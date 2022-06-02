Почему этот эмигрировавший генерал хотел стать рядовым Красной Армии

Когда-то Петр Махров отчаянно воевал против большевиков. Но потом был готов отдать за Советский Союз свою жизнь.

23 июня 1941 года, на второй день после начала вторжения вермахта на территорию СССР, советский полномочный представитель в Вишистской Франции Александр Богомолов получил от одного из местных русских эмигрантов необычное послание: «Долг солдата меня обязывает защищать мою Родину вместе с русским народом. Я прошу Вас ходатайствовать перед советским правительством о разрешении мне возвратиться в Россию и о зачислении меня в ряды Красной Армии».

В этой просьбе не было бы ничего особенного, если бы не два обстоятельства. Во-первых, патриотично настроенному волонтеру исполнилось на тот момент уже 64 года, а во-вторых, вступить в армию хотел никто иной как генерал Петр Семенович Махров — один из главных противников большевиков в Гражданской войне, занимавший в ходе нее высокую должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР).

Доброволец

«Это был чрезвычайно способный, дельный и знающий офицер Генерального штаба. Ума быстрого и гибкого, весьма живой», — так характеризовал Петра Махрова командовавший ВСЮР генерал Петр Врангель, добавляя при этом: «Он не прочь был поиграть "демократизмом"».

Петр Махров. Архивное фото Архивное фото

«Демократизма» и либеральных взглядов Махров продолжал придерживаться и обосновавшись после разгрома Белого движения во Франции. В разговорах со своими друзьями он рассказывал, что очень интересуется социализмом и много читает о нем. Генерал даже высказывал мысль, что в будущем мир неизбежно придет к социализму. Коммунистом, однако, он в итоге так и не стал.

Начало войны нацистской Германии против Советского Союза внесло раскол в среду русской эмигрантской общины в Европе. Одни встретили его с ликованием, желая поражения давнему противнику и мечтая об «освобождении» родины немецкими руками. При этом некоторые из них активно Третьему рейху в этом помогали.

Для другой же части эмигрантов, к которой и принадлежал Петр Семенович, немецкое вторжение стало настоящей трагедией. «Мы прежде всего должны быть русскими, — утверждал генерал, — должны бороться только с нынешним русским правительством, но не воевать с русским народом, как это было в эпоху Гражданской войны… Преступно толкать молодежь на выступления авантюристического характера на стороне врагов России».

Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны. Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В письме к одному своему знакомому Махров признавался, что день объявления немцами войны России так сильно на него подействовал, что он был готов вступить в Красную Армию «хотя бы рядовым».

Арестант

Богомолов никак не отреагировал на просьбу престарелого генерала — советскому дипломату было в те дни не до нее. Вместе с тем патриотический порыв Петра Семеновича по достоинству оценила немецкая контрразведка.

В руки немцев попали письма бывшего военачальника к его друзьям, в которых он призывал не сотрудничать с нацистами, писал о том, что Красная Армия «расшибет» вермахт, а также упомянал о своей готовности встать в ряды советских войск.

Архивное фото Архивное фото

19 августа 1941 года французские жандармы пришли в квартиру генерала в Каннах с ордером на его арест. Причин задержания они не знали, недовольно отметив вполголоса, что «это дело рук проклятых бошей».

Петра Махрова отправили в городскую тюрьму, после которой он был этапирован в концентрационный лагерь Верне д'Арьеж во французских Пиренеях на границе с Испанией. Для пожилого человека такой путь стал тяжелейшим испытанием.

От неминуемой смерти Петра Семеновича спас проживающий в Париже французский генерал в отставке Анри Альбер Ниссель, с которым он познакомился в Варшаве еще во время Гражданской войны. Его усилиями 6 декабря 1941 года измученный Махров вышел на свободу.

Анри Альбер Ниссель. Общественное достояние Общественное достояние

С Александром Богомоловым несостоявшийся доброволец встретился в феврале 1945 года. Извинившись, что в тот момент не мог никак отреагировать на письмо бывшего военачальника, советский дипломат однако отметил, что переслал его в Москву, где оно не осталось незамеченным.

Трогательная просьба престарелого белого генерала зачислить его в ряды Красной Армии сыграла немалую роль в том, что 14 июня 1946 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи и лиц, утративших советское гражданство, которые проживают на территории Франции.

Петр Семенович получил советский паспорт, впрочем при попытке продлить его на следующий год он по каким-то неизвестным причинам получил отказ. К своему большому сожалению, вернуться в СССР генерал Махров так и не смог и скончался в 1964 году в Каннах в возрасте 87 лет.