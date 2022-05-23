Почему Лев Толстой одновременно любил и ненавидел прогресс (ФОТО)

Писатель с удовольствием пользовался многими техническими новшествами: фотографировался, слушал музыку на граммофоне и говорил по телефону. И все же не мог однозначно оценить техническую революцию.

Будучи человеком XIX века, Толстой прожил длинную жизнь и увидел начало эры тотальной индустриализации и технического прогресса (он умер в 1910). Он застал появление железных дорог, фотографии, кино, устройств, записывающих и проигрывающих звуки, печатных машинок, и, наконец, электричества. И успел на себе испытать все изобретения. Что же великий русский писатель и мыслитель думал об этих новшествах?

Фотография

Толстой был практически ровесником изобретения и к первым фотографическим опытам относился с большим интересом. В 1856 году отец русской фотографии Сергей Левицкий сделал первые снимки Толстого, которые были отпечатаны на бумаге. Здесь еще совсем молодой писатель запечатлен в одиночку и в компании других авторов журнала «Современник» - Ивана Тургенева, Ивана Гончарова, Александра Островского и других.

Толстой и авторы журнала "Современник", 1856 Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

Позже Толстой посещал фотостудии и делал парадные портреты, практические первые «визитные карточки», которые даже прикладывал к письмам; обменивался фото со своими друзьями по переписке, например, Александром Герценом. Фото ниже было сделано фотографом Жерюзе в Брюсселе в 1861.

Толстой в студии Жерюзе, Брюссель, 1861 Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

В 1862 году Толстой сделал первый автопортрет - для такого «селфи» ему пришлось запрягать двух лошадей, чтобы те тащили огромный и тяжелый фотоаппарат. На карточке осталась подпись жены, Софьи Андреевны, «Сам себя снял».

"Сам себя снял", 1862 Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

Фотография для него стала едва ли не наваждением - таким количеством снимков и сегодня не может похвастаться ни один писательский архив. Во многом этому поспособствовала жена Толстого, Софья Андреевна - она тоже очень увлеклась фотографией, занималась ею больше 20 лет, сама проявляла пленки.

Толстой в Ясной Поляне, 1897. Фото Софьи Андреевны Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

Целые серии психологических портретов делал секретарь и друг Толстого, Владимир Чертков - по ним можно увидеть живые эмоции писателя. Это одни из последних фото Толстого, снятые в 1910 году.

Впрочем, увлечение перешло в раздражение: в 1903 году Толстой писал своему приятелю Стасову, что ему «ужасно неприятно» позировать фотографам. В том, чтобы его запечатлели на пленку, он видел нечто вредное, нечто, что тешит самомнение и является низменным чувством.

Когда на рубеже XIX и XX веков фотография начала активно развиваться в России, то множество фотографов стремились запечатлеть время в истории. А Лев Толстой был, конечно, одной из главных его примет. Осталось забавное фото «Атака фотографов» (см. ниже), на которой к писателю выстроилась целая очередь, чтобы сделать снимок.

"Атака фотографов". П.Е. Кулаков и С.М. Прокудин-Горский фотографируют Толстого. Фото П.А.Сергеенко, 1908 Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

Пионер цветной фотографии, Сергей Прокудин-Горский, ездил по всей стране, делая снимки зданий, церквей и людей - и заехал к Толстому как к главной русской достопримечательности. Так что сохранилась и единственная цветная фотография Толстого.

Толстой в Ясной Поляне, 1908. Фото Сергея Прокудина-Горского Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

Синематограф

Дошли до наших дней не только фото, но и киноматериалы, на которых запечатлен Толстой в последние годы жизни. Многие кадры были сняты в Ясной Поляне - писатель прогуливающийся по усадьбе, писатель в кругу семьи, а также кадры с его дочерьми и крестьянскими детьми.

На кадрах видно, какой звездой на самом деле был писатель. Огромная толпа людей встречает его на вокзале, когда он приезжает в Москву. У ворот его московского дома тоже поджидают поклонники. Куда бы он ни приезжал, все с интересом собирались посмотреть на него.

Толстой силу видео оценил высоко. «Ах, если бы я мог теперь видеть отца и мать так, как я вижу самого себя!», - говорил писатель. Позже в интервью газете «Вечерний Петербург» он отметил, что «интересно видеть самого себя почти живым: точно раздваиваешься».

Автор «Войны и мира» беспокоился и о нравственной составляющей прогресса. Он пришел к выводу, что техническое развитие необходимо, только если оно во благо человечества. «Когда жизнь людей безнравственна и отношения их основаны не на любви, а на эгоизме, то все технические усовершенствования, увеличение власти человека над природою: пар, электричество, телеграфы, машины всякие, порох, динамиты, робулиты, производят впечатление опасных игрушек, которые даны в руки детям», - написал Толстой в дневнике в 1903 году.

