Как «Дорога жизни» спасала блокадный Ленинград

Сотни грузовиков без передышки возили продовольствие в голодающий город по льду Ладожского озера. Для многих из них этот путь стал последним.

В кольце

8 сентября 1941 года войска группы армий «Север» взяли город Шлиссельбург на берегу Ладожского озера, замкнув тем самым кольцо блокады вокруг второго крупнейшего города Советского Союза по суше. В окруженном Ленинграде в ловушке оказалось около полумиллиона советских войск, почти все военно-морские силы Балтийского флота и до трех миллионов гражданского населения.

Единственный путь, который теперь связывал Ленинград с «большой землей», проходил по Ладожскому озеру. Еще летом по нему начали массово вывозить из города жителей, а после установления блокады доставлять туда продовольствие.

Ладожская военная флотилия на тот момент полностью господствовала в акватории озера, и опасность конвоям исходила от авиации и установленной на берегу артиллерии противника. Несмотря на систематические налеты Люфтваффе морякам удалось организовать беспрерывное снабжение города, а также проложить по дну Ладожского озера несколько телефонно-телеграфных кабелей.

По тонкому льду

С приближением холодов городские власти и советское военное командование задумались о том, как коммуникация через Ладожское озеро будет осуществляться зимой. Это был важнейший вопрос для уже голодающего Ленинграда, поскольку самолеты в одиночку просто не смогли бы справиться со снабжением такого крупного мегаполиса.

Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

Уже в ноябре на еще тонкий лед (10 см) для определения контуров будущего маршрута, ставшего вскоре известным как «Дорога жизни», стали выходить отряды гидрографов и разведчиков. Ранним утром 17 ноября в сторону восточного берега выдвинулась группа бойцов 88-го отдельного мостостроительного батальона. Ей предстояло пройти 30 км, отмечая свой путь указательными знаками (вешками).

«Снежная пыль слепила глаза, штормовой ветер обжигал лицо, валил людей с ног», — описывал тяжелый путь разведгруппы генерал-лейтенант технических войск Захар Кондратьев, возглавлявший в годы войны Главное управление автотранспортной и дорожной службы РККА: «Разведчики уходили все дальше и дальше от берега. По пути они пробивали пробные лунки, замеряли толщину льда, устанавливали вешки. На каждом шагу их подстерегала опасность… Лед угрожающе потрескивал. На пятом-шестом километре от берега ветер усилился до штормового. Началась метель. Лед стал тоньше, заметнее прогибался, появились первые трещины. Солдаты обвязались веревками. Пошли цепочками, соблюдая интервалы. Каждый внимательно следил за товарищем, в случае беды готов был немедленно броситься на выручку».

Группу обнаружили вражеские наблюдатели, после чего по ней открыла огонь немецкая артиллерия. Некоторые солдаты проваливались в образовавшиеся от взрывов воронки, их вытаскивали сослуживцы. На следующий день обмерзшие, голодные, лишившиеся последних сил разведчики добрались до противоположного берега. Тем не менее, задача была выполнена — трассу испытали и провешили.

На помощь осажденным

Не теряя времени по «Дороге жизни», или как ее официально именовали — Военно-автомобильной дороге № 101, в сторону Ленинграда направился гужевой транспорт с припасами. Следом за ним опасный маршрут стали испытывать грузовики.

Генерал-лейтенант Феофан Лагунов, служивший в то время начальником тыла Ленинградского фронта и фактически ставший организатором знаменитой «Дороги», принял участие в первом рейсе. «Машина спустилась на хрупкий лед», — вспоминал военачальник: «Он прогибался. Под колесами то и дело в разные стороны разбегались лучистые трещины. Слышался характерный звук, напоминавший звук разрываемой резины. Сквозь прозрачный как стекло лед просматривались темные глубины дна и уходящие от колес пузырьки воздуха. Машину пришлось вести с большой осторожностью. Стоило сбросить ногу с педали или немного притормозить, как задние колеса машины заносило».

Генерал-лейтенант Феофан Лагунов. Архивное фото Архивное фото

Со временем лед становился крепче, и объем перевозок неизменно возрастал. Тем не менее, в первые недели под воду ушли десятки грузовиков, и это при том, что они шли по участкам, считавшимся вполне надежными. Ленинградские ученые установили, что виной разрывов льда стали резонансные колебания, которые возникали при совпадении скорости автомобиля со скоростью волны подо льдом. Для предотвращения трагедий были разработаны специальные правила прохождения маршрута, предложены рекомендации по скорости и промежуткам между автомобилями.

Масштабная работа

Для того, чтобы тонны продовольствия могли бесперебойно поступать в Ленинград, вокруг «Дороги жизни» создали грандиозную инфраструктуру. «Лесные массивы, местами вплотную подступающие к озеру, гудели от множества голосов, перестука топоров, звона пил», — отмечал Кондратьев: «Строили подъездные пути, рубили лес в запас, возводили склады и базы, различного рода постройки для пунктов обогрева, питания, медицинской и технической помощи. Готовили дорожные знаки, вехи, переносные щиты, перекидные мостки на случай появления на льду трещин. Оборудовали авторемонтные мастерские, телеграфные и телефонные станции, готовили средства маскировки. Такие же работы велись на восточном берегу озера».

