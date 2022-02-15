Этери Тутберидзе – тренер, которая изменила фигурное катание

Лучший тренер ISU 2020 года и женщина, собравшая целый букет чемпионских титулов своих подопечных, Этери Тутберидзе – несгибаемый борец. Она была вынуждена покинуть большой спорт из-за травмы, но вернулась триумфатором как тренер.

«В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9:04. Взрыв. Страшный грохот. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики. Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в шлепанцах, с полотенцем, зубной щеткой. Подбежал какой-то пожарный, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения. Всех русских из нашей балетной труппы американцы разобрали по семьям. Нас с партнером Колей Аптером приютил тот пожарный. Как пострадавшим в теракте, каждому выплатили по 1200 долларов. Купили битую машину, пожарный помог ее восстановить, и поехали в Цинциннати».

Последствия теракта в Оклахоме (19 апреля 1995). Legion Media Legion Media

В 1995 году, когда произошел теракт в Оклахома-сити, Этери Тутберидзе была безвестной 20-летней российской фигуристкой, без титулов и побед. Она была вынуждена завершить спортивную карьеру после травмы спины и развала ее советской родины.

В тот год она отправилась в Америку с русским балетом на льду. Из-за бюрократических проволочек контракт был разорван, и всей труппе пришлось ночевать в общежитии на полу и питаться в благотворительных столовых. В общежитии YMCA, находившемся через перекресток от взорванного террористом здания, она и оказалась в день теракта.

Этери Тутберидзе, тренер россиянок Полины Шелепень и Юлии Липницкой, занявших первое и второе места в одиночном катании юниорского финала Гран-При по фигурному катанию в канадском Квебеке, 2011. Александр Вильф/Sputnik Александр Вильф/Sputnik

«Битая машина», которую Этери и ее партнер по балету на льду Коля купили на свою компенсацию жертвам теракта, помогла ей удержаться на плаву в ее первые годы в США. Четыре года она гастролировала с шоу, прежде чем осесть в Сан-Антонио, где Этери приобрела первый тренерский опыт. Ее ученики – как спортсмены, так и просто праздные любители и скучающие старики. Она еще не знала, что именно ей уготована роль самого главного революционера в своем деле.

Американская мечта в путинской России

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая с тренером Этери Тутберидзе во время олимпийского урока в школе №1270. Валерий Шарифулин /TASS Валерий Шарифулин /TASS

«Когда мне было четыре года, к нам приехали родственники из Грузии. Кто-то спросил папу: «Сколько у тебя детей?» И он говорит: «Один сын». А я его по плечу бью и говорю: «Папа, нас пятеро». А он: «Отойди!» Я потом спросила, почему он так сказал. Он ответил: «У сына будет фамилия Тутберидзе, он будет продолжателем рода, а вы девочки. Не считается». Поэтому мне всегда хотелось доказать, что считается!

И она доказывала. Сама ездила на тренировки с раннего детства, сама приняла решение уехать в Америку и добилась там материального благополучия. Но спокойная и благополучная жизнь оказалась для нее слишком пресной. Она решила вернуться в Россию и начать все с нуля.

В России, где многое решают неформальные связи, у нее за время отсутствия эти самые связи оборвались, найти подходящую работу не удавалось. Этери приходилось тренировать оздоровительные группы на надувных уличных катках. Почти 10 лет Этери осваивалась в новой России – уезжала она из угасающего СССР в Америку, казавшуюся тогда мечтой, а вернулась в суровую реальность нового государства в период становления.

В 2008 году после долгих мытарств она пришла на московский каток, известный как «Хрустальный» – название, которое теперь знает весь мир фигурного катания. И уже следующий сезон ознаменовался первыми серьезными успехами ее ученицы Полины Шелепень на юниорском уровне. Затем была серия громких побед Юлии Липницкой, увенчавшаяся олимпийским золотом в командных соревнованиях в Сочи-2014. «Девочка в красном пальто» – именно такой Юлю запомнили иностранные болельщики. Она каталась под музыку из фильма «Список Шиндлера», заслужила комплимент от Стивена Спилберга. «Я думаю, что для нас это похвала наравне с золотой медалью Игр», – сказала Тутберидзе журналистам. После победы Юлии в командном зачете началась настоящая вакханалия: Липницкая стала самой популярной персоной олимпиады – ее даже поместили на обложку «Time», а сама Этери впервые всерьез заинтересовала прессу.

Юлия Липницкая на обложке журнала Time. Time Time

Вслед за Липницкой пришла трепетная Евгения Медведева, за два сезона не проигравшая ни единого старта, но в 2018 г. уступившая золото олимпиады в Пхенчхане своей одногруппнице, также ученице Тутберидзе Алине Загитовой. В следующем сезоне Загитова выиграла мировое первенство, став самой титулованной фигуристкой своего времени.

