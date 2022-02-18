Как изменилась российская армия за последние 15 лет

В XXI веке российская армия прошла путь от технологически устаревшей до одной из сильнейших в мире.

В конце 2000-х окончательно определились основные направления реформы российской армии, которая ранее представляла собой уменьшенную версию Вооруженных сил (ВС) Советского Союза. Для последней были характерны не только массовые случаи неуставных отношений между военнослужащими, но и ставка на мобилизационное развертывание войск и перевод экономики на «военные рельсы» перед началом предполагаемой войны с США и их многочисленными союзниками. Фактически, армию готовили к повторению боевым действиям Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.), что уже не соответствовало условиям нового времени и методам ведения боевых действий.

Изменения в комплектовании вооруженных сил

Группа 604-го ЦСН Витязь ВВ МВД России штурмует здание под прикрытием БТР Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

Серьезные изменения коснулись системы комплектования ВС РФ. Политическое руководство страны сохранило в армии призыв, но срок службы был сокращен до одного года. Существенно уменьшилось и количество юношей, призываемых в армию. Так, согласно Указу Президента РФ осенью 2021 года на военную службу призвали 127 500 человек, что говорит о годовом призыве порядка 250 000 человек. Если исходить из общей численности ВС РФ порядка 900 000 военнослужащих, то доля призывного компонента в них составляет порядка 28%.

Это позволило сформировать воинские части и соединения постоянной готовности, способные решать боевые задачи без мобилизационного развертывания. При этом был сохранен значительный мобилизационный потенциал российской армии. Основное отличие частей постоянной готовности от остальной части российской армии состоит в том, что в них служат только военнослужащие по контракту. Это исключает саму необходимость постоянного обучения новых призывников дважды в год.

Призывники на платформе железнодорожного вокзала перед отправлением к месту прохождения военной службы. Осенний призыв в Вооруженные силы (ВС) РФ в нынешнем году проходит с 1 октября по 31 декабря, на срочную службу планируется призвать 127 тыс. 500 человек. Сергей Мальгавко/TASS Сергей Мальгавко/TASS

Конечно, и в советское время фактически постоянно готовыми были Ракетные войска стратегического назначения, где была относительно небольшая доля призывная компонента. Мало призывников было среди несущих боевое дежурство расчетов частей противовоздушной и противоракетной обороны. Но это никогда ранее не распространялось на сухопутные войска, которые в период СССР не предполагалось использовать без мобилизационного развертывания. Более того, существовали кадрированные (недоукомплектованные) воинские части и соединения, которые принципиально не могли выполнять боевые задачи в мирное время.

Какую технику получила армия

БТР-80 выдвигается на позиции в составе батальонной тактической группы и ведет огонь по условной бандгруппе Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

Не менее важным было техническое перевооружение российской армии. Вооруженные конфликты начала 2000-х показали, что ВС РФ все больше отстают по своему оснащению не только от наиболее передовых армий (в первую очередь, США), но и даже их партнера на постсоветском пространстве в лице Грузии. Это касалось как боевых, так и обеспечивающих систем (например, системы связи, разведки и целеуказаний). Войска, по-прежнему, имели значительную долю советских вооружений, срок эксплуатации которых порой превышал 20 лет.

Принятые российским руководством меры позволили к 2014 – 2015 гг. создать принципиально новую армию, способную воевать в режиме реального времени (ранее таковым являлись только США). Для этого были созданы мощные по своей пропускной способности каналы спутниковой связи. Системы наземной, морской, воздушной и космической разведки стали сразу передавать информацию по каналам боевого управления. В частности, это позволило в оперативном режиме выдавать целеуказания различного рода ударным системам.

В войска наконец-то пришли современные артиллерийские системы, бронетанковая техника и боевая авиация. Так, сухопутные войска стали массово получать боевые танки Т-80 с комплексами активной защиты, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили ГАЗ-2330 «Тигр», оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», позднее 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс на базе танка «Т-90» 2С35 «Коалиция-СВ». Одновременно шел процесс модернизации советских вооружений, что не только удлиняло срок их службы, но и придавало вооружениям новое качество, включая способность вести вооруженную борьбу в реальном режиме времени.

Технологическим прорывом стали разработки систем радиоэлектронной борьбы наземного и воздушного базирования, крылатых ракет морского базирования «Калибр», ракетных комплексов с гиперзвуковыми головными частями (стратегический «Авангард», воздушного базирования «Кинжал», морского базирования «Циркон»). На уровне лучших мировых аналогов находятся российские многоцелевые истребители «Су-35» и истребители-бомбардировщики «Су-34». Постепенно возвращаем передовые позиции по беспилотным летательным аппаратам.

Принятые ранее решения в области комплектования ВС РФ и технического их перевооружения подтвердили свою эффективности в Сирии, начиная с осени 2015 г. Россия отработала в реальных условиях, как новейшие образцы вооружения, так и наладила взаимодействие батальонных тактических групп на поле боя. Не менее важен был и опыт применения в Сирии различного рода роботизированных комплексов, включая ударные.

Таким образом, за последние 15 лет России удалось создать современную армию. И с этим вынуждены считаться ее вероятные противники.

Автор - заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук.