Телефон и телеграф

Толстой и Чехов в Ялте, 1901 Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

«Сейчас говорил в телефон с Л.Толстым», - писал Чехов жене в 1901 году. В свою очередь писатель Максим Горький, который был свидетелем телефонной беседы по ту сторону провода, вспоминал, что Толстой восхищенно кричал в трубку: «Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно — вам. Вы очень хороший, очень!»

Толстой и Горький в Ясной Поляне, 1900 Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

С конца XIX века активно пользовался Толстой и телеграфом. Сам он отправлял немного телеграмм, в отличие от его жены, но получал бесчисленное количество из разных уголков страны.

Однако размышления о такой новинке, как телеграф, привело Толстого к мыслям социального характера - он обеспокоился неравенством. «Мы говорим о прогрессе электрических телеграфов. Очевидно, что выгода и приложение телеграфа только для высшего, так называемого образованного класса. Народ же, 9/10, только слышит гудение проволок…» - писал Толстой в статье «Прогресс и определение образования».

Фонограф и граммофон

Просматривая фильмы, Толстой сетовал, что для полноты картины и приближенности к жизни не хватает звука. До звукового кино он не дожил, зато имел радость взаимодействия с фонографом и граммофоном.

Уголок кабинета Л.Н. Толстого с фонографом (слева внизу), подаренным ему Т. Эдисоном в январе 1908 г. Фотография П.А. Сергеенко. Ясная Поляна. Конец 1910-х гг Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

В 1908 г. изобретатель Томас Эдисон прислал Толстому в подарок фонограф. Писатель стал охотно надиктовать краткие изречения и письма. Поначалу он записывал все подряд, но потом понял, что нельзя злоупотреблять новшеством - и решил оставлять лишь мудрые изречения. Осенью 1909 года представители фирмы Graphophone записали голос Толстого на русском, английском, французском и немецком языках.

Записывал Толстой также сказки для детей. Послушать их можно на сайте tolstoy.ru

Широко известна и запись обращения писателя к крестьянским детям яснополянской школы, которую он сам организовал.

Граммофон Толстому в Ясную Поляну привезли еще ранее, в 1903 году. Музыку писатель очень любил - в его доме всегда играли на рояле, кроме того, он обожал слушать балалайку и цыганское пение. На граммофоне Толстому дали послушать Бетховена, Шопена, Чайковского, арии из опер, скрипичное трио. По воспоминаниям присутствовавших, он долго хмурился и говорил «гм», но когда раздалась плясовая песня «По улице мостовой», глаза его заблестели, нога дернулась в такт музыке, и он произнес: «Ишь ты!»

Граммофон 1910-х Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л. Н. Толстого

Железные дороги и другие новшества

Поезд стал не случайным «героем» романа «Анна Каренина». Важнейшие сцены, встреча Анны с Вронским и ее самоубийство, связаны именно с железной дорогой. Таким образом, Толстой дает свою оценку - да, это прогресс и удобство, но и орудие убийства. Под колесами поезда еще в начале романа погибает случайный человек. Кстати, сам эпизод с самоубийством Анны Толстой позаимствовал из реальной жизни - под поезд бросилась девушка, жившая недалеко от Ясной Поляны, и этот случай глубоко поразил писателя.

Гибель людей по воле или вине прогресса волновала Толстого. «Прекрасно электрическое освещение, телефоны <...> но пропади они пропадом, и не только они, но и железные дороги и все фабричные ситцы и сукна в мире, если для их производства нужно, чтобы 99/100 людей были в рабстве и тысячами погибали на работах», - писал Толстой в статье «Рабство нашего времени».

У Толстого была машинка Remington Фото предоставлены Государственным музеем Л.Н.Толстого Фото предоставлены Государственным музеем Л.Н.Толстого

Главная жизненная и философская концепция Толстого (и толстовцев) декларировала «непротивление злу насилием». И вопросы насилия более всего беспокоили писателя, поэтому при всем его интересе к прогрессу и техническим новшествам, он считал, что жизнь даже одного человека не стоит никакого электричества или других новейших благ цивилизации.

По иронии судьбы вблизи железной дороги умер и сам Толстой - на поезде он буквально сбежал из дома, но в дороге серьезно заболел. В итоге последние дни он в забытьи провел в доме станционного смотрителя на небольшом полустанке Астапово.

Читайте подробнее о том, как Толстой провел последние дни своей жизни, тут

Выставка «Толстой и прогресс» пройдет в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве до 14 августа 2022 года.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен