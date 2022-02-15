Этери Тутберидзе – тренер, которая изменила фигурное катание

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Анна Лаврёнова
Этери Тутберидзе на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Таллине.

Этери Тутберидзе на тренировке перед соревнованиями чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 в Таллине.

Владимир Песня/Sputnik
Лучший тренер ISU 2020 года и женщина, собравшая целый букет чемпионских титулов своих подопечных, Этери Тутберидзе – несгибаемый борец. Она была вынуждена покинуть большой спорт из-за травмы, но вернулась триумфатором как тренер.

«В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9:04. Взрыв. Страшный грохот. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики. Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в шлепанцах, с полотенцем, зубной щеткой. Подбежал какой-то пожарный, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения. Всех русских из нашей балетной труппы американцы разобрали по семьям. Нас с партнером Колей Аптером приютил тот пожарный. Как пострадавшим в теракте, каждому выплатили по 1200 долларов. Купили битую машину, пожарный помог ее восстановить, и поехали в Цинциннати».

Последствия теракта в Оклахоме (19 апреля 1995).

Последствия теракта в Оклахоме (19 апреля 1995).

Legion Media

В 1995 году, когда произошел теракт в Оклахома-сити, Этери Тутберидзе была безвестной 20-летней российской фигуристкой, без титулов и побед. Она была вынуждена завершить спортивную карьеру после травмы спины и развала ее советской родины.

В тот год она отправилась в Америку с русским балетом на льду. Из-за бюрократических проволочек контракт был разорван, и всей труппе пришлось ночевать в общежитии на полу и питаться в благотворительных столовых. В общежитии YMCA, находившемся через перекресток от взорванного террористом здания, она и оказалась в день теракта.

Этери Тутберидзе, тренер россиянок Полины Шелепень и Юлии Липницкой, занявших первое и второе места в одиночном катании юниорского финала Гран-При по фигурному катанию в канадском Квебеке, 2011.

Этери Тутберидзе, тренер россиянок Полины Шелепень и Юлии Липницкой, занявших первое и второе места в одиночном катании юниорского финала Гран-При по фигурному катанию в канадском Квебеке, 2011.

Александр Вильф/Sputnik

«Битая машина», которую Этери и ее партнер по балету на льду Коля купили на свою компенсацию жертвам теракта, помогла ей удержаться на плаву в ее первые годы в США. Четыре года она гастролировала с шоу, прежде чем осесть в Сан-Антонио, где Этери приобрела первый тренерский опыт. Ее ученики – как спортсмены, так и просто праздные любители и скучающие старики. Она еще не знала, что именно ей уготована роль самого главного революционера в своем деле.

Американская мечта в путинской России

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая с тренером Этери Тутберидзе во время олимпийского урока в школе №1270.

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая с тренером Этери Тутберидзе во время олимпийского урока в школе №1270.

Валерий Шарифулин /TASS

«Когда мне было четыре года, к нам приехали родственники из Грузии. Кто-то спросил папу: «Сколько у тебя детей?» И он говорит: «Один сын». А я его по плечу бью и говорю: «Папа, нас пятеро». А он: «Отойди!» Я потом спросила, почему он так сказал. Он ответил: «У сына будет фамилия Тутберидзе, он будет продолжателем рода, а вы девочки. Не считается». Поэтому мне всегда хотелось доказать, что считается!

И она доказывала. Сама ездила на тренировки с раннего детства, сама приняла решение уехать в Америку и добилась там материального благополучия. Но спокойная и благополучная жизнь оказалась для нее слишком пресной. Она решила вернуться в Россию и начать все с нуля.

В России, где многое решают неформальные связи, у нее за время отсутствия эти самые связи оборвались, найти подходящую работу не удавалось. Этери приходилось тренировать оздоровительные группы на надувных уличных катках. Почти 10 лет Этери осваивалась в новой России – уезжала она из угасающего СССР в Америку, казавшуюся тогда мечтой, а вернулась в суровую реальность нового государства в период становления.

В 2008 году после долгих мытарств она пришла на московский каток, известный как «Хрустальный» – название, которое теперь знает весь мир фигурного катания. И уже следующий сезон ознаменовался первыми серьезными успехами ее ученицы Полины Шелепень на юниорском уровне. Затем была серия громких побед Юлии Липницкой, увенчавшаяся олимпийским золотом в командных соревнованиях в Сочи-2014. «Девочка в красном пальто» – именно такой Юлю запомнили иностранные болельщики. Она каталась под музыку из фильма «Список Шиндлера», заслужила комплимент от Стивена Спилберга. «Я думаю, что для нас это похвала наравне с золотой медалью Игр», – сказала Тутберидзе журналистам. После победы Юлии в командном зачете началась настоящая вакханалия: Липницкая стала самой популярной персоной олимпиады – ее даже поместили на обложку «Time», а сама Этери впервые всерьез заинтересовала прессу.

Юлия Липницкая на обложке журнала Time.

Юлия Липницкая на обложке журнала Time.

Time

Вслед за Липницкой пришла трепетная Евгения Медведева, за два сезона не проигравшая ни единого старта, но в 2018 г. уступившая золото олимпиады в Пхенчхане своей одногруппнице, также ученице Тутберидзе Алине Загитовой. В следующем сезоне Загитова выиграла мировое первенство, став самой титулованной фигуристкой своего времени.

