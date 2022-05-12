Как водка помогла Красной армии победить немцев

В самый тяжелый период войны советским солдатам выдавали по 100 грамм водки в сутки. Это помогало им бороться с сильнейшим стрессом и восполнять нечеловеческие энергозатраты.

Восточный фронт Второй мировой войны был сущим адом на земле: не оставляющие ничего живого артиллерийские обстрелы и авианалеты, страшные танковые атаки, массовая гибель товарищей... Сохранить физические и моральные силы в таких условиях было для солдат весьма сложной задачей.

Руководства воюющих государств прекрасно осознавали проблему и придумывали разного рода средства, чтобы держать своих военнослужащих в тонусе. Так, свой боевой дух немецкие солдаты поднимали при помощи шнапса. Существовала в вермахте и практика применения таблеток «Первитин». Этот препарат на основе метамфетамина оказывал сильнейшее психостимулирующее действие на центральную нервную систему, вызывая прилив сил и снижая потребность в сне и пище.

В Красной Армии проблема стресса решалась по-другому, а именно посредством самого известного русского напитка — водки.

«Наркомовские 100 грамм»

Традиция выдавать солдатам алкоголь «для храбрости» существовала в русской армии с давних времен. Еще в 18 веке военнослужащим в период боевых действий полагались три чарки «хлебного вина» в неделю.

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В 1908 году после катастрофического поражения России в войне против Японии эту практику решили прекратить, а спустя тридцать лет уже в Советском Союзе вышел приказ Народного комиссариата обороны «О борьбе с пьянством в РККА», согласно которому особо рьяных любителей выпить могли уволить из рядов вооруженных сил и даже отдать под суд.

Алкогольная традиция вернулась в армию в период войны против Финляндии. В январе 1940 года нарком обороны Климент Ворошилов предложил выдавать солдатам и командирам по 100 грамм водки и по 50 грамм сала в день, чтобы согреться в суровых зимних условиях. Танкистам полагалась двойная порция наркомовского пайка, летчики же нередко получали коньяк.

Борьба со стрессом

С окончанием войны против финнов выдачу алкоголя войскам прекратили, чтобы через полтора года возобновить ее вновь. 22 августа 1941 года постановлением Государственного комитета обороны под номером 562 устанавливалось ежедневное распределение 40-градусной водки среди военнослужащих первой линии (находящихся в непосредственном контакте с врагом) в количестве 100 грамм на человека.

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Вышедший спустя три дня приказ Наркомата обороны уточнял, что наравне с частями передовой линии водкой должны были быть обеспечены летчики ВВС Красной Армии, а также обслуживающий полевые аэродромы инженерно-технический состав.

Конечно, эта инициатива военного руководства страны была вызвана совсем другими причинами, нежели во время советско-финляндского конфликта. Регулярная выдача алкоголя должна была помочь солдатам справиться с громадным стрессом, который они испытывали в тяжелейший для СССР начальный период войны против нацистской Германии. Кроме того, именно крепкий алкоголь с большим содержанием спирта быстро расщепляется в организме человека, превращаясь в значительное количество энергии, и позволяя быстро восполнить большие энергозатраты.

Помощь или вред?

Система распределения водки военнослужащим в разных соединениях и формированиях могла сильно различаться. Где-то алкоголь солдатам выдавали перед началом атаки, где-то уже после тяжелого боя, а до некоторых полков «огненную воду» вообще довозили крайне редко.

«Помню, водка выдавалась только перед атакой», — утверждал рядовой Александр Гринько: «Старшина шел по траншее с кружкой, и кто хотел, наливал себе. Выпивали в первую очередь молодые. И потом лезли прямо под пули и погибали. Те, кто выживал после нескольких боев, относились к водке с большой осторожностью».

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«Без спиртного невозможно было победить… мороз», — говорил пленивший в Сталинграде фельдмаршала Фридриха Паулюса старший лейтенант Федор Ильченко: «"Фронтовые сто грамм" стали дороже снарядов и спасали солдат от обморожения, так как многие ночи они проводили в чистом поле на голой земле».

Далеко не все из военнослужащих, однако, нуждались в регулярных порциях алкоголя. «В первые года я это дело на сахар менял», — вспоминал пулеметчик Михаил Ларин: «Так когда старшина раздавал сто грамм, солдаты около меня как гуси ходили. Так что обменивался я этими ста граммами». «Нас, молодежь, наличие или отсутствие “ста грамм” мало интересовало, несравнимо больше занимала еда», — утверждал гвардии сержант Георгий Вельяминов.

Дурная привычка

Правила и нормы выдачи водки постоянно менялись. В мае 1942 года алкоголь стали наливать солдатам только тех частей, которые отлично проявили себя в ходе боев. При этом их норма увеличилась до 200 грамм. Всем остальным военнослужащим передовой линии выпивать полагалось лишь на праздники.

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В ноябре того же года было решено вернуться к традиционным 100 грамм, которые выдавались теперь только тем солдатам и офицерам, непосредственно участвовавшим в боевых действиях. Находящимся в резерве, а также работникам тыловых служб, полагалось по 50 грамм.

Не везде военнослужащих обеспечивали исключительно водкой. Так, оборонявшим Кавказ советским войскам этот напиток успешно заменяли местные вина.

После победы «наркомовские сто грамм» были в Красной Армии отменены. Однако, далеко не всем из вернувшихся с фронта удалось искоренить многолетнюю привычку ежедневно выпивать.

Ветеран 83-й гвардейской стрелковой дивизии Лев Карташев вспоминал: «Уже после войны в Свердловске (современный Екатеринбург) одно время я ходил обедать в офицерскую столовую. И мне казалось просто диким, что офицеры не садились есть без ста граммов... А где сто там и двести и больше... Помню, что наблюдая эту картину я подумал тогда: "Да, далеко мы так пойдем..."»

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