Рафаил Мазелев/ТАСС Рафаил Мазелев/ТАСС

Более трех сотен регулировщиков, в основном женщин, стояли вдоль «Дороги жизни», одетые во все белое с флажками и фонариками. Эти, как их называли, «белые ангелы» были хорошо заметны не только советским водителям, но и вражеским снайперам и летчикам.

Охраной важнейшего маршрута занимались две дивизии внутренних войск НКВД, небо прикрывали несколько истребительных авиаполков и вытащенные на лед батареи малокалиберных зенитных пушек. Поиском вражеских диверсантов занимались буера — небольшие яхты на коньках с автоматчиками на борту. Защиту от мародеров на стоянках транспорта и на погрузо-разгрузочных базах обеспечивали силы ленинградской милиции.

Ленинградская помощь

Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

Как ни удивительно, но грузы шли не только в измученный Ленинград, но и из него. Часть мощностей и специалистов Кировского завода не была эвакуирована на Урал, и продолжала производство тяжелых танков КВ буквально на передовой. Поскольку противник плотно держал город в осаде, но не предпринимал серьезных попыток штурма, их направляли на другие участки советско-германского фронта.

Со стальных монстров, весивших 40-50 тонн, снимали башню, чтобы уменьшить давление на лед, и буксировали ее на санях. Помимо того, Красная Армия из блокадного Ленинграда получала минометы и артиллерийские орудия, принявшие участие в битве за Москву.

Генерал-лейтенант Андрей Козлов вспоминал: «22 и 23 апреля 1942 года через Ладогу на восточный берег переправили около одиннадцати тысяч бойцов с вооружением — пополнение для 54-й армии. На машинах их удалось провезти только половину пути, остальную половину они шли пешком по колено в ледяной воде».

Уничтожить любой ценой

Для немцев «Дорога жизни» была как кость в горле. Она сильно мешала осуществлению их плана уморить город голодом и регулярно подвергалась авиационным и артиллерийским ударам. Противник в основном бил не по отдельным целям, а по площадям, пытаясь разрушить лед.

Образовавшиеся от взрывов полыньи, затянувшиеся корочкой льда и чуть запорошенные снегом, были почти незаметны и поэтому смертельно опасны для водителей, особенно ночью, когда и шел основной поток транспорта. В этом случае часто выручали все те же буеристы, тщательно инспектировавшие трассу.

Борис Кудояров/Sputnik Борис Кудояров/Sputnik

Весной 1942 года с возобновлением навигации на озере вновь появилась Ладожская военная флотилия. В этом году врагов у нее прибавилось: помимо авиации, советским морякам пришлось противостоять переброшенным сюда отрядам немецких и итальянских торпедных катеров, действовавшим с финской военно-морской базы в Лахденпохью. Кроме того, была сформирована так называемая «флотилия паромов» из десантных барж «Зибель».

Противник, однако, так и не смог переломить ситуацию на Ладожском озере в свою пользу. Не смог он и помешать прокладке в мае-июне 1942 года по дну озера магистрального трубопровода для снабжения блокадного Ленинграда горючим и топливом.

22 октября немцы и их союзники предприняли попытку захвата небольшого острова Сухо, на котором маяк, артиллерийская батарея и гарнизон из 90 человек. Силы атакующих насчитывали более сотни человек на 15 десантных баржах, подержанных катерами. Советское командование в Ленинграде незамедлительно направило к острову подкрепления, но они в итоге не понадобились — проблему решили военно-воздушные силы.

Встреча бойцов Волховского и Ленинградского фронтов в районе рабочего поселка № 1 во время операции по прорыву блокады Ленинграда. Григорий Чертов/Sputnik Григорий Чертов/Sputnik

«Не прошло и 30 минут, как из-за леса почти на бреющем полете над нашими головами прошли над озером сотни военных самолетов…» — вспоминал капитан медицинской службы Георгий Сомов: «Как мы узнали позднее, командование подняло в воздух почти всю авиацию Балтийского флота и часть авиации Ленинградского и Волховского фронтов. Для гитлеровцев началось светопреставление. Они в считанные минуты потеряли большую часть своих десантных кораблей и катеров. Подошедшие корабли флотилии добили оставшиеся на плаву. В этом бою была полностью разгромлена фашистская военная флотилия на Ладожском озере, и в дальнейшем корабли противника не причиняли нам беспокойства».

В январе 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, и продовольствие в город стало прибывать в основном на поездах. За те две зимы, пока действовал знаменитый маршрут, по нему в голодающий город было доставлено более одного миллиона грузов, а на «большую землю» эвакуировали около полутора миллионов мирных жителей.

Более трехсот автомобилей за это время ушло под лед, а количество солдат, моряков, сотрудников органов безопасности и гражданских служб, отдавших свои жизни, чтобы «Дорога жизни» сохранилась и функционировала, не поддается точному подсчету.

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