5 фильмов, которые помогут вам лучше понять историю России

Суровый мир русского Средневековья, величие и крах Российской империи, трагедию Гражданской войны и героизм борьбы СССР против нацистской Германии вы сможете увидеть в этих картинах.

1. «Андрей Рублев» (1966 г.)

Андрей Тарковский/Мосфильм, 1966 г. Андрей Тарковский/Мосфильм, 1966 г.

Культовый фильм Андрея Тарковского посвящен великому русскому средневековому иконописцу. О Рублеве известно крайне мало, и его образ практически полностью является художественным вымыслом. Вместе с тем создатели постарались наиболее достоверно изобразить особенности общественного и религиозного уклада жизни Руси 15 века с ее межкняжескими распрями и опустошительными карательными походами монголов.

Тарковский исследовал один из самых тяжелых периодов в истории Руси. Татаро-монгольское иго практически отбросило страну на 100 лет в ее развитии, уничтожило многие ремесла, поселило ужас среди местного населения и едва не стало концом России, как мы ее знаем. В фильме отражен момент поворота в сознании русских людей, названный позже «русским ренессансом».

Важную роль в духовном возрождении страны сыграли монахи-ученики известного на Руси Святого Сергия Радонежского, одним из которых и был иконописец Андрей Рублев. По сюжету Андрей Рублев годами хранил обет молчания и нарушил его лишь в конце картины. Исполнивший роль иконописца актер Анатолий Солоницын молчал целых четыре месяца, чтобы во время съемок эпизода снятия обета его голос звучал осипшим.

2. «Война и мир» (1967 г.)

Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1967 г. Сергей Бондарчук/Мосфильм, 1967 г.

Киноэпопея Сергея Бондарчука в четырех частях по роману Льва Толстого — один из самых масштабных проектов советского кинематографа. В 1969 году «Война и мир» был удостоен «Оскара» как лучший фильм на иностранном языке.

Для съемок, продлившихся почти шесть лет, привлекли 58 советских музеев и 40 промышленных предприятий. Они изготовили 9 тысяч аутентичных костюмов, а также точные копии оружия и наград эпохи наполеоновских войн. Кроме того, было построено 50 масштабных декораций и 8 мостов.

В масштабных сражениях под Аустерлицем и при Бородино задействовали 15 тысяч солдат Советской Армии, израсходовали 23 тонны взрывчатки и 40 тысяч литров керосина, 15 тысяч ручных дымовых гранат, 2 тысячи шашек, а также 1500 снарядов. Специально для съемок был сформирован 11-й отдельный кавалерийский полк в 950 сабель. Поработав еще на десятках различных картин, он был расформирован в 2002 году.

3. «Звезда пленительного счастья» (1975 г.)

Владимир Мотыль/Ленфильм, 1975 г. Владимир Мотыль/Ленфильм, 1975 г.

26 декабря 1825 года в столице Российской империи Санкт-Петербурге началось восстание оппозиционных правящему режиму дворян. Заговорщики, ставшие позже известными как декабристы, ставили себе целью не только не допустить восшествия на престол Великого князя Николая, родного брата умершего императора Александра I, но и в принципе ликвидировать самодержавие, утвердить Конституцию и отменить крепостное право.

После подавления восстания и казни нескольких лидеров декабристов остальные 120 человек были сосланы на каторгу или на поселение в Сибирь. Вслед за многими из них туда добровольно направились их жены. Обо всех этих событиях и рассказывает «Звезда пленительного счастья».

«Я подумала о том, что заставило эту молодую хрупкую женщину приехать в те края?» — рассуждала актриса Ирина Купченко, сыгравшая роль супруги декабриста князя Сергея Трубецкого Екатерины: «Она бросает все и едет через всю страну к мужу… Эти женщины не считали себя героинями. Ведь при венчании они давали обет быть рядом с мужем в горе и радости. Наверное, чувство ответственности за судьбы страны начинается с ответственности к одному-единственному человеку…»

4. «Тихий Дон» (1957 г.)

Сергей Герасимов/Киностудия им. М. Горького, 1957 г. Сергей Герасимов/Киностудия им. М. Горького, 1957 г.

Трехсерийный фильм-эпопея был снят по роману советского писателя Михаила Шолохова, получившего за него в 1965 году Нобелевскую премию по литературе. Он повествует трагическую историю донского казачества, оказавшегося в самом эпицентре кровопролитной Гражданской войны на осколках Российской империи.

Масштабный братоубийственный конфликт полностью разрушил казавшиеся прочными связи между людьми, поставив друзей и даже членов одной семьи по разные стороны баррикад. Тогда, безжалостно уничтожая друг друга, сын шел на отца, а брат на брата.

Насколько растерянными и потерянными оказались тогда люди «Тихий Дон» показывает в образе главного героя — казака Григория Мелехова. Не понимая, на чьей стороне правда, он мечется из одного противоборствующего лагеря в другой, переходя от «красных» к «белым» и обратно. В конце концов, он начинает понимать, что ничем хорошим такие метания для него не закончатся…

5. «Офицеры» (1971 г.)

Владимир Роговой/Киностудия им. М. Горького, 1971 г. Владимир Роговой/Киностудия им. М. Горького, 1971 г.

Фильм «Офицеры» повествует об истории дружбы двух командиров Красной Армии, которые сохранили ее на протяжении почти четырех десятков лет. Судьба побросала их от жаркой Средней Азии, где они в ходе Гражданской войны сражались с бандами местных противников советской власти — басмачей, до выдерживающего натиск японских войск Китая и наконец фронтов Великой Отечественной войны против нацистской Германии.

Исполнитель главной роли Алексея Трофимова Георгий Юматов не понаслышке знал, что такое война. Он участвовал в боях за Крым, во взятии Бухареста, Будапешта и штурме Вены. В одной из сцен фильма после возвращения Алексея из Испании, где советские военные специалисты сражались на стороне Республики, его жена видит у него на спине след от ранения. Это настоящий след, полученный Юматовым в ходе Второй мировой.

«Офицеры» стали одним из культовых фильмов советского кинематографа, побудившем молодежь массово вступать в ряды Советской Армии. Стала крылатой прозвучавшая из уст одного из героев картины фраза: «Есть такая профессия — Родину защищать».

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