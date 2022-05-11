«Нетрадиционное» оружие, которое Россия собирается создать к концу 2020-х годов

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечающий за оборонную промышленность, в начале апреля рассказал президенту Владимиру Путину, что планирует переориентировать программу вооружения российской армии на необычные системы вооружения.

«Работа по подготовке исходных данных для очередной государственной программы вооружений (ГПВ) завершена, и к середине 2023 года она будет сформирована и представлена на утверждение. Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Детали общественности не сообщаются, но можно уже предположить с большой степенью вероятности, о чем идет речь.

Энергетическое оружие

Пересвет (лазерный комплекс) Kremlin.ru Kremlin.ru

Согласно классическому определению к оружию направленной энергии (ОНЭ) или Directed-energy weapon (DEW) относят системы, поражающие цель за счет прямой передачи энергии того или иного вида без применения проводников, кинетических поражающих элементов и т.д.

ОНЭ подразделяется на несколько основных классов: электромагнитное, пучковое, акустическое и т.д. В случае с Россией речь может идти о дальнейшем развитии системы «Пересвет» - первой в мире боевой лазерной установки. Лазерный комплекс с декабря 2019 года заступил на боевое дежурство в подразделениях ракетных войск стратегического назначения.

«Пересвет» неоднократно упоминали в контексте 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения), отвечающей за предупреждение о ракетном нападении, разведку космической обстановки и управление орбитальными группировками. Задачей комплекса может быть выведение из строя ракет, боеголовок, а также спутников разведки и системы раннего предупреждения о ракетном нападении.

А-60 — самолет носитель лазерного оружия на базе Ил-7 Archive photo Archive photo

В СМИ проходила информация, что в стране полным ходом идут работы по давно забытому авиационному лазерному комплексу 1А2, созданному на базе военно-транспортного самолета Ил-76. Сообщалось и о том, что научно-производственное объединение «Астрофизика» вернуло к жизни забытый проект 1К17 «Сжатие» - лазерный комплекс, построенный на базе танка и предназначенный для противодействия оптико-электронным приборам, головкам самонаведения ракет и высокоточным боеприпасам противника. Если в советское время он размещался на базе танка, то теперь умещается в «кузове» бронеавтомобиля «Тигр».

Уместно упомянуть, что специалисты ФГУП «Крыловский научный центр» - института, без решения которого ни один проект корабля не будет реализован в металле, рассказывают, что в стране созданы новые атомные реакторы для перспективных кораблей и судов РИТМ 200, выдающие 175 мегаватт мощности. Их появление дало возможность заложить серию самых больших и сильных ледоколов нового поколения проекта 22220 «Арктика», а также в перспективе ими должны быть оснащены эсминцы нового поколения проекта 23560 «Лидер». В случае с последними крыловцы открыто говорят, что на них могут быть развернуты лазерные и электромагнитные пушки.

Кинетическое оружие

Испытания рельсотрона в Naval Surface Warfare Center, ВМС США. Январь 2008 года Public domain Public domain

У американцев уже есть «рельсотрон», устройство разгоняющее инертную боеголовку до скорости, превышающей 3 км в секунду (гиперзвук начинается с пяти). Проблема создания таких систем - в обеспечении энергопитанием. Если посмотреть на кадры испытаний американской пушки, прежде всего стоит обратить внимание на стойки аккумуляторов рядом с устройством. Именно они обеспечивают электрический импульс, разгоняющий снаряд.

В России не первый год идет работа над созданием подобного устройства.

До последнего времени все как обычно упиралось в электрический импульс. Обычные аккумуляторы не способны накапливать и мгновенно отдавать ток. Они банально «сядут» после нескольких циклов «зарядки/разрядки». Но у российских конструкторов есть решение - суперконденсаторы: твердотелые устройства, способные мгновенно накапливать и отдавать ток. Их производит компания ТЭЭМП. Изделия имеют удельную мощность в 100 кВт/кг и могут работать даже при экстремальных температурах. Они обладают миллионным числом циклов заряд-разряд, что позволяет интегрировать их в состав любого бортового оборудования автомобиля, самолета или корабля.

Пуск крылатых ракет "Калибр" с российских подводных лодок Global Look Press Global Look Press

Именно благодаря использованию таких устройств становится возможным создание «малогабаритной» электромагнитной пушки или системы старта для истребителя с палубы авианосца. Последняя система прошла испытания успешно. И если в России решат все-таки начать строить авианосцы, то именно электромагнитная катапульта станет поднимать с палубы самолеты.

