Какое оружие защищает Россию на Дальнем Востоке

В апреле 2022 года японский МИД снова заговорил языком «Холодной войны». В доклад дипведомства была включена формулировка, что южная часть Курил – «исконные территории Японии», которые в настоящее время «незаконно оккупированы Россией». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков жестко ответил на это, что «четыре острова южной части Курильской гряды являются неотъемлемой частью территории РФ». Впрочем, суть обмена заявлениями не снимает глобальной проблемы. Между Москвой и Токио не существует мирного договора, а значит на Дальнем Востоке в любой момент может возникнуть очередной военный конфликт.

«В сентябре военнослужащие сухопутных Сил самообороны Японии и морские пехотинцы США планируют провести двухнедельные учения на северном японском острове Хоккайдо, - сообщает японская газета Nikkei. Планируется, что в них будут задействованы более 4 тыс. военных. Маневры станут самыми крупными за все время их проведения в стране. Их цель - «повысить способности Японии и США отвечать на возникающие в Восточной Азии угрозы» с учетом военной спецоперации России на Украине и «продолжающегося военного усиления Китая». Понятно, что за скобками остается желание Токио любой ценой вернуть вожделенные территории, принадлежащие Москве. Ведь основные этапы боевой учебы американских и японских военных — это отработка морских десантных операций.

Что может противопоставить этому Россия?

Корабельное оружие

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря. Стоп-кадр с видео. Sputnik Sputnik

Дальний Восток хоть и далек от европейской части России, но здесь формируется очень мощное межвидовое воинское формирование: Восточный военный округ со штабом в Хабаровске и Тихоокеанский флот (ТОФ) с главной базой во Владивостоке. Первый находится в административных границах Дальневосточного федерального округа и территорий Республика Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа. ТОФ несет ответственность за все, что происходит в Японском, Охотском, Беринговом, Чукотском и Восточносибирском морях. В обоих случаях это гигантские территории и расстояния.

На одном из круглых столов в Совете Федерации замначальника Главного оперативного управления Генштаба Станислав Гаджимагомедов констатировал, что России не хватает кораблей и самолетов, чтобы противостоять американцам на Дальнем Востоке, но тем не менее она готова нанести удар по нарушителям ее морской границы. «Если чисто по флоту взять, превосходство американцев по количеству кораблей и возможностям реагирования намного выше, чем у нас. Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», - сообщил сенаторам Станислав Гаджимагомедов.

Атомный подводный крейсер "Александр Невский" (АПК). Сергей Мамонтов/Sputnik Сергей Мамонтов/Sputnik

Слова военачальника были произнесены в контексте регулярные провокации ВВС США с пролетами стратегических бомбардировщиков В-1В и В-52Н с авиабазы Андерсен на Гуаме или японской Мисава над Охотским морем. Или недавним инцидентом с выдворением из территориальных вод страны американской атомной подводной лодки ВМС Virginia, находившейся возле острова Уруп Курильской гряды.

На фоне «военной недостаточности» нарушители все-таки были выдворены. При всех проблемах Восточный округ и ТОФ одни из самых современных российских военных объединений. Достаточно сказать, что перехват американских бомбардировщиков осуществляется истребителями Су-35С и МиГ-31. Подлодку США обнаружили противолодочные самолеты Ил-38. Эти машины не только способны найти «иголку в стоге сена», но и в случае чего ее уничтожить противолодочными торпедами. Впрочем, в случае с АПЛ Virginia этим занимался модернизированный фрегат «Маршал Шапошников». На его борту стоит уникальный по современным меркам противолодочный ракетный комплекс «Ответ». Это ракета-торпеда, которая стартует в воздухе и опускает торпеду на парашюте в воду. Та, не включая двигателей, по инерции начинает раскручивать спираль в поисках цели. Опасность в том, что экипаж вражеской подводной лодки не видит происходящего над головой. Так что «Ответ» с высокой вероятностью достигнет желаемой цели. Это, собственно, и испугало американцев, заставив их быстро ретироваться только от одной мысли о том, что «Маршал Шапошников» будет стрелять. В настоящее время корабль имеет на борту еще и новейшие дальнобойный крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс», а в перспективе получит гиперзвуковые «Циркон».

