Ватник: как самая популярная одежда в СССР стала ругательством

Появившись еще в конце XIX века, телогрейка на вате стала буквально символом СССР. В ней наши люди воевали, строили, отбывали сроки и запускали ракеты в космос.

Теплый, непродуваемый и, главное, дешевый. Таким был классический ватник – стеганая куртка, набитая хлопковой ватой. В Советском Союзе в ватник одевалась вся страна: армия, студенты, рабочие, заключенные, строители, водители и другие слои населения.

Московские строители Юрий Лизунов/TASS Юрий Лизунов/TASS

Спустя время ватную куртку начали считать «исконно русской одеждой», наравне с кокошником или сарафаном, а в прошлом десятилетии он стал ругательным словом. Так в чем же парадокс ватника?

Откуда взялся ватник

Сразу оговоримся: ватник – не исконно русская одежда. В России он появился лишь в конце XIX века, с чем связано несколько обстоятельств.

Во-первых, это изобретение немцев, отца и сына Хартманнов, которые в 1870 году разработали метод промышленного производства ваты. С этого момента началась хлопковая революция во всем мире: вата из хлопкового волокна начала вытеснять другие натуральные наполнители вроде конского волоса, льна, шерсти и так далее.

Вторым обстоятельством появления ватника стала реформа русской армии. Анализ итогов русско-турецкой войны 1877-1878 года показал, что существующая полевая форма не достаточно практична и морозоустойчива – тысячи солдат выбили из строя больными или погибшими от переохлаждения. Поэтому в 1882 император Александр III объявил реформу: нужно упростить, удешевить и в то же время повысить практичность воинской формы. Сразу обратили внимание на вату, и уже в 1885 году теплые ватные бешметы стали необходимым обмундированием кавказских казаков.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Таким образом, первым делом ватник утвердился в царской армии. А вот в народе стеганая одежда уже давно была популярна и называлась воланом – его носили и кучеры, и купцы. В конце XIX века воланы стали набивать ватой, что сделало их теплее и легче. Но все равно это был еще только прототип ватника. В таком объемном волане (он был длиннополым и все еще тяжелым) было неудобно выполнять физический труд, а удобство для работы – главное достоинство ватника. Советский период истории стал «золотым веком» ватника.

Самая народная куртка

Ватная куртка продемонстрировала всю свою состоятельность в годы Первой мировой войны. Для ее производства нужны были только обычные швейные машинки, что облегчало задачу в период всеобщей мобилизации, а дешевизна материала позволила одеть в ватники сразу миллионы людей.

В 1930-х годах ватник обязали носить под шинелью, а приказом 1942 года он и вовсе вытесняет шинель среди рядового и младшего состава в тыловых частях Красной армии.

Вторая мировая вывела эту верхнюю одежду на передний план не только на фронте, но и вне его. Оказалось, что он также пригоден в холодных цехах, дальних экспедициях, советских лагерях, на продуваемых ветрами полях и в походах. Апофеозом ватников в стране стал военный и поcлевоенный периоды – с их всесоюзными мега-стройками, мобилизацией, экономическим подъемом и, в то же время, товарным дефицитом.

Заключенные на строительстве Беломорско-Балтийского канала Александр Родченко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Его даже стандартизируют, поэтому одинаковые универсальные ватники носят как заключенные в советских лагерях, так и водители, рабочие и студенты, выезжающие «на картошку» в колхозы. Отличие было только в цвете: армейские ватники были цвета хаки, в то время как гражданские - синие, серые, черные или коричневые; заключенные носили черный цвет.

В ватниках строят космодром Байконур, БАМ – Байкало-Амурскую магистраль длиной больше 4000 км, развивают отечественный автопром и возводят главные инфраструктурные объекты страны.

И несмотря на то, что эта одежда изначально была создана для максимально прагматичных целей, а об эстетике никто не думал, массовый ватник тоже старались модернизировать и сделать элегантным: советские женщины нашивали на него воротники, приталивали и украшали вышивкой.

Новые модели телогреек из хлопчатобумажной ткани для работников сельской местности Валентин Хухлаев/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В конце XX самая популярная верхняя одежда России привлекла внимание Запада как экзотический предмет «постсоветского стиля» и была переосмыслена известными домами моды и европейским масс-маркетом.

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Армией ватная куртка использовалась дольше всего, но на сегодняшний день практически ушла в прошлое - ее заменило термобелье из современных материалов. Встретить классический ватник в военных частях сегодня маловероятно.

Почему в России есть обзывательство «ватник»?

Однако в России можно услышать слово «ватник» по отношению не только к набитой ватой самой народной куртке.

«Ватниками» с 2010–х годов в русских социальных сетях пренебрежительно называют патриотично настроенных россиян. Как отмечает лингвист Максим Кронгауз, это слово имеет и социальный оттенок, поскольку ватники – одежда «не самых высоких слоев общества», и прозвище «ватник» чаще всего обозначает не очень образованного и легко внушаемого человека из народа.

Обзывательство даже успело попасть в юридическую практику. В 2017 году жителя Саратова осудили на 160 часов обязательных работ за призыв «устроить холокост ваты». Дело завели по уголовной 282-й статье – «за унижение человеческого достоинства».