Нарвал: настоящий морской ЕДИНОРОГ из Арктики

Представьте себе огромного дельфина размерами с внедорожник, на носу которого торчит огромный бивень. Примерно так и выглядит тот, которого называют морским единорогом.

Верите ли вы в единорогов? В холодных водах Северного Ледовитого океана живет редчайшее морское животное с длинным рогом - нарвал. В мире он такой один.

Полтонны жира для теплоты

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Нарвалы огромные: длина туловища достигает 4,5 метров, вес - полутора тонн, причем треть из этого приходится на жировую прослойку. И это его совершенно не расстраивает. Нарвалы живут в Северной Ледовитом океане среди арктических льдом, и жир им нужен для теплоты.

Рог из зуба

Отличительная черта нарвалов - это длинный рог (он бывает, правда, только у самцов). У этих животных нет нижних зубов, а верхних всего два, и вот один из них со временем и развивается в этот бивень. Иногда он вырастает до 3 метров в длину.

Этот рог очень крепкий и гибкий, но если он ломается, то покрывается чем-то вроде костной ткани, чтобы защитить нервные окончания. Да, на бивне есть нервные окончания!

Для чего же он нужен? Здесь мнения ученых разделились. Одни ученые считают, что рог нужен нарвалу для защиты от врагов, другие - чтобы пробить толстый слой льда в океане, а третьи - что с помощью нервных окончаний нарвалы определяют температуру воды.

И конечно, рог помогает привлечь самку - возможно, именно ради этого все и затевалось.

Единственный в своем роде

Газпром нефть (CC BY-SA 4.0) Газпром нефть (CC BY-SA 4.0)

Нарвалы относятся млекопитающему семейству нарваловых отряда китообразных. И других представителей этого семейства просто нет. Его названием, по всей видимости, произошло от исландских слов nar - труп и hval - кит. Звучит немного страшно, но все дело в его специфическом цвете кожи: бледно серого цвета с темными пятнами.

Тем не менее, ученые в 1990 году нашли гибрид нарвала и белухи.

Есть свой язык

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Нарвалы живут небольшими группами, возможно, даже не связанными родственными отношениями. И друг с другом они общаются при помощи уникальных звуков. Некоторые похожи на вздохи, иные - на щелчки, третьи - на крики. Они могут вместе охотится на мелкую рыбу или моллюсков, обмениваясь разными звуками. И что особенно интересно, свой язык или «диалект» есть у каждой стаи. Понимают ли его другие группы нарвалов, неизвестно.

Их очень мало, и никто не знает, сколько точно

Нарвалы живут в таких далеких и таких холодных уголках океана, что изучить их жизнь ученым достаточно проблематично. Их видели в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, у Шпицбергена и вблизи Гренландии. Были также случаи миграции нарвалов, связанные с движением дрейфующих льдов, и эти животные были замечены у берегов Великобритании. Тем не менее, их дом - именно верхние широты Арктики, безлюдные и холодные. Ученые считают, что нарвалов может быть в мире около 40-50 тысяч, но это очень приблизительные цифры.

Занесен в Красную книгу

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У нарвалов в природе есть враги - это белые медведи и моржи. Но страдает популяция в основном из-за человека: в некоторых культурах его рог считается чуть ли не панацеей от всех болезней, что, разумеется, просто легенда. А еще из бивня делают сувениры.

В неволе они не выживают, хотя в дикой природе могут дожить до 50 лет.

Из-за этого они занесены в Международную Красную книгу. В России промысел нарвала полностью запрещен.