А между тем юниорские соревнования содрогались под ударами нового поколения чемпионок Этери – Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, поставивших мир перед фактом: хочешь победить – усложняйся. Четверные прыжки и тройной аксель, бывшие некогда привилегией избранных, стали насущной необходимостью. Такие многооборотные прыжки в фигурном катании неофициально называют «элементы ультра-си».

Наука побеждать по Тутберидзе

Юлия Липницкая и Этери Тутберидзе, 17 января 2014. John Berry/Getty Images John Berry/Getty Images

Так как же мать-одиночка без денег и протекции за десять лет встала в один ряд с легендами советской тренерской школы? Секрет Этери – это поощрение конкуренции между ученицами при обеспечении равных возможностей для каждой. И адский труд. В сущности, философия Тутберидзе – это радикальная противоположность современным идеалам инклюзивности и практически суворовская наука побеждать.

Афоризм русского генералиссимуса «Тяжело в учении – легко в бою» прекрасно иллюстрирует порядки «Хрустального»: будь на две головы выше соперника, и тебя никогда не смогут засудить. Никаких «индивидуальных планов» – девочки катают свои программы каждый день, иногда и по нескольку раз; работают, даже если устали; работают по всем фронтам – лед, хореография, растяжка, зал.

Никаких особых привилегий чемпионкам, Тутберидзе говорит им: «родная моя, ты как шла к медали, только таким способом и пойдешь дальше… Когда сходишь с подиума, ты никто. Пока не докажешь обратное в следующий раз. У тебя есть прошлые медали, но это никак тебе не поможет в будущем». Спортивный век девочек Тутберидзе недолог, но результативен: к совершеннолетию многие успевают обзавестись не только медалями и титулами, но и спонсорскими контрактами.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. 23 февраля 2018, Южная Корея. Richard Heathcote/Getty Images Richard Heathcote/Getty Images

Последние годы Этери готовит будущих чемпионок тройками – по числу ступеней пьедестала. За это соперники упрекают ее в конвейерной системе производства спортсменок. Но производство Тутберидзе – сугубо штучная работа. Конечно, девочки катаются в одной группе и похожих черт не избежать (например, в костюмах и отдельных деталях хореографии), однако каждая выступает в своем амплуа: трудно не заметить различий между аристократичной Медведевой и атлетичной Трусовой или между интеллигентной Щербаковой и очаровательной бунтаркой Косторной.

Евгения Медведева выступает с программой «Слышу/Не слышу» (победа на чемпионате мира в Бостоне, 2 апреля 2016).

Более того, добрая половина знаковых программ ее учениц – это ее личные откровения. Программа «Слышу/не слышу» Медведевой – это рассказ о дочери Этери Диане, потерявшей слух в результате осложнений от приема антибиотиков. Другая победная программа Медведевой «11 сентября» – это впечатления Этери от пережитого в Оклахоме. «In memoriam» Валиевой, как и «O Doux Printemps D’autrefois» Щербаковой – это пронзительные программы о потере близкого человека – сама Этери пережила трагический уход матери в ноябре 2018 г. Болезнь атаковала как раз, когда сама Этери повезла своих воспитанников в Пхенчхан.

Когда Наполеон фигурного катания будет повержен?

Челябинск. Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и спортсменка Анна Щербакова после выступления в произвольной программе женского одиночного катания в рамках чемпионата России по фигурному катанию 2021 на ледовой арене "Трактор". Донат Сорокин/TASS Донат Сорокин/TASS

Многие болельщики недолюбливают Тутберидзе. Она выглядит самолюбивой и надменной, не церемонится с прессой, отвечает колкостями на критику, ревниво и болезненно воспринимает переход своих спортсменов к другим тренерам. Её щегольские пальто Луи Виттон стали притчей во языцех. Её аппетиты простираются все дальше и дальше: теперь помимо женского и мужского одиночного катания, она принялась и за пары.

Коллеги по тренерскому цеху относятся к ее успехам прохладно, ведь подиумы оккупировали ее ученицы, а отсутствие результатов сказывается на финансировании и репутации спортивных школ.

Грядущее поднятие возрастного ценза выхода на взрослые соревнования некоторым кажется выходом из ситуации, но на деле никак не изменит расстановку сил: Трусова и Щербакова продемонстрировали, что сохранить четверные после пубертата – реально. Строптивая Косторная восстановила тройной аксель в 18 лет, а вернувшаяся от тренера Брайана Орсера Медведева всерьез планировала работать над четверным сальховом, и только травма помешала ей вернуться в большой спорт.

Александра Трусова исполняет в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 программу, поставленную под саундтрек из фильма «Круэлла», и делает пять четверных прыжков.

Более того, в гонку уже включились все топовые русские тренеры и некоторые иностранные. Они давно уяснили: единственный способ бороться с монополией Тутберидзе – бороться ее же оружием. Так, на последнем чемпионате России из 18 участниц 10 владели элементами «ультра-си».

И даже если завтра Этери по какой-либо причине исчезнет, прогресс уже не остановить. Революция началась, и мир фигурного катания никогда не будет прежним.