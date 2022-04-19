5 главных обсерваторий России

В России находится более 40 астрономических обсерваторий, где ученые охотятся за звездами. В некоторые из них даже обычный турист может попасть с экскурсией.

1. Пулковская обсерватория, Ленинградская область

Komissar007 (CC BY-SA 4.0) Komissar007 (CC BY-SA 4.0)

Это главная обсерватория страны, которая работает с 1839 года и принадлежит Российской академии наук. Находится она примерно в 19 км к югу от Санкт-Петербурга на Пулковской горе - примерно в 75 метрах над уровнем моря. На момент постройки она была не первой в России, но обладала передовыми инструментами для наблюдения за небесными телами. Это было нужно для развития средств навигаций, в первую очередь, а также для определения времени.

Проходивший через центр главного здания меридиан до революции 1917 года использовался как точка отсчета географической долготы (раньше каждая страна использовала свой меридиан как нулевой и в картах была путаница, сейчас в мире страны договорились считать «нулевым» Гринвичский меридиан), и эта система отсчета сохранилась на старых картах.

Сегодня здесь установлен большой пулковский радиотелескоп, прообраз крупнейшего в мире телескопа в Нижнем Архызе. Также здесь есть один из крупнейших солнечных телескопов в мире АЦУ-5.

Кроме научного центра под Петербургом, обсерватория заведует также горной астрономической станцией под Кисловодском (Ставропольский край). Также один телескоп Пулковской обсерватории установлен на итальянской наблюдательной станции Кампо-Императоре в 100 км от Рима, а второй - в обсерватории «Светлое» в Ленинградской области.

Для любителей смотреть на звезды сотрудники обсерватории проводят тематические экскурсии, на которых обучают работе с разными видами телескопов.

2. Специальная астрофизическая обсерватория, Карачаево-Черкессия

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Недалеко от поселка Нижний Архыз высоко в горах находится крупнейшая обсерватория в России, основанная в 1966 году. Здесь можно увидеть гигантский телескоп РАТАН-600 с диаметром зеркал около 600 метров и весом 650 тонн. Другого такого нет в мире!

Место для обсерватории подходит идеально: на Кавказе именно это место считается самым темным и чистым, и звездное небо видно просто великолепно.

Внутри архызской обсерватории сохранились интересные советские мозаики, где можно разглядеть и звезды, и космонавтов, и хвостатые кометы. И конечно, сюда стоит приехать ради невероятно фотогеничных видов на Архызскую долину.

3. Обсерватория Государственного астрономического института, Москва

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Одна из старейших астрономий России находится в центре Москвы в Краснопресненском районе (Нововаганьковский переулок, 5), она была построена еще в 1830 году. Раньше это место было окраиной да и в городе тогда не существовало мощного освещения, поэтому вечерние огни не мешали изучать скопления галактик и звездные туманности. В 1920 году при обсерватории создали астрономический институт, который затем стал частью МГУ. Краснопресненская обсерватория долгое время оставалась музеем (последние несколько лет он закрыт), а студенты и научные сотрудники занимаются в обсерватории при МГУ.

Здесь также проходят открытые лекции, мастер-классы и экскурсии для всех желающих. В обсерватории сохранилось много техники самых разных лет.

4. Пущинская радиоастрономическая обсерватория, Московская область

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Примерно в 80 км к югу от Москвы у города Пущино с 1956 года находится радиоастрономическая обсерватория. Некоторая техника там прекрасно сохранилась еще с 1950-х, в том числе, радиотелескоп с 22-метровой тарелкой РТ-22.

Именно в этой обсерватории астрономы открыли сверхкорону Солнца и обнаружили у нее радиальную структуру.

Несколько раз в год обсерватория проводит «День открытых дверей» и астрономические фестивали с экскурсиями по научному центру.

5. Байкальская астрофизическая обсерватория

Сергей Фомин/Global Look Press Сергей Фомин/Global Look Press

Солнечный телескоп на побережье озера Байкал входит в топ-10 крупнейших в мире. Байкальская астрофизическая обсерватория была основана в 1980 году на окраине поселка Листвянка для наблюдения за солнечной активностью. Из-за особенного микроклимата в этом регионе четко видны солнечные вспышки и пятна на звезде, поэтому ученые могут прогнозировать активность Солнца.

Любители астрономии могут и сами взглянуть в телескоп и разглядеть протуберанцы. Экскурсии проходят круглый год как днем, так и ночью.

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