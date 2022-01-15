Как чайный гриб стал главным советским суперфудом?

На вид жуткий напиток с чем-то вроде медузы в банке покорил весь Советский Союз. Его дарили родственникам и друзьям, и даже давали ему имя…

Все, кто жил в Советском Союзе, выращивали его у себя дома или видели у знакомых - уродливое склизкое «тело», плавающее в трехлитровой банке в мутно-коричневой воде. Оно разрасталось и заполняло собой всю поверхность воды всего за неделю, а если его периодически подкармливать сахаром и тщательно заботиться, то жить в доме могло годами.

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Знакомьтесь, чайный гриб, также известный как комбуча или SCOBY (Symbiotic culture of bacteria and yeast) - ферментированный напиток на основе сладкого чай, дрожжей и уксуснокислых бактерий.

Склизкий питомец

«Я гриб этот не то, что пить не могу, а даже трогать не буду ни за что. А причина вот в чем. Мне около пяти лет, я приехала в гости к любимой бабушке. Она стоит на кухне, готовит, и гриб проклятый достала из банки и чистит (слои с мерзкой гадины снимает). Рядом я шарюсь. А бабушка моя очень задорная и хулиганистая мадам. Что она придумала, чтобы развлечь ребенка? Взяла один слой, положила себе на лицо и повернулась ко мне. Вид у нее был не хуже Фредди Крюгера. И стала меня ловить в шутку. До сих пор помню, как она меня выманивала из шкафа, в котором я закрылась».

Это одна из тысяч историй, рассказанных про чайный гриб, что можно найти в сети. Одни его горячо любили, других при виде гриба посещала лишь одна мысль: «Дайте огнемет!».

Хелдер Фариа/Getty Images Хелдер Фариа/Getty Images

Считается, что чайный гриб появился в Китае две тысячи лет назад, а потом обрел своих фанатов по всему миру. Выращивать его относительно просто: в подслащенный чай добавляют зооглею - слизистое «тело», которое образуется при жизнедеятельности бактерий. Чай, а именно кофеин чая и растворенная глюкоза, выступает в качестве питательной среды для бактерий и дрожжей. Чем больше колония, тем «жирнее» и больше это «тело». Емкость с грибом оставляют бродить на несколько дней или неделю. За это время чай превращается в слегка сладкий, терпкий напиток (иногда алкогольный).

Затем тело достают, а напиток разливают в бутылки. Один чайный гриб может жить очень долгое время, если раз в неделю подливать ему новой заварки.

Самым простым способом получить новый чайный гриб было либо перелить жидкость в другую бутылку (и со временем колония сама образует новую зооглею), либо отщипнуть кусочек уже сформированной зооглеи и поместить ее в чай.

Хелдер Фариа/Getty Images Хелдер Фариа/Getty Images

Часто гриб кочевал по родственникам и друзьям, и был чем-то вроде домашнего питомца, за которым надо было следить и ухаживать:

«Этот гриб к нам домой попал от моей странной тетушки вместе с какой-то запиской. В общем, смысл в том, чтобы грибу дать имя. Причем имена перечислялись в записке. Тетушкин гриб звался Бобби. Новые слои гриба надо было раздавать знакомым вместе с запиской», - вспоминает пользователь Prostoludinka.

Грибные мифы

В советскую жизнь этот напиток плотно вошел с репутацией суперфуда - продукта с целой кучей полезных свойств. Среди них улучшение пищеварения, антипохмельный эффект, укрепление иммунной системы, помощь при диабете, подагре, неврозах, ревматизме, геморрое, эффект детоксикации, пробиотические и даже противораковые свойства.

Однако на самом деле подтвержденных научных оснований нет практически ни у одного из этих утверждений. Да, исследования чайного гриба действительно проводились и были получены оптимистичные результаты, но важно учитывать, что абсолютное их большинство были in vitro, то есть проводились на клеточных культурах, либо испытуемыми были крысы.