Впрочем, ТОФ — это еще и стратегические подводные крейсера. В настоящий момент в Вилючинске, в главной базе подводных сил, размещаются 4 ракетных подводных крейсера стратегического назначения: 1 проекта 667БДР «Кальмар» - К-44 «Рязань» и 3 новейших корабля проекта 955 «Борей» - К-550 «Александр Невский», К-551 «Владимир Мономах» и К-552 «Князь Олег». Суммарный боекомплект этих лодок составляет 192 ядерные боеголовки. За доставку их к цели в западное полушарие отвечают баллистические ракеты Р-29Р и новейшие 48 Р-30 «Булава».

Войска на берегу

Россия. Сахалинская область. Расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) во время несения дежурства на острове Матуа. Пресс-служба Минобороны РФ/TASS Пресс-служба Минобороны РФ/TASS

В отличие от корабельного состава, модернизация и обновление которого идет медленно, самой серьезной трансформации подверглись береговые подразделения Восточного округа. Ранее сообщалось, округ с начала этого года принял на вооружение более 850 единиц современной боевой техники. На Тихоокеанский флот поступил ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» проекта «Борей», получены зенитно-ракетные комплексы и системы С-400 «Триумф», «Верба», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-72 Б3 и Т-80БВМ, комплексы связи и радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты. Вторая ракетная бригада округа перевооружена на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», - сообщает РИА Новости.

В основном эта техника размещается вдоль границы с Китаем. Однако в последнее время Минобороны уделяет серьезное внимание модернизации военной инфраструктуры на Сахалине и островах Курильской гряды.

Так на Курильских островах на боевое дежурство заступили системы С-300В в помощь, к которым были переброшены ударные мобильные комплексы «Бал» и «Бастион». На их вооружении крылатые ракеты Х-35 и сверхзвуковые «Оникс». Последние сегодня активно используются в спецоперации на Украине. С их помощь с территории Крыма уничтожаются склады боеприпасов и скопление военной техники в Николаевской и Одесской областях. В случае с Дальним Востоком обе ракетные системы стоят на острове Кунашир, откуда до американо-японских учений на Хоккайдо, что называется «рукой подать».

Отдельной зоной ответственности Восточного военного округа стала защита стратегического для России «Северного морского пути». Уже в ближайшее время эта транспортная артерия станет основным маршрутом сообщения между Европой и Азией. От японской Йокогамы до голландского Роттердама плавание составляет всего 7,3 тыс. морских миль против 11,2 тыс., если плыть в обход мимо берегов Юго-Восточной Азии, через Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное и Северное моря. Суммарно Северный маршрут экономит 13 дней пути.

Для зашиты магистрали, вдоль всего маршрута Москва открыла шесть военных баз. Две из них находятся в непосредственной зоне ответственности ТОФ в Чукотском автономном округ на мысе Шмидта и острове Врангеля. Это, фактически, ворота из Азии в Европу. Для их усиления на Чукотке развернуты и самые мощные ракетные комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Оникс». А в Анадыре восстановлен аэродром «подскока» для стратегических ракетоносцев Ту-16 и Ту-95МС. Эти машины несут на борту крылатые ракеты большой дальности Х-555 и Х-101. Причём благодаря дальности полета этих ракет, бомбардировщикам даже нет необходимости входить в воздушное пространство сопредельной страны.

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин, отмечает, что нынешнее руководство Японии достаточно болезненно реагирует на усиление Восточного военного округа, островные подразделения которого располагают береговыми противокорабельными ракетными комплексами, против которых ВМС США бессильны. «Признают это и американцы. Авианосцев и больших групп кораблей вблизи спорных островов, в отличие от Восточно-китайского моря и острова Тайвань, как-то не наблюдается», - отметил Вадим Козюлин.

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