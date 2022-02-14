Почему у нанайцев всего 30 фамилий?

Их называли «рыбокожими» и выносили из дома в последний путь только через пролом в стене. Что еще известно об этом малочисленном народе?

Существует много любопытных фактов о нанайском народе. Например, их называли «рыбокожими» - потому что они носили рыбью кожу. Сейчас такой костюм нанайца стоит порядка $2500-4000. Или вот: мертвому нанайцу шили нагрудник с узором в виде кишок и делали в честь него небольшую деревянную куколку, которую «кормили» еще год после смерти покойника. Наконец, фамилии нанайцев. Их остается всего 30 даже в наше время.

Многодетная семья Бельды из села Даерга. Нанайский район, 1987 Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Нанайцы, как и многие представители малых народов России, на данный момент почти ассимилировались с русскими. Совсем не многие знают, и уж тем более говорят на нанайском языке в повседневной жизни. Тем не менее, нанайцы не перестают оставаться коренными жителями Дальнего Востока - теми, кто был на этой земле еще до того, как сюда пришли сначала китайцы, а потом русские.

Кто такие «люди земли»

Как появились нанайцы, до сих пор остается загадкой для исследователей. Одни считают, что предки нанайцев изначально проживали на территории Маньчжурии (сейчас - северо-восток современного Китая), а потом отправились к Нижнему Амуру и долине реки Уссури. Другие, вроде этнографа Льва Штернберга, полагают, что нанайский народ возник благодаря смешению разных племен. Эту версию подтвердил генетический анализ нанайцев. Оказалось, что разные нанайские роды разительно отличаются друг от друга по этническому составу - чей-то генетический след ведет в Китай, а чей-то - к тюркам, монголам или тунгусам.

И хотя первое упоминания о поселении нанайцев в России появляется в XVII веке, на этой земле они живут испокон веков. Дословно «нанай» переводится как «человек земли». Во времена русской колонизации их называли «инородцами» (тогда это означало представитель нерусской народности)), а сейчас - «малым народом», что связано с численностью группы, а не их значимостью или физическим размером.

Библиотека Конгресса / общественное достояние Библиотека Конгресса / общественное достояние

Согласно переписи населения 2010 года, в России живет 11671 нанайцев. Еще 4600 нанайцев оказались на территории Китая после Пекинского договора 1860 года, который провёл государственную границу по рекам Амур и Уссури и разделил район проживания народа между Россией и Китаем.

Шаман с собакой и украденная душа

Когда русские пришли на Дальний Восток, коренные народы поставили перед выбором: принять русскую власть или покинуть эти места. Нанайцы выбрали остаться на исторических землях. Сегодня более 92% российских нанайцев живет в Хабаровском крае: в самом Хабаровске и деревнях по обоим берегам Амура и Уссури, добираться до которых от Хабаровска около 4 часов.

Торжественный выезд шамана на собаках, 1900-е В. Солдатов / Союз фотохудожников России / Россия в фото

Снова ультиматум нанайцам поставили, когда во второй половине 19 века обращали их из язычества в православие. Нанайцы одухотворяли природу, с которыми вступали в контакт через шаманов и при помощи собак. Они верили, что собаки это проводники и помощники, именно с помощью них шаман находил «украденные» человеческие души.

Нанайские матери и дети. Посредине старуха - жена шамана, 1900-е В. Солдатов / Союз фотохудожников России / Россия в фото

О душах мертвых заботились по-другому. Мертвому шили погребальный нагрудник с узором в виде кишок, чтобы душа могла дышать и питаться. В ноги, к пяткам, в гроб клали камень, чтобы покойный не поднялся к душам живых. С той же целью покойного выносили из дома через выломанный проем или окно, но ни в коем случае не через дверь, чтобы тот не нашел путь домой. Они верили, что душа умершего в течение года «живет» в маленькой куколке из дерева, которая называется «пане». Каждый день куколку кормили, а через год шаман отправлял душу в загробный мир. До конца 19 века нанайцы хоронили умерших в наземных «домах», а потом начали зарывать мертвых в землю.

Традиционная одежда нанайцев - халат с запахом и штаны - вышиты узорами, которые всегда что-то значат: защиту от злых духов, крепкое здоровье, хороший улов и т.д.. «Вот видите этот нагрудник? Я сама его делала. Он предназначался для того, чтобы отпугивать злых духов. Чем больше на нем металлических украшений и чем они громче звенят, тем лучше. Хотя раньше эти нагрудники носили под одеждой, а теперь принято носить на виду», - рассказывала Елена из села Сикачи-Алян.