Роботы

Макет новейшего российского танка Т-14 "Армата" на стенде компании АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на Международной выставке вооружений и военной техники IDEX Defense. TASS TASS

Если посмотреть на экспозицию выставки-форума «Армия» в подмосковной Кубинке, то понятно, что военные думают о внедрении искусственного интеллекта в системы управления оружием и техникой. Уже сейчас практически все крылатые ракеты армии наделены разумом.

В ходе боевых действий Россия использует весь их спектр: авиационные Х-555, Х-101, «Кинжал», морские «Калибр» и сухопутный «Оникс» из состава мобильной системы «Бастион». Юрий Борисов говорит, что использование высокоточных средств дает возможность избежать ненужных потерь на земле.

Правда, сегодня они все еще управляются человеком-оператором. Возможно, Юрий Борисов говорит уже о самостоятельно принимающих решения машинах. Во всяком случае, подобные прецеденты есть. Это крылатые ракеты. Например, «Гранит» и «Оникс», способные самостоятельно выстраивать тактику групповой атаки на цель. В головках самонаведения ракет есть алгоритмы определения характера цели, ее электромагнитный портрет, а в случае с «Ониксом» и варианты групповых действий нескольких машин в случае атаки на сложную цель.

Сегодня задача стоит масштабней – заставить точно также без помощи оператора думать беспилотные летательные аппараты, танки и пушки. Фантастика? Отнюдь нет. Российский танк Т-14 «Армата» уже робот. В машине реализован принцип разделения экипажа, боевого и моторного отделения на самостоятельные - бронированные модули. Управление машины идет исключительно «по проводам». В авиации это называется Fly-by-Wire. То есть пилот реально не тянет на себя штурвал управления, не испытывает сопротивления техники, он всего лишь подает электрический импульс на механизмы управления полетом. Фактически это как поводить курсором «мышки» по монитору. В случае с «Арматой» происходит тоже самое. Остается только поставить блок искусственного интеллекта, и танк начнет жить своей собственной жизнью.

Искусственный интеллект и 3D-реальность в оружии

Заместитель генерального директора и руководитель проектов ВНИИ «Сигнал» Денис Варабин надевает очки виртуальной реальности (virtual reality, VR) и стоящая за ним БМП-3 послушно поворачивает панорамный прицел командира следом за его головой. Через секунду в том же направлении перемещается и ствол боевой машины. Компания ВНИИ «Сигнал» - пионер в создании систем супервизионного обзора местности и прицеливания, работающих по принципу «прозрачной брони». Ее суть в переводе управления техникой в 3D-реальность, фактически, перемещая человека в компьютерную игру. Система называется «Параллакс».

«Мы обеспечили возможность функционирования машины в дистанционном и автоматическом режимах, но при этом сохранен экипажный способ управления. Модернизированная БМП способна форсировать водные преграды и стрелять на плаву. Мы роботизировали основные функции образца. Машина может быть оснащена разными боевыми модулями: на опытном образце установлена штатная башня БМП-3. Мы ее сделали дистанционно-управляемой и оснастили современными технологиями управления боем», - рассказывает Денис Варабин.

ВНИИ «Сигнал» способен внедрить дистанционную 3D-реальность в любую современную технику. Главное, чтобы в ней были цифровая боевая управляющая система и электроприводы. Также «Сигнал» «оцифровал» приводы авиационной пушки 2А42, стоящей на ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52М. Раньше в системе ее управления стояли аналоговые датчики. Теперь цифровые датчики и прецизионные механизмы. Электрический привод наведения вооружения по горизонтали и вертикали, как сообщил первый заместитель начальника научно-производственного комплекса № 1 предприятия Владимир Николаев, уже реализован в комплексе «Панцирь-СА», может быть установлен на танках Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90 «Прорыв» и Т-14 «Армата».

Понятно, что в настоящий момент общение с роботом это в большей степени удел человека. Машина не поедет и не нажмет на гашетку самостоятельно. Но примеры того как может развиваться искусственный интеллект уже есть. В России существует система «Периметр». На Западе ее называют «Мертвая рука». Ее особенность в том, что если первым ядерным ударом удастся уничтожить все политическое руководство Российской Федерации, в дело вступит искусственный интеллект, который самостоятельно примет решение о нанесении ответного ядерного удара по США. «Периметр» это фактически самообучающаяся нейросеть учитывающая массу фактов и обстоятельств. В общем, вспомните фильм «На крючке» - Eagle Eye с Шайа Лабаф в главной роли. В России это практически уже реальность.

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