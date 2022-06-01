5 женщин, которые стали Героями Советского Союза

Валентина Терешкова была первой женщиной, полетевшей в космос. А Людмила Павличенко прославилась как самая результативная женщина-снайпер в мировой истории.

1. Валентина Гризодубова

Валентина Гризодубова стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза. С 24 по 25 сентября 1938 года самолет АНТ-37 «Родина», командиром экипажа которого она являлась, за 26 часов 29 минут без посадки преодолел расстояние в 6450 км. За установленный женский авиационный рекорд дальности полета звания Героя также удостоились второй пилот Полина Осипенко и штурман Марина Раскова.

В ходе Великой Отечественной войны Гризодубова командовала 101-м авиатранспортным полком Авиации дальнего действия, причем полк этот был полностью мужским. Тем не менее, летчица быстро заслужила уважение подчиненных и как боевой командир, и как талантливый организатор. На ее счету — 200 вылетов, в том числе 132 ночных.

Особо эффективно Валентина Гризодубова проявила себя в снабжении партизанских отрядов в тылу противника. Не раз командир лично отправлялась на опасные задания и в итоге была награждена медалью «Партизану Отечественной войны». «Очень смелая женщина, решительная, дерзкая в осуществлении намеченного», — писал о ней командир партизанского соединения Александр Сабуров.

2. Зоя Космодемьянская

ТАСС ТАСС

Зоя Космодемьянская была одной из самых прославленных советских героинь Великой Отечественной войны. В СССР о ней снимали фильмы, писали книги и сочиняли песни.

В ходе битвы за Москву в ноябре 1941 года восемнадцатилетняя девушка была направлена в составе диверсионно-разведывательной группы в одну из занятых противником деревень. Советское командование тогда распорядилось сжигать расположенные вблизи столицы населенные пункты, которые противник мог использовать в качестве зимних квартир.

Зоя успела поджечь несколько домов прежде, чем была схвачена. Ни пытки, ни избиения девушку не сломали: даже когда ее вели к виселице, она продолжала призывать собравшуюся толпу жителей деревни вести непримиримую борьбу с врагом. 16 февраля 1942 года Космодемьянская была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

3. Людмила Павличенко

«Леди-смерть» — так американские журналисты прозвали Людмилу Павличенко, самую результативную женщину-снайпера в истории. Счет уничтоженных ею солдат и офицеров противника превысил три сотни человек.

Немцы устроили за девушкой настоящую охоту, отобрав для этого своих лучших стрелков. Но получилось так, что охотники сами стали жертвами: Людмила ликвидировала около тридцати отправленных за нею немецких снайперов.

В 1942 году Павличенко посетила США в составе советской делегации. Первоначально американцы не восприняли ее всерьез, заваливая девушку вопросами о том, как у женщин на фронте обстоят дела с бытом. В конце концов, Людмила не выдержала и с вызовом ответила журналистам, не преминув намекнуть им на важный вопрос открытия второго фронта: «Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?»

4. Мария Октябрьская

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После того как в одном из боев в августе 1941 года погиб ее муж, Марию Октябрьскую обуяла настоящая жажда мести. Однако брать на фронт тридцатишестилетнюю связистку, да еще и с проблемами со здоровьем не спешили. Тогда Мария решила пойти иным путем.

Она распродала все свое имущество, вдобавок к основной работе нашла подработку и все собранные средства направила в Фонд обороны на оплату постройки танка Т-34 для Красной Армии. Вместе с тем она написала Сталину письмо, рассказав свою историю: «За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50000 рублей. Танк прошу назвать “Боевая подруга“ и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка».

«Отец народов» пошел навстречу вдове. Закончив Омское танковое училище, Мария Октябрьская стала механиком-водителем построенного на ее средства танка и успешно воевала на нем вплоть до своей гибели 15 марта 1944 года.

5. Валентина Терешкова

Sputnik Sputnik

Идея отправить в космос женщину возникла у советского руководства после успешного полета Юрия Гагарина в 1961 году. Если первого мужчину-космонавта искали среди военных летчиков, то достойную кандидатку отобрали из сотен девушек, занимавшихся парашютным спортом. Ей стала Валентина Терешкова.

Полет первой женщины-космонавта начался 16 июня 1963 года и продолжался почти трое суток, в течение которых ее корабль «Восток-6» 48 раз облетел вокруг Земли. Терешкова остается единственной женщиной в истории, полетевшей в космос в одиночку, — другие летали только в составе экипажей.

После своего триумфа удостоенная звания Герой Советского Союза Валентина Терешкова решила посвятить себя политике, которой занимается и по сегодняшний день. Она оставалась в составе отряда космонавтов до 1997 года, но в космосе так больше и не побывала.

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