5 фактов о редчайших степных антилопах - сайгаках

Эти необычные животные с «горбом» на носу живут на планете так давно, что даже видели мамонтов. Правда, их в дикой природе осталось очень мало - а все из-за охотников на их рога.

У российского этноса калмыков есть предание о Белом Старце, «хозяине земли», который защищает все живое. Его часто изображают с верным спутником - маленьким сайгайченком, потому что это его любимое животное. Выглядят сайгаки очень необычно: это небольшие по размерам парнокопытные с хоботом на морде, похожим на горб, а у самцов есть также и пара рогов.

1. Современники мамонтов

Дмитрий Рогулин/TASS Дмитрий Рогулин/TASS

На нашей планете осталось не так много видов животных, которые жили в одно время с мамонтами. Это, по большей части, довольно крупные виды: овцебыки, зубры, северный олени. И среди них как-то оказался юркий и пугливый сайгак, который весит меньше 40 килограмм и питается верхушками сочных растений. Его также называют степной антилопой, потому что он живет только в степях.

Попытки одомашнить сайгака с треском провалились - в отличие от оленей и бизонов, ему нужно быть постоянно в движении на открытом пространстве.

Еще 200 лет назад сайгака можно было увидеть в степных районах от Карпатских гор на западе Украины до Китая, но когда человек стал активно заселять пространства, сайгакам пришлось потесниться.

Сегодня сайгаки живут не только в России (в Калмыкии и Астраханской области), но и на территории некоторых бывших республик СССР, где есть степи. Больше всего их в Казахстане (800 тысяч), в России (14 тысяч), в Монголии (около 10 тысяч) и на Украине (5 тысяч, но эта цифры могут быть и значительно меньше).

(Любопытное видео: сайгаки выходят на водопой, а за ними наблюдает степная кошка. Представьте, что еще не так давно на ее месте мог бы быть огромный каспийский тигр, обитавший в этих краях до 1950-х)

2. Чудо-рога

Валерий Матыцин/TASS Валерий Матыцин/TASS

Пострадали сайгаки, по большей части, из-за охотников за их рогами. В традиционной восточной медицине считается, что рога сайгака могут помочь в лечении разных заболеваний, от головной боли до судорог. И рога сайгака дорого покупают в Китае, где эта медицина до сих пор очень востребована.

С браконьерами боролись и в советские годы, и сегодня. В 1920-х они практически исчезли, но в 1950-х в СССР ученые восстановили популяцию, и сайгаков насчитывалось более миллиона. Затем снова началась охота на степную антилопу, и страны, где обитает этот вид, взяли их под охрану на государственном уровне.

Так, в Казахстане еще в 2003 году насчитывалось всего 20 тысяч животных, а к 2021 году популяция достигла 800 тысяч.

В России в 1990 году для сохранения этих животных был создан заповедник «Черные Земли» в Калмыкии. Это сегодня основной ареал обитания сайгака в стране.

«Мы ведем борьбу с браконьерами совместно с правоохранительными организациями, - говорит заместитель директора заповедника Татьяна Которова, - Сайгак в Красной книге, браконьерам грозит реальный срок (от 2 до 8 лет и штраф порядка 27 тысяч долларов)».

За последние годы численность сайгаков в заповеднике увеличилась в несколько раз и достигла 14 тысяч особей. Сотрудники заповедника говорят, что теперь сайгаков заповеднике стало так много, что популяция начала самостоятельно распространяться дальше на север региона.

Но появилась новая проблема. Местные фермеры активно используют электрические изгороди, чтобы помешать своим овцам выйти с принадлежащих им пастбищ. А сайгаки - невероятно шустрые, они развивают скорость до 80 километров в час, и если на пути их миграции будет электрозабор, то они его не в состоянии вовремя заметить и это часто кончается для них печально.

«Мы ведем переговоры с фермерами, чтобы они не ставили электрические заборы. Это же дикая природа, сайгаки должны бегать, где им хочется», - говорит Татьяна.

3. Нос, чтобы кричать

Дмитрий Рогулин/TASS Дмитрий Рогулин/TASS

Природа позаботилась о том, чтобы сайгаки комфортно чувствовали себя в степных просторах. Сайгаки во время быстрого бега в стаде поднимают пыль, и «горбатый» нос позволяет им спокойно дышать, несмотря на это. Дело в том, что хобот внутри покрыт шерстью, которая фильтрует воздух.

А еще с помощью своего хобота сайгаки кричат, почти как слоны. Особенно это заметно во время гона: сайгак может растягивать нос, понижая звук. В природе так: чем ниже звук, тем больше особь. Так сайгак хочет показать сопернику, что он больше и страшнее. Хотя по природе своей они очень пугливые. Но на что не пойдешь ради невесты? И стараться приходится не один раз, так как у сайгаков мужского пола целые гаремы.

(Так выглядит битва сайгаков во время гона)

4. Отдают себя в жертву ради будущих поколений

Дмитрий Рогулин/TASS Дмитрий Рогулин/TASS

Гон у сайгаков проходит в ноябре-декабре. Хотя самок на территории больше, самцы все равно борются друг с другом за них. Если «голосовая» борьба не заставила соперника отступить, то самцы могут сражаться на рогах. Победителю достается целый гарем. Если раньше у них было где-то 15-20 самок, то из-за браконьеров количество самцов уменьшилось, и теперь на одного самца приходится по 30 самок.

Ну а во время гона некоторых самцов покидают силы, им даже бывает не до еды, и они становятся легкой добычей своего единственного врага в природе - степного волка. «Он как бы отдает себя в жертву, взамен того, чтобы волки не трогали беременных самок, и выжили новые поколения», - говорит Татьяна.

Кстати, маленькие сайгаки могут бегать уже через несколько часов после рождения.

5. Сторонятся людей

Дмитрий Рогулин/TASS Дмитрий Рогулин/TASS

Сайгаки - животные пугливые, к людям не подходят, чувствуют угрозу. Поэтому смотреть на них в заповеднике «Черные Земли» можно только из специального укрытия. «Чтобы увидеть сайгаков, мы рекомендуем приезжать в жару, когда они все выходят на водопой, и их можно наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки», - говорит Татьяна.

Зимой сайгаки становятся менее заметными, так как меняют шубку на черно-белую, сливаясь со снежным покровом, и увидеть их в стае можно гораздо реже.