Джевецкого, хотя и были совсем небольшими по своим размерам, в 1881-м стали первыми серийными субмаринами в российском флоте.

47. Электромагнитный телеграф, 1832

Алена Репкина Алена Репкина

Первый электромагнитный телеграф создал ученый и дипломат Павел Шиллинг в 1832 году. В основе технологии - эффект отклонения магнитной стрелки при взаимодействии с электромагнитным полем. Шиллинг также разработал код, в котором каждой букве алфавита соответствовала комбинация символов, обозначалась черными и белыми кружками на телеграфном аппарате. Первую линию проложили в Зимнем дворце между канцелярией Николая I и приемными кабинетов правительства. Идеи Шиллинга подхватил изобретатель Борис Якоби: он изобрел пишущий и буквопечатающий телеграфные аппараты, а затем и первый в мире буквопечатающий телеграфный аппарат.

48. Монорельс, 1820

Родиной монорельсовой дороги считают подмосковное село Мячково. Местный инженер Иван Эльманов придумал «дорогу на столбах»: по чугунным брусьям, проложенным на столбах, двигалась вагонетка – ее же, в свою очередь, тянули лошади, двигающиеся по земле. Изобретатель обещал, что четверка скакунов, запряженная в такую повозку, сможет за сутки перевезти более 26 тонн груза. Годом позже, в 1821-м, аналогичное устройство запатентовал в Великобритании Генри Палмер, а в 1887-м монорельс заработал в США.

49. Фиксирующая гипсовая повязка, 1811

В давние времена для сращивания сломанных костей использовали глину. Российский хирург Карл Гибенталь в 1811 году предложил фиксировать конечности с помощью гипса: ткань натирали сухой смесью и после смачивали водой. Эта идея пришла к нему благодаря увлечению скульптурой. В 1843-м медик Василий Басов помещал сломанную руку в ящик с алебастром, который был подвешен к потолку. Но самым эффективным оказался метод Николая Пирогова: он первым в 1852 году предложил накладывать бинты, пропитанные гипсовым раствором. И тем самым избавил многих пациентов не только от неправильно сросшихся костей, но и от ампутаций. Такие фиксирующие повязки остаются самым распространенным способом лечения переломов.

50. Громоотвод, 1725

Считается, что громоотвод придумал в 1752 году Бенджамин Франклин, создав устройство из проволоки и металлического стержня, который одной частью погружался в землю, а другой поднимался на несколько метров над домом. Годом позже в России первые молниеотводы создал Михаил Ломоносов. Но есть нюанс! Еще в 1725 году громоотвод появился на фамильной башне усадьбы Демидовых в Невьянске. Строили ее по приказу золотодобытчика Акинфия Демидова: то ли рабочие проявили инициативу, то ли он сам дал такое указание, но известно, что на крыше установили металлический шпиль с флюгером, который закреплен на металлических балках. А они были соединены с каркасными стержнями, уходящими в землю.

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