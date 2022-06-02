Почему этот эмигрировавший генерал хотел стать рядовым Красной Армии

23 июня 1941 года, на второй день после начала вторжения вермахта на территорию СССР, советский полномочный представитель в Вишистской Франции Александр Богомолов получил от одного из местных русских эмигрантов необычное послание: «Долг солдата меня обязывает защищать мою Родину вместе с русским народом. Я прошу Вас ходатайствовать перед советским правительством о разрешении мне возвратиться в Россию и о зачислении меня в ряды Красной Армии».
В этой просьбе не было бы ничего особенного, если бы не два обстоятельства. Во-первых, патриотично настроенному волонтеру исполнилось на тот момент уже 64 года, а во-вторых, вступить в армию хотел никто иной как генерал Петр Семенович Махров — один из главных противников большевиков в Гражданской войне, занимавший в ходе нее высокую должность начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР).
«Это был чрезвычайно способный, дельный и знающий офицер Генерального штаба. Ума быстрого и гибкого, весьма живой», — так характеризовал Петра Махрова командовавший ВСЮР генерал Петр Врангель, добавляя при этом: «Он не прочь был поиграть "демократизмом"».
Петр Махров.Архивное фото
«Демократизма» и либеральных взглядов Махров продолжал придерживаться и обосновавшись после разгрома Белого движения во Франции. В разговорах со своими друзьями он рассказывал, что очень интересуется социализмом и много читает о нем. Генерал даже высказывал мысль, что в будущем мир неизбежно придет к социализму. Коммунистом, однако, он в итоге так и не стал.
Начало войны нацистской Германии против Советского Союза внесло раскол в среду русской эмигрантской общины в Европе. Одни встретили его с ликованием, желая поражения давнему противнику и мечтая об «освобождении» родины немецкими руками. При этом некоторые из них активно Третьему рейху в этом помогали.
Для другой же части эмигрантов, к которой и принадлежал Петр Семенович, немецкое вторжение стало настоящей трагедией. «Мы прежде всего должны быть русскими, — утверждал генерал, — должны бороться только с нынешним русским правительством, но не воевать с русским народом, как это было в эпоху Гражданской войны… Преступно толкать молодежь на выступления авантюристического характера на стороне врагов России».
Рабочие завода «Серп и молот» слушают по радио объявление о начале войны.Иван Шагин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
В письме к одному своему знакомому Махров признавался, что день объявления немцами войны России так сильно на него подействовал, что он был готов вступить в Красную Армию «хотя бы рядовым».
Богомолов никак не отреагировал на просьбу престарелого генерала — советскому дипломату было в те дни не до нее. Вместе с тем патриотический порыв Петра Семеновича по достоинству оценила немецкая контрразведка.
В руки немцев попали письма бывшего военачальника к его друзьям, в которых он призывал не сотрудничать с нацистами, писал о том, что Красная Армия «расшибет» вермахт, а также упомянал о своей готовности встать в ряды советских войск.
19 августа 1941 года французские жандармы пришли в квартиру генерала в Каннах с ордером на его арест. Причин задержания они не знали, недовольно отметив вполголоса, что «это дело рук проклятых бошей».
Петра Махрова отправили в городскую тюрьму, после которой он был этапирован в концентрационный лагерь Верне д'Арьеж во французских Пиренеях на границе с Испанией. Для пожилого человека такой путь стал тяжелейшим испытанием.
От неминуемой смерти Петра Семеновича спас проживающий в Париже французский генерал в отставке Анри Альбер Ниссель, с которым он познакомился в Варшаве еще во время Гражданской войны. Его усилиями 6 декабря 1941 года измученный Махров вышел на свободу.
Анри Альбер Ниссель.Общественное достояние
С Александром Богомоловым несостоявшийся доброволец встретился в феврале 1945 года. Извинившись, что в тот момент не мог никак отреагировать на письмо бывшего военачальника, советский дипломат однако отметил, что переслал его в Москву, где оно не осталось незамеченным.
Трогательная просьба престарелого белого генерала зачислить его в ряды Красной Армии сыграла немалую роль в том, что 14 июня 1946 года вышел указ Президиума Верховного совета СССР о восстановлении в гражданстве СССР бывших подданных Российской империи и лиц, утративших советское гражданство, которые проживают на территории Франции.
Петр Семенович получил советский паспорт, впрочем при попытке продлить его на следующий год он по каким-то неизвестным причинам получил отказ. К своему большому сожалению, вернуться в СССР генерал Махров так и не смог и скончался в 1964 году в Каннах в возрасте 87 лет.