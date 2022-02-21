Как буера — яхты на коньках — спасали блокадный Ленинград

8 сентября 1941 года войска группы армий «Север» взяли город Шлиссельбург, замкнув тем самым кольцо блокады вокруг Ленинграда по суше. В ловушке оказалось около полумиллиона советских войск, почти все военно-морские силы Балтийского флота и до трех миллионов гражданского населения.
Единственный путь, который связывал теперь второй по важности город Советского Союза с «большой землей», проходил по Ладожскому озеру. Именно по этой «Дороге жизни», постоянно находившейся под обстрелом противника, летом в Ленинград пробивались корабли с провиантом, а зимой караваны грузовиков.
На льду Ладожского озера можно было увидеть тогда не только автомобили. С впечатляющей скоростью здесь летали «белокрылые разведчики» — советские буера, внесшие свой особый вклад в дело обороны Ленинграда.
Два буерных отряда были сформированы осенью 1941 года на базе городского яхт-клуба «Труд» из опытных спортсменов и молодых моряков, знакомых с парусом. В ноябре на боевое дежурство вышли почти тридцать буеров, в состав экипажей которых входили рулевые и пулеметные расчеты.
Развивавшие при попутном ветре скорость до 80 км/час буера доставляли в город небольшие партии грузов и эвакуировали оттуда обессиленных от голода жителей. «Перейдя на буере через Ладогу за каких-нибудь 20-25 минут, люди не верили этому, просили не покидать их и идти дальше, сомневаясь в том, что они уже на “большой земле”. Многие женщины плакали, убежденные в том, что их хотят оставить на льду, а через десять минут, оказавшись в теплой избе, обнимали и горячо благодарили наших буеристов», — вспоминал адмирал Юрий Пантелеев.
Советские буера вели пристальное наблюдение за «Дорогой жизни», выискивая вышедшие на лед отряды противника. Они также доставляли на другой берег срочные донесения, занимались охраной гужевых обозов и сопровождением караванов грузовиков.
Если на лед Ладожского озера необходимо было доставить горючее для автомобилей или наоборот срочно вывезти в город продовольствие с потерпевшего аварию автотранспорта, буера были незаменимы.
Особую опасность для грузовиков представляли образовавшиеся от взрывов полыньи. Затянувшиеся корочкой льда и чуть запорошенные снегом, они были совершенно не заметны, тем более в ночное время, когда в основном и двигались опасавшиеся налетов вражеской авиации автомобильные колонны.
Несущиеся впереди грузовиков буера тщательно исследовали маршрут. Они обнаруживали полыньи, нередко проваливаясь в них сами, и предупреждали водителей о поджидающей их опасности.
Не всегда буер можно было легко вытащить из полыньи. Порой приходилось разбирать его прямо в воде, отдельно по частям вытаскивать на крепкий лед и вновь собирать. И все это моряки делали в насквозь промокшей одежде на пронизывающем ветру при температуре в минус 20 градусов.
Маленькие помощники Красной Армии были быстрее грузовиков и обозных лошадей. Им не требовалось ни горючее, ни фураж, ни отдых. Однако и у них возможности для использования были весьма ограничены. Как только поверхность Ладожского озера покрывал глубокий слой снега, буеристам приходилось убирать свои белокрылые лодки и доставать лыжи.