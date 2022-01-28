Почему шутка про русскую проститутку в новом «Сексе в большом городе» вызвала скандал?

В сериале «И просто так» создана буквально «стерильная» атмосфера для смеха. Ни про кого нельзя шутить, чтобы не обидеть. Остались только русские...

55-летняя Кэрри Брэдшоу живет в шикарном доме в лучшем районе Манхэттена. Теперь она вдова миллионера. Новая соседка снизу - «одно плечо оголено, а вокруг шеи намотано роскошное ожерелье», этакая Кэрри образца 1990 года. Она тусуется допоздна, целуется на крыльце с красавчиками, ночи напролет слушает музыку. Словом, прожигает молодость. Только один вопрос не дает покоя Кэрри - откуда у юной девушки деньги на квартиру в Верхнем Ист-Сайде? О чем она между делом спрашивает у своей подруги-риэлторши.

«Русская проститутка», - тут же констатирует подруга. «С чего ты взяла?», - спрашивает Кэрри. «Обычное дело в дорогой недвижимости», - отвечает та. Все. Такая шутка. Она прозвучала в восьмой серии «И просто так».

HBO HBO

В Instagram под постом HBO с анонсом серии русскоговорящие зрители начали массово оставлять возмущенные комментарии с хэштегом #metoorussian и обвинять компанию в нетолерантности и двойных стандартах. Недовольные русские иммигранты в США создали петицию на change.org и требуют официальных извинений, а компания, как отмечают некоторые юзеры соцсетей, пока только удаляет гневные комментарии.

Оскорбленные женщины

«Мы - русскоязычные женщины, которых оскорбили и принизили <...> Русскоязычные женщины - трудолюбивые, образованные и умные. Сообщение, которое вы передали, так оскорбительно, унизительно и неуважительно! Они пытаются избавиться от этого ужасного стереотипа. Они много работают, учатся, обеспечивают свои семьи, а вы в одном из своих шоу вскользь называете их проститутками», - так отреагировало иммигрантское сообщество.

В комментариях больше всего возмущения было относительно «избирательной инклюзивности». Многие отметили, что сиквел выглядит как пример «новой стерильности», где авторы тщательно следили за тем, чтобы ненароком не оскорбить какую-то социальную группу, но позволи такую оскорбительную шутку в отношении русских женщин.

HBO HBO

«Прогнившая “толерантность”! Яро защищают одних, но при этом позволяют себе оскорблять и принижать других», - пишет пользователь Петрова Соня.

«В сериале, который претендует на то, чтобы быть феминистическим, толерантным ко всем цветным людям и ЛГБТ, вы сказали, что молодая женщина, живущая в хорошей квартире, должна быть проституткой, и используете национальную принадлежность, вы серьезно? В 2022 году! Подумайте о том, что вы сказали, вы должны извиниться перед русскими!». - пишет Сандра.

«Как вам не стыдно! Вы боретесь за права и свободы женщин во всем мире и одновременно плодите обидные расистские стереотипы о женщинах в России», - комментирует bogoslovskaya_k.

Многие комментаторы призвали бойкотировать шоу и ждут, что сервис удалит эпизод с платформы. Часть отметила также, что негативные комментарии под постом исчезают: «Они реально скрывают все комментарии и хештеги с #metoorussian. Вот это кринж для такого гиганта как HBO».

Новая повестка?

Это уже не первый случай за последний месяц, когда славянские женщины оказываются объектом скандальных шуток и аналогий в западных телешоу. Зрители сиквела припомнили сериал «Эмили в Париже» от Netflix, где в эпизоде главная героиня идет на шопинг с украинской женщиной, и они воруют вещи. На предложение вернуть одежду украинка отвечает, что не станет этого делать, потому что боится депортации.

Netflix Netflix

На инцидент в конце декабря 2021 года обратил внимание и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, назвав образ украинки по имени Петра карикатурным. Netflix ответил Ткаченко, что услышал критику и пообещал в будущем предотвратить подобные случаи.

Русскоязычные зрители назвали все это «изменением повестки»: «В США сейчас не над чем шутить, но! можно заменить слово “Мексиканец”\ “Гей” \ “Афроамериканец” на “Русский(ая)” и цензура это протолкнет. В этом главная проблема».

Институт оскорбления чувств

Есть однако и те, кто не увидел в шутке из сериала ничего оскорбительного и считает, что обида стала дурным признаком времени.

«У меня все еще не укладывается в голове как же так вышло, что в эпоху “Саус Парка” выросло уже несколько поколений обижающихся на все подряд людей», - пишет Петр Козлов.

Джейсон Ховард/Бауэр-Гриффин/Getty Images Джейсон Ховард/Бауэр-Гриффин/Getty Images

«Что за идиоты. А помните, как никто ни на что не обижался? В каждом втором фильме был плохой русский или просто карикатурный, и нас это веселило», - припоминает Военный меч. «Русская мафия - ок. Русская проститутка - не ок», - пишет Миржан Досымбаев.

Колумнистка Газеты.Ru Юлия Меламед пишет про окончательно сформировавшийся институт «оскорбления чувств», который порой доходит до абсурда: «Мечтаю дожить до того времени, когда русские проститутки оскорбятся. Напишут ноты протеста в ООН. Начнут осаждать посольства. Давать пресс-конференции».

Пока HBO Max никак не отреагировал на скандал, серия остается доступной на стриминговом сервисе.