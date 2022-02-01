Как медсестра из Владивостока стала главной русалкой России (ФОТО)

Анастасия Слободчикова ныряет в ледяной океан и сама шьет себе яркие хвосты в перерывах между операциями. Зачем?

Рыбаки, одетые в зимние длинные куртки, сидят на замерзшем море вокруг лунок. Они с беспокойством косятся на полуголую девушку с длинными волосами и ярким рыбьим хвостом, которая смело залезает в соседнюю прорубленную полынью - и остается в ней где-то с минуту. Все это снимает фотограф, который пришел с ней.

Примерно так 36-летняя медсестра Анастасия Слободчикова из Владивостока проводит почти каждые свои выходные. «Я работаю медсестрой в детской больнице в экстренной хирургии. Пациенты поступают круглосуточно, работа очень тяжелая. Вдобавок, я еще продолжаю учебу в медицинском. Но благодаря моему увлечению, я могу от этого отвлекаться и чувствовать себя счастливым человеком», - рассказывает она.

Ее увлечения - это моделинг и моржевание, которые она объединяет под образом приморской русалки. Как-то Анастасия попала на подводную фотосессию, для которой решила нарядиться в русалку, для этого она сама сделала свой первый хвост - просто натянула на моноласту ткань. Со временем образ усовершенствовался - ее хвост стал силиконовым и выглядящим более «натурально». А затем она начала делать их сама.

«Я в детстве мечтала быть русалкой, много плавала и ныряла. Это, видимо, сказалось», - говорит она.

Сначала Анастасия пыталась создать форму с чешуей и плавником из папье-маше, но ничего не вышло. Тогда она заказала себе 3D-модель хвоста, по которой ей вырезали его из пластика. «Стоило все это прилично, но так я получила формы, которые заливаю силиконом, а потом из пластов, как по выкройкам, делаю хвосты, свои собственные», - говорит она.

Изготовление одного хвоста обходится примерно в 70 тысяч рублей. Весит он от 13 до 17 килограмм, в зависимости от дизайна. «На суше с таким хвостом очень тяжело, а в воде классно, ты будто паришь, как настоящая рыба», - Анастасия говорит, что делает по хвосту в год. Больше не выходит из-за рабочего графика и учебы.

Четыре года назад девушка открыла для себя зимнее плавание - уговорила подруга. «Я долго отказывалась, не могла представить себя в ледяной воде, я очень мерзлявый человек. Но когда я первый раз нырнула в холодный прорубь, я испытала такие сильные эмоции и ощущения, что мне захотелось делать это еще и еще».

Так, с уже закрепившимся за ней образом русалки, она пошла плавать в ледяное море - и снимать про это тиктоки. На видео она, в неизменной красной шапочке, ныряет в воду, по которой плавают льдины, и говорит «Очень горячо!». Или, сидя на льдине в своем русалочьем хвосте, жарит блины и пьет чай из самовара. В TikTok у нее 700 тысяч подписчиков и миллионы просмотров.

«“А ты настоящая русалка?” - самый частый вопрос, который мне задают в теплый сезон. Его спрашивают дети, они всячески пытаются меня “уличить” в том, что я не настоящая», - смеется Анастасия.

«А зимние видео набирают просмотры благодаря провокации, если уж быть откровенной. TikTok за это часто банит с формулировкой “опасные действия”. Просмотры и подписчики появились тоже во многом благодаря хейтерам. Мне часто пишут, что у меня не будет детей, нет мозга, зато будет цистит. Но все эти люди ничего не знают о моржевании, и не очень воспринимают информацию об этом», - говорит она.

На самом деле, в ледяной воде Анастасия позволяет себе находится не больше 2 минут, но чаще всего минуту. У себя на странице в Instagram она много пишет о пользе моржевании, занимаясь его популяризаторством.

«Если коротко, то это работает следующим образом. Когда ты оказываешься в ледяной воде, организм попадает в стрессовую среду и включаются защитные механизмы - температура тела повышается, чтобы согреться. А при повышении температуры вырабатываются иммуноглобулины, белки иммунитета, которые уничтожают вирусы, бактерии и грибы. Если делать это регулярно, то иммуноглобулины будут на высоком уровне постоянно», - говорит Анастасия, и признается, что если раньше заболевала от малейшего сквозняка, то сейчас не может вспомнить, когда болела в последний раз.

«Раньше я ненавидела зиму, мне было холодно и грустно, часто болела. Сейчас всего этого нет, я чувствую, что живу полноценной жизнью», - говорит она.