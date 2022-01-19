Как русские спали на печи?

Сложно представить что-то более сакральное в доме русского крестьянина, чем печь. Массивная, порой размером с половину дома, печь была, по сути, домом в доме. В ней готовили еду, ею обогревали дом, в ней хранили посуду, сушили одежду, за ней рожали и умирали, в некоторых регионах в ней даже мылись - и, конечно, на печи спали.

Печь - это самая роскошная семейная «кровать», доступ к которой имел не каждый член семьи.

Где именно спали?

Спать на печах начали не сразу. Поначалу, в VIII—XIII веках печи топили «по-черному», в их конструкции не было дымоотвода, так что дым выходил в двери и небольшие окна в стенах под потолком. Но на рубеже XV и XVI веков с появлением огнеупорного кирпича у печей появились трубы - а с ней и новая функция.

Вся конструкция русской печи работает на одну общую цель - максимально эффективно расходовать тепло всеми возможными способами. Поэтому долгие и холодные зимы, которыми так печально известна Россия, пережить можно было во многом благодаря этому сооружению: даже в самый лютый мороз она может поддерживать тепло в избе с одной растопки на протяжении суток. Печные стенки имеют толщину 25 - 40 сантиметров, за счет чего создается хорошая теплоаккумуляция, а жар распределяется равномерно. Затопленная днем, ближе к ночи такая печь еще остается теплой.

Россия, Нижегородская область, 1996 г. Мошков Николай/TASS Мошков Николай/TASS

Место, где устраивали лежанку, называется «перекрышка». Это самый верхний слой кирпича, под потолком, куда уходило все тепло. «Перекрышку» застилали грубым толстым сукном и одеялами, сооружая спальное место. Чаще всего, человек мог на такой лежанке даже сидеть, расстояние до потолка позволяло. Зимой при регулярной топке наверху стабильно поддерживалась температура + 25-27 °С.

Кому позволяли спать на печи?

Однако спать на «перекрышке», в самом теплом и комфортном месте, было привилегией. На ней бы просто все не уместились: типичная крестьянская семья была многодетной. Размеры самой большой лежанки позволяли расположить до 5-6 человек, но чаще всего на стандартной печи умещалось два человека.

Хозяева в своей избе, 1990 Первенцев/Sputnik Первенцев/Sputnik

Часто место это доставалось самому почитаемому или старшему члену семьи - мужчине-главе семейства или старцу. Еще на печь традиционно клали тех, кто заболел - считалось, что печь исцеляет. На ней же выхаживали недоношенных младенцев.

Все прочие члены семьи на печь взбирались только с разрешения, а спали на так называемых полатях - специальных полках между печью и стеной. Полати, часто в два яруса, тоже были теплым местом, хотя и не таким комфортным, как привилегированная «перекрышка».

Спят ли русские на печах сегодня?

Русские печи были дорогим удовольствием, и довольно сложны в устройстве, поэтому как только появилась более простая и компактная альтернатива, они начали уходить в прошлое. Этот процесс начался с середины XIX века, когда в русский дом зашли более компактные кирпичные голландские печки. Спать на них было уже нельзя, но в эксплуатации такие печи были проще.

Увидеть старинную русскую печь до сих пор можно в некоторых деревнях и поселках, где они еще сохранились. А некоторые люди, пусть и крайне редко, но ставят себе в дома русские печи до сих пор - в современной интерпретации или стилизованные под старину.

Legion Media Legion Media

Средняя цена на это сооружение остается, как и в прошлом, высокой - небольшая классическая модель обойдется в 80-210 тысяч рублей, а цена за сложные варианты, с камином и лестницей, может доходить до 700 тысяч рублей. И на некоторых из них сегодня действительно спят…