Многие современные нанайцы - двоеверцы. Они ходят в церковь, но в то же время подкармливают духов реки «на удачу» и на всякий случай оставляют монеты у сэвэна - ритуальной скульптуры.

Как придумать себе фамилию

Когда пришло время получать советский паспорт, нанайцам пришлось впервые за всю историю обзавестись фамилией. Их у народа до 1974 года просто не было. Документ, обязывающий все население страны (кроме военнослужащих) иметь паспорт, появился спустя полвека после образования СССР, и тогда нанайцы придумали себе нанайские фамилии, исходя из самой очевидной логики. В качестве фамилий они взяли название рода, к которому принадлежат. Получилось всего 30 нанайских родов-фамилий: Поссар, Аимка, Дигор, Нуер, Юкомзан и т.д.

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Самый крупный род - бельды. А самый известный его представитель - певец Кола Бельды (1929 - 1993). За песню «Увезу тебя я в тундру» певец получил вторую премию в главном конкурсе Международного фестиваля песни в Сопоте (Польша), после чего многие годы гастролировал, побывав в 46 странах мира. Текст песни посвящен жизни в тундре и оленеводству, хотя нанайцы никогда не жили в тундровых широтах и не разводили оленей.

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Нанайцы - прирожденные рыболовы. В Амуре водится около 140 видов рыб. Даже пять месяцев нанайского календаря носят названия рыб.

Нанаец 21-го века

Дома и быт современных нанайцев мало отличаются от типично русских. Интернет, бытовая техника, автомобили, современные моторы для лодок, переносные электроагрегаты, позволяющие иметь источник энергии где угодно - все это используется нанайцами даже в отдаленных деревнях. Хотя большинство, особенно молодые и работоспособные, живет не в деревнях, а в городах, где этнические нанайцы - меньшинство.

Хабаровский край. 11 июля 1990 г. Жители нанайского села супруги Иван Торокович и Мария Васильевна Бельды. Саяпин Владимир/Фотохроника ТАСС/TASS Саяпин Владимир/Фотохроника ТАСС/TASS

«Хорошо быть нанайцем в нанайском селе и ходить в нанайскую школу, но мало у кого это получается. А когда ты один такой на всю школу - каждый считает своим долгом тебя в это ткнуть. Было даже такое оскорбление: “Ты что, нанаец?”», - говорит Леонид Сунгоркин, президент «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья».

Преподаватель Анна Денисовна Оненко объясняет ученикам старших и младших классов основы прикладного национального искусства и технику рукоделия в школе. 1981 г. Шляхов А./Фотохроника ТАСС Шляхов А./Фотохроника ТАСС

Современным реалиям подчинен даже вылов рыбы - традиционный промысел этого народа и главный продукт питания. В России законодательно утверждено, какие коренные народы и сколько рыбы имеют право выловить. Для нанайцев это 50 килограммов рыбы на человека в год, а если многодетная семья - то 100 килограммов в год. Это самая «громкая» льгота, которая, по мнению нанайцев, почти не работает. Городские нанайцы не могут себе этого позволить: у них нет лодки, сетей, они престарелые или у них есть работа и нет времени рыбачить. При этом финансовой компенсации для не выловленной рыбы нет.

Маленький нанаец Сережа Члян демонстрирует свой улов. 1990 г. Саяпин Владимир/Фотохроника ТАСС Саяпин Владимир/Фотохроника ТАСС

«Еще нанайцам положен лес на строительство дома. Но это тоже сложная история, потому что дают лес где-нибудь далеко и предполагают, что человек сам расчистит тайгу, спилит лес, очистит, подготовит, перевезет все эти кубометры и только потом построит дом. Это нереально», - считает Сунгоркин.

Но некоторые нанайцы все-таки нашли, как извлечь выгоду из своего происхождения. В 2010-х они начали развивать этнотуризм, превратив нанайскую культуру в аттракцион для туристов.

Одо Бельды, 92 года старейшая жительница села Найхин, 1987 Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

«Поездки в нанайские поселения становятся все более востребованными. Мы работаем на этом направлении с 2016 года, и желающих совершить такой тур меньше не становится. Причем люди едут отовсюду - и из нашего края, и из соседних регионов, и даже из Москвы [от нее до Хабаровска - 8240 км] и других западных областей России», - рассказывает Ольга Помитун, представитель хабаровской турфирмы «Вояж».

В нанайской деревне туристам предлагают пострелять из лука, научиться готовить народные блюда, попробовать их, поиграть в нанайские игры и приобрести произведения нанайских ремесел.