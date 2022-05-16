Самые редкие и дорогие советские значки (ФОТО)

Некоторые значки выпускались в единственном экземпляре и с использованием драгоценных металлов. За ними и другими подобными раритетами коллекционеры всего мира до сих пор ведут настоящую охоту.

Многие советские граждане увлекались коллекционированием - собирали почтовые марки, старые монеты, открытки, но, пожалуй, одним из наиболее популярных занятий было коллекционирование значков. Они могли быть сувенирными с достопримечательностями различных мест в СССР, памятными, приуроченными к Олимпиаде-80 или завершению строительства Байконура, а также с воодушевляющими лозунгами вроде «ТЮЗ - орудие коммунистического воспитания» и наградными. Собирание значков к середине 1970-х даже выделилось в отдельное направление - фалеристику.

Слева: Самара. Коллекционер значков журналистской тематики, собкор "Общей газеты" по областям Поволжья Аркадий Соларев. Справа: Ленинград. В парке во время встречи фалеристов. Николай Никитин, Николай Науменков/TASS Николай Никитин, Николай Науменков/TASS

Коллекционеры встречались на выставках, обменивались своими значками, покупали новые. Наиболее редкими значками считались довоенные наградные, сделанные из серебра и золота. Их стоимость сегодня на аукционах достигает десятков тысяч долларов.

1. «Добролет: за налет 100 000 км», 1923-1927 - 2,2 млн рублей

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«Добролет» - это предшественник российской авиакомпании «Аэрофлот». Эта авиационная организация в 1923-1930 занималась перевозками грузов и пассажиров, а ее главной целью было развитие гражданской авиации. У «Добролета» было несколько видов значков, которые выдавались летчикам. Наиболее редким и дорогим считается знак отличия за налет 100 000 км, который был изготовлен для летчика Якова Лышкова (1903-1944) из серебра и золота. На последнем аукционе 2019 года он был продан за 2,2 млн рублей.

Копии этого значка стоят в тысячу раз меньше.

Известно, что был еще и второй такой именной знак, выданный летчику Александру Демченко, который в 2003 году был украден из частной коллекции и до сих пор числится в розыске.

2. «Умножим ряды летчиков-чекистов» - 2,2 млн рублей

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В целом, наиболее дорогие значки советского периода связаны именно с авиацией.

Бронзовый значок «Умножим ряды летчиков-чекистов» выдавался между 1932 и 1934 годами, когда на базе Ленинградского аэроклуба «Динамо» велось обучение командиров-пограничников (секция была закрыта в 1934). Этот знак вручался по окончанию курсов. Всего выдано около 30 штук, но до нас дошел только один экземляр под номером 20 (по всей видимости, выпущенный в 1933 году). Он в 2016 году был продан на аукционе за 2 200 000 рублей.

3. «За налет 1 миллиона километров», 1938–1941 - 1,8 млн рублей

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В СССР гражданским летчикам выдавались знаки за налет большого количества километров, и самые старые и редкие из них оцениваются сегодня миллионами рублей. Так, этот знак, выданный за налет 1 миллиона километров примерно в 1938-1941 годах с вырезанным на обороте номером 32, продавался на аукционе в Москве в 2010 году за 1,8 млн рублей. Известно, что он был изготовлен в московской мастерской из серебра с позолотой и отлично сохранился.

Также высоко оцениваются довоенные знаки за налет 800 тысяч км и за налет 300 тысяч километров 1935-1938 годов - 1,1-1,2 млн рублей.

4. «Почетному полярнику», 1938 - 1,15 млн рублей

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Этот знак был учрежден в 1938 году для полярников. Первая партия была сделана из серебра, а затем их стали делать из бронзы. Наибольшую ценность для коллекционеров представляет пробный знак с изображением ледокола «И. Сталин» во льдах (после 1957 года ледокол сменился на «В. Ленин») и самолета дальней авиации на дальнем плане. На аукционе 2019 года этот знак был куплен за 1,15 млн рублей.

5. «Звездный перелет», 1927 - 1 млн рублей

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На аукционе 2019 года знак ОСОАВИАХИМа в память «Звездного перелета» 1927 года был куплен за 1 млн рублей ($13,000). ОСОАВИАХИМ - это аббревиатура Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (одна из первых добровольных военных организаций в СССР ), предшественник ДОСААФа. За несколько лет своего существования это общество несколько раз организовывало разные агитационные мероприятия для привлечения внимания и повышения интереса трудящихся к авиатехнике. А по итогам участникам выдавались памятные значки. 19 июня 1927 года в СССР состоялся «Звездный перелет»: 12 самолетов их городов со всей страны одновременно вылетели в Москву. Их пилотами были молодые выпускники авиационных школ. Все они получили такие знаки из серебра и золота в память об этом историческом событии.

6. «В память о Всесоюзном перелете легкомоторных самолетов», 1935 - 1 млн рублей

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Еще один редкий знак в память о массовом перелете в 2009 году оценивался в 1 млн рублей (похожие знаки были и немного дешевле, около 800 тысяч рублей). Это мероприятие проходило в сентябре 1935 года по маршруту из Москвы до Урала и обратно через Поволжье и Украинскую СССР в Москву. Всего участие приняли 34 самолета. На маршруте было предусмотрено 16 остановок.

7. «Отличник хозяйства Моссовета», 1940 - 500 тысяч рублей

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Значки для отличившихся сотрудников московских коммунальных служб были введены в 1940 году, однако до войны успели сделать только пробную партию, а потому они сегодня остались в единичных экземлярах. Специалисты оценивают их в сумму около полумиллиона, однако в продаже они практически не встречаются. Значок выполнен из серебра с позолотой и эмалью. На внешней стороне изображен монумент рабочему и колхознице на фоне Кремля. В 1944 году появился похожий знак «Отличник городского хозяйства Москвы» - также из серебра, однако стоит он в 10 раз меньше.

8. «За индустриализацию страны», 1929 - 400-600 тысяч рублей

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За время индустриализации (1929-1941), то есть активного строительства заводов и транспортной инфраструктуры, СССР совершила невероятный прорыв в экономике и превратилась из аграрной страны в промышленную. Особо отличившиеся предприятия и передовики производства получали знак «За индустриализацию страны». Значки 1929 года были выполнены из серебра и эмали и считались почетной наградой. Сегодня большая часть сохранившихся значков стала музейными экспонатами, а на аукционах они встречаются очень редко - так, значок с изображением судостроительного завода имени Андре Марти (ранее советское название старейшего петербургского предприятия «Адмиралтейские верфи»), который выдавался особо отличившимся сотрудникам, продавался за 400-600 тысяч рублей в зависимости от состояния.

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