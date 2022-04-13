Сколько российских космонавтов погибло при полетах в космос? (ИНФОГРАФИКА)

Оговоримся сразу: ни один космонавт не погиб непосредственно в космосе. Те, кто побывал на околоземной орбите, во время миссий погибали в атмосфере Земли, при разгерметизации кабины, либо из-за отказа парашютной системы.

Всего же на счету советской космонавтики - 4 смерти в полете, и последние приходятся на 1971 год.

Однако во всем мире эта цифра доходит до 18 человек.

Подавляющее большинство смертей пришлось на миссии США. В 1986 году происшествие на шаттле «Челленджер» унесло жизни семерых американских астронавтов. Трагедия случилась на 73-й секунде полета, на высоте 14 км, когда шаттл был еще виден с земли и за его полетом в прямом эфире наблюдали миллионы людей со всего мира. Один из ускорителей оторвался от крепления и пробил топливный бак.

Последний старт «Челленджера» и момент взрыва Kennedy Space Center Photo Archive / NASA Kennedy Space Center Photo Archive / NASA

Вторая трагедия случилась в 2003 году: шаттл «Колумбия» разрушился за 16 минут до посадки, как только вошел в плотные слои атмосферы. В нем было 6 американских астронавтов и один специалист из Израиля. Позже комиссия установила, что причиной стало разрушение наружного теплозащитного слоя левого крыла - при старте шаттла в него попал оторвавшийся кусок теплоизоляции кислородного бака.

Первая смерть в космосе

Однако первая смерть в космосе случилась на борту советского «Союза-1». Владимир Комаров был в числе первых космонавтов планеты, ему был присвоен порядковый номер 7.

В 1962 году космическая гонка между СССР и США была в самом разгаре, и советские руководители космической программы хватались за каждую возможность обогнать Соединенные Штаты. В том же году было решено спроектировать корабль «Союз» для облета Луны, на что ушло пять лет. К тому моменту успели создать уже следующее поколение корабля - «Союз-2». Комарову предстояла уникальная миссия: впервые сделать стыковку двух кораблей в космосе - «Союза-1», где он был командиром корабля, и вылетевшего на следующий день за ним «Союза-2». Но она провалилась.

Летчик-космонавт СССР, командир космического корабля "Восход-1" Владимир Комаров Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

С самого старта с «Союзом-1», внутри которого был Комаров, что-то происходило. Сначала не раскрылась одна из панелей солнечной батареи. Потом не прошла команда на ориентацию корабля на Солнце, отказала коротковолновая связь… А когда космонавту дали жесткий приказ идти на посадку, автоматика «запретила» выдавать тормозной импульс. Комарову удалось взять корабль под контроль и казалось, что все позади. Но уже на конечном этапе спуска случилось скручивание строп парашюта. Сппускаемый аппарат «Союза-1» со скоростью около 60 метров в секунду врезался в землю и взорвался.

«То, что случилось с Комаровым - это наша ошибка, разработчиков систем. Мы пустили его слишком рано. Недоработали “Союз”», - потом скажет академик Борис Черток, один из главных конструкторов. До того, как отправить в космос Владимира Комарова, у «Союза» было три беспилотных запуска, и ни одного без неполадок. «Мы обязаны были сделать, по крайней мере, еще один безотказный настоящий пуск. Может быть, с макетом человека. И получить полную уверенность», - считал Черток.

Случай «Союз-11 »

Через четыре года произошла еще одна крупная трагедия. Во время возвращения с орбиты корабль «Союз-11» разгерметизировался, и трое космонавтов на его борту - Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев - погибли еще на пути к Земле.

Экипаж космического корабля "Союз-11" в корабле-тренажере. Слева направо: командир корабля Георгий Добровольский, инженер-испытатель Виктор Пацаев и бортинженер Владислав Волков. Александр Моклецов/Sputnik Александр Моклецов/Sputnik

Экипаж должен был впервые состыковаться с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией «Салют-1». В июне 1971 года они штатно провели стыковку и провели на борту все необходимые работ, после чего получили команду возвращаться на Землю. В отсеках «Союз-11» давление, температура и вся аппаратура были в норме, связь с Землей - устойчивая. Полет протекал хорошо до момента, когда на высоте 150 километров радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась. Однако спускаемый аппарат с экипажем продолжал плановое снижение. Он вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки - и аппарат приземлился в заданном районе. Когда на место прибыла поисковая группа, то внутри капсулы они обнаружили лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

Почтовая марка СССР. 1971. Г.Т. Добровольский, В.Н. Волков, В.И. Пацаев

Как выяснилось, на высоте 150 километров от Земли открылся вентиляционный клапан, что отвечает за выравнивание давления внутри аппарата. На самом деле, он должен был открыться на высоте в четыре километра от Земли. Экипаж понял, в чем проблема, и попытался устранить «утечку», но уже через 40 секунд давление внутри корабля упало, космонавты потеряли сознание и вскоре скончались. Спасти их могли скафандры, но «Союз-11» мог вместить до трех космонавтов только в одном случае - если они будут без них.

От чего чаще всего умирают космонавты?

Гибель экипажа «Союз-11» стала самой страшной трагедией за все время советско-российской космонавтики. Но куда больше людей во всем мире погибло не в полете, а на земле - во время неудачных ракетных запусков или во время испытаний и подготовки к ним. Их число, по меньшей, более 300 человек.

Российские ученые также выяснили, от чего чаще всего умирают космонавты, которые побывали на орбите и успешно вернулись домой. Они проанализировали данные с 1960 по 2018 годы: за это время 118 советских и российских космонавтов совершили хотя бы один космический полет, и почти треть из них (37 человек) на конец наблюдения умерли.

Лидером среди причин смерти у космонавтов стали сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Причем, если заболевания сердца лидируют в общем зачете среди причин гибели, то от онкологии пострадало больше среди тех, кто провел больше времени непосредственно в космосе.

Как отмечают сами ученые, эти различия не достигают статистической значимости, «однако являются тревожными», так как риск онкологии связывают с повышенным радиационным фоном.

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