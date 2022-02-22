Самые красивые триумфальные арки России (ФОТО)

Арка, увенчанная колесницей и скульптурой богини Ники, стоит в Москве на Кутузовском проспекте и является послевоенной «реинкарнацией» другой арки, что возвели по указу Николая I в 1834 году.
Император хотел, чтобы и в Москве была памятная арка в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года против наполеоновской Франции - подобная той, что в том же 1834-м появилась в Санкт-Петербурге.
Первые триумфальные ворота были из дерева. Позже их сделали каменными. Но в 1936-м году их демонтировали из-за изменений в генеральном плане города. Чугунные колонны ворот потом несколько лет лежали на городской площади, пока их не переплавили на нужды вооружения во время Второй мировой войны.
Восстанавливали ворота в их нынешнем виде в 1966-1968 годах. Для этого заново отлили 150 скульптур, а для колонн отлили 12 новых.
Какое-то время были в буквальном смысле городскими воротами: здесь начиналась тогдашняя столица для тех, кто прибывал из Европы.
Ворота спроектировал итальянец Джакомо Кваренги. Их построили в 1834-м в честь победы в войне 1812 года. В 1944-м через них проходили войска, снявшие блокаду Ленинграда.
Сейчас во внутреннем помещении ворот - это три этажа с подвалом, - работает музей воинской славы.
Арка на центральной Дворцовой площади одновременно является и частью здания Генерального щтаба - его фасад длиной 580 м долгое время считался одним из самых длинных в Европе.
Гений Славы на арке Главного штабаЭндрю Бутко (CC BY-SA 3.0)
Проектировалась она позже, чем само строение и также была символом победы в войне 1812 года. Все барельефы арки выложены из слепков воинских трофеев, по бокам стоят статуи античных воинов, а венчает ее колесница с богиней Никой.
Спроектировавшией ее архитектор итальянского происхождения Карл Росси считал арку главной доминантой всего здания Главного штаба, а сегодня это одна из визитных карточек города. В восточном крыле этого здания сегодня размещаются сокровища Эрмитажа.
Арка является частью ансамбля, возведенного в честь победы над нацизмом в 1945 году. Ее построили в 2000-м на въезде в город-герой Курск, где в 1943 году произошло одно из ключевых сражений Второй мировой, известное также как битва на Курской дуге.
У подножия арки расположены четыре фигуры воинов разных эпох - от Древней Руси до середины ХХ века, а венчает ее скульптура святого Георгия Победоносца, пронзающего копьем дракона.
Массивная арка в стиле сталинского ампира - еще один символ победы во Второй мировой войне. Она стала и парадным входом на ВДНХ (Выставку достижений народного хозяйства), один из самых узнаваемых архитектурных памятников советского времени.
Фасадную часть арки венчает барельеф с гербом СССР, а на крыше стоит скульптура «Тракторист и колхозница». Герои советской эпохи держат над головой сноп колосьев и олицетворяют промышленность и сельское хозяйство.
Этот символ главного столичного парка появился в 1955 году, когда центральный вход обозначила грандиозная арка по проекту Г. Щуко и А. Спасова. Долгое время 18-метровая арка вместе с находящимся рядом Крымским мостом была одним из символом новой социалистической Москвы.
Внутри нее есть небольшой музей истории парка, но самое интересное другое - сверху открыта смотровая площадка с видами на Воробьевы горы, Шуховскую и Останкинскую башни и высотку МИДа.