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Например, исследования, проведенные на крысах, показали, что регулярное употребление чайного гриба снижает токсичность для печени, вызванную химическими веществами, в некоторых случаях на 70%. Некоторые исследования также подтвердили антимикробную, антиоксидантную и даже антиканцерогенную активность чайного гриба, но на клеточных культурах. Исследование на крысах, больных диабетом, доказало, что употребление чайного гриба замедляет переваривание углеводов, что снижает уровень сахара в крови. Что касается противораковых свойств, то в лабораторных исследованиях чайный гриб действительно помог предотвратить рост и распространение раковых клеток из-за высокой концентрации полифенолов чая и антиоксидантов, которые, как считают ученые, блокируют мутацию генов и рост раковых клеток.

Но как все это ведет себя в человеческом организме и имеет ли хотя бы половину тех свойств, которые проявляются при прямом нанесении на клетки в лабораторных условиях, наука до сих пор не знает. Зато наверняка известно, кому чайный гриб может навредить.

Гриб, который может убить?

В 1995 году две женщины из Айовы тяжело заболели после ежедневного употребления домашнего чайного гриба на протяжении двух месяцев, и одна из них умерла. Прямых доказательств, что причиной смерти стал именно гриб, нет, однако он мог сыграть ключевую роль, и к этому выводу пришел Департамент здравоохранения штата Айова (IDPH).

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У чайного гриба есть противопоказания: его точно нельзя пить людям с заболеваниями почек или легких, так как они подвергаются риску ацидоза - состояния, при котором в крови слишком много кислоты. Чайный гриб эту кислотность несомненно повышает. Кроме того, микробиома напитка может вызвать инфекцию у людей с подавленным иммунитетом. Александра Разаренова, член Российского союза нутрициологов, говорит: «Я бы порекомендовала пить чайный гриб с осторожностью людям, имеющим повышенную кислотность желудка и заболевания желудочно-кишечного тракта, а также воздержаться от употребления беременным и кормящим женщинам».

Новая популярность

Впрочем, не спешите расстраиваться. Советский культ вокруг гриба в банке сложился, прежде всего, не из-за мифов и неподтвержденных гипотез: в первую очередь, это действительно здоровая альтернатива сладким газированным напиткам и сокам.

Несмотря на то, что чайный гриб кормится сахаром, в конечном продукте его содержание крайне низкое. В стакане напитка в среднем всего 30 калорий и от 2 до 8 грамм сахара. А кроме того, напиток содержит витамины группы В и, как любой ферментированный продукт, полезные молочнокислые бактерии.

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Однако репутацию гриба пошатнула свободная экономика 1990-х и приход на рынок популярных в мире газированных напитков. На какое-то время чайный гриб стал советским анахронизмом, а его повторная популярность в России была спровоцирована уже мировым бумом комбучи (именно под таким названием чайный гриб известен на западе), где его позиционируют как напиток для поклонников ЗОЖ и велнес-продукт. Мировой бум продаж комбучи случился в 2016 году и составил $1,06 млрд. К 2022 году эти цифры могут вырасти до $2,5 млрд. Комбучу даже высушивают, размалывают и продают в виде капсул.

В России сегодня чайный гриб пока не столь популярен (по крайней мере, эта популярность не сравнима с советской), но она набирает обороты. В рунете появляются сайты для домашнего производства чайного гриба (они продают комбуча-боксы) и клубы любителей этого напитка, а на полках нескольких торговых сетей теперь продается сама зооглея чайного гриба в вакуумной упаковке - для его домашнего изготовления. В сети же сегодня люди активно делятся своим опытом выращивания гриба - особенно тем, что может случайно его убить: «Важно: ни в коем случае не кидать гриб в горячую воду, умрет сразу». Или: «Обязательно нужно хорошо отфильтровать чай, поскольку если на scoby попадут чаинки, на этом месте появится что-то типа воспаления и отмирания ткани».