А между тем юниорские соревнования содрогались под ударами нового поколения чемпионок Этери – Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, поставивших мир перед фактом: хочешь победить – усложняйся. Четверные прыжки и тройной аксель, бывшие некогда привилегией избранных, стали насущной необходимостью. Такие многооборотные прыжки в фигурном катании неофициально называют «элементы ультра-си».

Наука побеждать по Тутберидзе

Юлия Липницкая и Этери Тутберидзе, 17 января 2014.

Юлия Липницкая и Этери Тутберидзе, 17 января 2014.

John Berry/Getty Images

Так как же мать-одиночка без денег и протекции за десять лет встала в один ряд с легендами советской тренерской школы? Секрет Этери – это поощрение конкуренции между ученицами при обеспечении равных возможностей для каждой. И адский труд. В сущности, философия Тутберидзе – это радикальная противоположность современным идеалам инклюзивности и практически суворовская наука побеждать.

Афоризм русского генералиссимуса «Тяжело в учении – легко в бою» прекрасно иллюстрирует порядки «Хрустального»: будь на две головы выше соперника, и тебя никогда не смогут засудить. Никаких «индивидуальных планов» – девочки катают свои программы каждый день, иногда и по нескольку раз; работают, даже если устали; работают по всем фронтам – лед, хореография, растяжка, зал.

Никаких особых привилегий чемпионкам, Тутберидзе говорит им: «родная моя, ты как шла к медали, только таким способом и пойдешь дальше… Когда сходишь с подиума, ты никто. Пока не докажешь обратное в следующий раз. У тебя есть прошлые медали, но это никак тебе не поможет в будущем». Спортивный век девочек Тутберидзе недолог, но результативен: к совершеннолетию многие успевают обзавестись не только медалями и титулами, но и спонсорскими контрактами.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. 23 февраля 2018, Южная Корея.

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. 23 февраля 2018, Южная Корея.

Richard Heathcote/Getty Images

Последние годы Этери готовит будущих чемпионок тройками – по числу ступеней пьедестала. За это соперники упрекают ее в конвейерной системе производства спортсменок. Но производство Тутберидзе – сугубо штучная работа. Конечно, девочки катаются в одной группе и похожих черт не избежать (например, в костюмах и отдельных деталях хореографии), однако каждая выступает в своем амплуа: трудно не заметить различий между аристократичной Медведевой и атлетичной Трусовой или между интеллигентной Щербаковой и очаровательной бунтаркой Косторной.

Евгения Медведева выступает с программой «Слышу/Не слышу» (победа на чемпионате мира в Бостоне, 2 апреля 2016).

Более того, добрая половина знаковых программ ее учениц – это ее личные откровения. Программа «Слышу/не слышу» Медведевой – это рассказ о дочери Этери Диане, потерявшей слух в результате осложнений от приема антибиотиков. Другая победная программа Медведевой «11 сентября» – это впечатления Этери от пережитого в Оклахоме. «In memoriam» Валиевой, как и «O Doux Printemps D’autrefois» Щербаковой – это пронзительные программы о потере близкого человека – сама Этери пережила трагический уход матери в ноябре 2018 г. Болезнь атаковала как раз, когда сама Этери повезла своих воспитанников в Пхенчхан.

Когда Наполеон фигурного катания будет повержен?

Челябинск. Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и спортсменка Анна Щербакова после выступления в произвольной программе женского одиночного катания в рамках чемпионата России по фигурному катанию 2021 на ледовой арене

Челябинск. Тренеры по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и спортсменка Анна Щербакова после выступления в произвольной программе женского одиночного катания в рамках чемпионата России по фигурному катанию 2021 на ледовой арене "Трактор".

Донат Сорокин/TASS

Многие болельщики недолюбливают Тутберидзе. Она выглядит самолюбивой и надменной, не церемонится с прессой, отвечает колкостями на критику, ревниво и болезненно воспринимает переход своих спортсменов к другим тренерам. Её щегольские пальто Луи Виттон стали притчей во языцех. Её аппетиты простираются все дальше и дальше: теперь помимо женского и мужского одиночного катания, она принялась и за пары.

Коллеги по тренерскому цеху относятся к ее успехам прохладно, ведь подиумы оккупировали ее ученицы, а отсутствие результатов сказывается на финансировании и репутации спортивных школ.

Грядущее поднятие возрастного ценза выхода на взрослые соревнования некоторым кажется выходом из ситуации, но на деле никак не изменит расстановку сил: Трусова и Щербакова продемонстрировали, что сохранить четверные после пубертата – реально. Строптивая Косторная восстановила тройной аксель в 18 лет, а вернувшаяся от тренера Брайана Орсера Медведева всерьез планировала работать над четверным сальховом, и только травма помешала ей вернуться в большой спорт.

Александра Трусова исполняет в рамках контрольных прокатов сборной России 2021/22 программу, поставленную под саундтрек из фильма «Круэлла», и делает пять четверных прыжков.

Более того, в гонку уже включились все топовые русские тренеры и некоторые иностранные. Они давно уяснили: единственный способ бороться с монополией Тутберидзе – бороться ее же оружием. Так, на последнем чемпионате России из 18 участниц 10 владели элементами «ультра-си».

И даже если завтра Этери по какой-либо причине исчезнет, прогресс уже не остановить. Революция началась, и мир фигурного катания никогда не будет прежним.

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