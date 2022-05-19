Поставит ли Россия свои истребители пятого поколения в НАТО?

США наказали Турцию за сотрудничество с Россией отказом поставить американские истребители. Купят ли турки вместо них машины российского производства?

Турецкая газета Milliyet («Нация») сообщила 11 апреля, что страна рассматривает покупку новейших российских истребителей Су-57 (в натовской кодификации Felon - «Преступник»), если Конгресс США откажет ей в продаже истребителей F-16. Ранее Анкара запросила у Вашингтона 40 таких машин в комплектации Block 70 и 80.

«Оружейный» конфликт Турции и США

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на репетиции воздушной части парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – единственный мировой лидер, кому посчастливилось лично ознакомиться с перспективным российским истребителем пятого поколения Су-57 в рамках аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.

Презентацию машины для него тогда провел президент России Владимир Путин.

Этот факт породил много слухов о том, что именно стоит за визитом двух глав государств на аэрокосмический салон, и что ждать дальше. Впрочем на дворе 2022 год и, как говорится в русской поговорке: «А воз ныне там». Впрочем, нет и «дыма без огня».

Турция – одна из немногих стран НАТО, решившаяся, вопреки мнению Вашингтона, купить российские зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». За «самодеятельность» Анкара понесла жесткое наказание: США отказались поставить ей перспективные истребители пятого поколения F-35 Lightning II. И это при том, что Турция уже выплатила американской Lockheed Martin (разработчик самолета) $1,4 млрд за 116 машин.

В ответ Реджеп Тайип Эрдоган публично потребовал от США либо вернуть деньги, либо отдать самолеты. Возможно, что не вернут ни то, ни другое - Вашингтон не особо считается с мнением зависимых государств. При этом «высвободившиеся» машины можно легко перепродать новым сателлитам. Например, Польше, которая уже заявила о своем интересе к ним.

Как бы там ни было, но Турция в очередной раз наступила на грабли, отказавшись в рамках провозглашенной Америкой программы военной помощи Украине отдать все те же С-400. В этой ситуации у страны есть только один путь: либо дорабатывать создающийся с 2016 года свой собственный истребитель TF-X, либо идти на контакт с Москвой.

Что особенного в российском истребителе пятого поколения

Президент России Владимир Путин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре слева направо) во время осмотра выставки на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском. Марина Лысцева /TASS Марина Лысцева /TASS

Су-57 - один из лидеров мирового авиапарка в своем классе и конкурент американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning.

Эксперты отмечают, что в конструкции российского самолета используется более 50 процентов композитных материалов – сверхпрочного пластика, делающего машину малозаметной для радаров противника.

При этом на истребителе стоит собственный радиолокационный комплекс с активной фазированной решеткой (АФАР). В отличие от прежних устройств, это монолитная конструкция, в которой приемники и передатчики сигнала объединены в миниатюрные датчики, собранные в «пчелиную соту». Перемещая по ним электричество, машина в мгновение видит все, что происходит перед ней, над ней и под ней. Дело в том, что поля антенны стоят не только в передней части машины, но и на ее «щеках» и в передних кромках крыльев. Если сравнить этот эффект с фантастическими фильмами про будущее, Су-57 летает практически в информационной сфере. Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения - ни на F-22, ни на F-35.

Макет истребителя TF-X на выставке Технофест-2019. CeeGee (CC BY-SA 4.0) CeeGee (CC BY-SA 4.0)

К этому надо добавить главную черту российских истребителей – сверхманевренность. На Су-57 стоят двигатели с полностью поворотным соплом. Это позволяет машине буквально «висеть» в воздухе, разворачиваться на месте и выполнять недоступные ни одному другому летательному аппарату маневры.

Например, падение в «штопор», при котором самолет раскачивается, словно, сорванный с дерева лист. Или встает полностью на «хвост», гася скорость всей плоскостью фюзеляжа.

Демонстрационные полеты Су-57 зрелищны, захватывают дух, но это одновременно и элементы боевого применения машины.

Также истребитель способен применять все типы имеющихся и перспективных высокоточных боеприпасов российской армии. Большинство из них будут размещаться во внутренних отсеках машины, что позволяет ей сохранять режим малой заметности «Стелс».

Еще одна фишка Су-57 - новейший вычислительный центр с искусственным интеллектом, который освобождает летчика от многих рутинных операций (вроде поиска и распознавания наиболее опасных объектов) и выдает целеуказания по ним.

Он также предлагает самые оптимальные решения по применению оружия и обороны самолета, и даже подсказывает, какой лучше выбрать вираж для выхода в атаку.

Перспективы контракта на Су-57

Подготовка истребителя Су-30СМ к летно-тактическим учениям смешанного авиационного соединения армии ВВС и ПВО ЮВО в преддверии Дня авиации ПВО в Краснодарском крае. Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Турция - высокотехнологичная страна. Воздушный робот Bayraktar TB2 – хит последних военных конфликтов. Возможно, что интегрировать его в систему боевого применения с Су-57 не так сложно. Вопрос в другом. А надо ли Турции столь дорогое приобретение?

Российская армия заказала 76 Су-57. Получила пока 4 машины. Причиной тому стало то, что компания «Сухой» концентрируется сейчас на массовом производстве Су-30 и Су-35 для российских ВКС.

Обе машины прошли через череду военных конфликтов и имеют весьма показательный боевой опыт. При этом тот же Су-30 - пример международной кооперации. В Индии на его базе создан российско-франко-израильский Су-30МКИ – машина, в которой от производителя только планер и двигатели, все остальное бортовое оборудование установлено по «требованию заказчика».

Су-30 – прекрасный пример того, как можно заказать планер с великолепной аэродинамикой и поставить в него необходимое оборудование под задачи, которые планирует решать ВВС отдельного государства. В настоящее время Индии удалось даже адаптировать его к применению сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос». На ее базе уже существует и гиперзвуковая версия изделия.

Так что же купит Анкара? Судя по всему сейчас идет торг. И в большей степени с Вашингтоном. Турция – единственная страна НАТО, способная отстаивать свои интересы в Североатлантическом альянсе, и с ней считаются.

Если сделка по F-16 не состоится, то скорее всего турецкие власти пойдут на диалог с Москвой. И вряд ли разговор пойдет именно про Су-57 - машина пока еще не получила «боевого опыта», а для военных этот показатель крайне важен.

Но есть другой претендент – Су-35. Это последняя и самая совершенная конфигурация истребителей так называемого поколения 4++. К нему относится и F-16 Block 80. Но и тут есть нюанс - на Су-35 стоит большинство оборудования и двигатели от Су-57. Именно на нем все это испытывалось последние годы и именно эта серийно производимая машина, участник всех последних военных конфликтов - наиболее рациональный вариант для покупки.

К тому же, в середине октября прошлого года глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир говорил, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.

Дмитрий Литовкин - ответственный редактор «Независимого военного обозрения». Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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