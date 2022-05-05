Зачем в СССР консервировали воду?

В Советском Союзе не было проблем с питьевой водой, однако были такие необычные консервы: питьевая вода в герметично запаянных жестяных банках.

Спасение на водах

Бункер Адмирала Трибуца / Vaija (CC BY-SA 4.0) Бункер Адмирала Трибуца / Vaija (CC BY-SA 4.0)

«Не пейте в первые сутки. Собирайте и пейте дождевую воду, заполните ею все имеющиеся в вашем распоряжении емкости. Консервированную воду используйте в самом крайнем случае, - гласила надпись на банке. - Для получения воды сделайте в крышке банки два прокола ножом консервным безопасным. Ножи консервные находятся в контейнере, в мешочке со снабжением».

Конечно, эта вода не продавалась в магазинах - она была предназначена для моряков и подводников. На кораблях и подлодках всегда есть запас питьевой воды, рассчитанный на определенное количество дней, а вот такие консервные банки были строго для аварийных ситуаций (например, если судно потерпело бедствие) и считались неприкосновенным запасом.

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Вода в этих консервах была кипяченой с добавлением аскорбиновой кислоты. Она расфасовывалась в банки 250 мл (иногда встречаются старые консервы 240 мл в зависимости от завода). Суточная норма - поллитра на человека. Хранилась она около двух лет. Пить воду полагалось через прокол в крышке, чтобы не потерять при качке драгоценные капли.

Выпуск воды именно в банках легко объясним - пластиковые бутылки пропускают ультрафиолет, они мнутся и легко повреждаются. Стекло тяжело и занимает много места. А вот банки герметичные и компактные.

Точной даты начала выпуска консервов нет, однако госстандарт на такие банки появился в 1962 году, а затем его обновили в 1980 и выпускали даже в начале 1990-х. Аналогичные консервы на случай катастрофы были и в армии США.

А это уже американская вода в консервах. Legion Media Legion Media

Какая на вкус консервированная вода?

Хотя сегодня воду, выпущенную в СССР, уже нельзя пить, россияне, которые успели ее попробовать во время военной службы, делятся своими отзывами в интернете.

«У меня такая баночка из аварийного комплекта. В комплект входил еще "Дневник потерпевшего кораблекрушение" и химический карандаш», - пишет пользователь интернета на форуме, годе спрашивали про предназначение этой воды.

«Тоже пробовал такую,когда делали ремонт в бомбоубежище на работе, нашли коробку там банок 20 было, но вкус, конечно, специфичный у консервированной воды», - пишет другой пользователь.

«Когда служил, довелось попить такой воды. Похожа на дистилированную, совершенно безвкусная, но свою функцию выполняет исправно», - пишет еще один пользователь.

А как сейчас?

Современная аварийная питьевая вода. militarysale.ru militarysale.ru

Сейчас у моряков и подводников тоже есть запас аварийной питьевой воды, однако она уже не в виде консервов, а в пакетах из ламинированной фольги, которые гораздо легче. Одна упаковка - это 100 миллилитров воды. Хранится упаковка может при температуре от минус 35 до плюс 65 градусов в течение пяти лет. Суточная норма осталась прежней - пол-литра (5 пакетов) на человека в сутки, причем в первые сутки эту воду не рекомендуется употреблять.

Аварийная вода сегодня продается и в онлайн-магазинах: ее обычно покупают любители турпоходов. Стоит такая упаковка примерно в два раза дороже обычной бутилированной воды.