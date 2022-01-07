10 самых больших церквей России (ФОТО)

Александро-Невский Новоярморочный соборLegion Media
Храм Христа СпасителяLegion Media
Самый большой собор Русской православной церкви находится в Москве и вмещает до 10 тысяч человек. Это несколько увеличенная копия собора, построенного в 1882 году в честь победы России над Наполеоном. Оригинальную церковь взорвали большевики, и долгое время на ее месте был публичный бассейн.
Главный храм Вооруженных сил Российской ФедерацииСергей Карпухин/TASS
Третий по высоте православный храм мира (103 метра) напрямую связан с историей Второй мировой войны: его ступени и некоторые элементы отлиты из переплавленного оружия нацистской Германии, а внутри хранятся некоторые вещи Гитлера, включая его фуражку. Черно-зеленый храм из металла и бронзы открыл свои двери в 2020 году в Подмосковье и стал самым обсуждаемым храмом страны.
Собор Казанской иконы Божией МатериМаттиас Зюссен (CC BY-SA 3.0)
Один из самых известных символов Санкт-Петербурга и фамильная церковь Романовых строилась по подобию базилики Святого Петра в Риме. В советское время храм по иронии судьбы разместил в себе Музей религии и атеизма, а сейчас это один из самых больших действующих соборов страны.
Исаакиевский соборLegion Media
Его строили 40 лет, до 1858 года, а на наружную отделку купола ушло более 100 кг чистого золота. Однако жители Санкт-Петербурга нашли его ужасно тяжеловесным и слишком огромным по сравнению с окружающими зданиями. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к его исполинском размеру - сегодня трудно представить город без Исаакия.
Смольный соборФлорштейн (CC BY-SA 4.0)
Храм побил все рекорды долгостроя. 87 лет его возводили, забрасывали, реставрировали, бросали из-за нехватки денег, меняли архитектора и снова перестраивали. Задуманный как монастырь, он вместо этого стал закрытым привилегированным учебным заведением - Институтом благородных девиц. Теперь это действующая церковь с интересной оптической иллюзией: чем ближе наблюдатель подходит к храму, тем меньше кажется храм.
Троице-Измайловский соборА. Савин
Храм строили частично на деньги императора Николая I, голубые купола расписали золотыми звездами по его личному указанию. Но при большевиках собор закрыли и только по счастливому стечению обстоятельств он остался нетронутым - в планах был его снос и перестройка в городской крематорий.
Спасо-Преображенский кафедральный соборИгорь Онучин /Sputnik
Его называют «жемчужиной Дальнего Востока». От земли до верха центрального креста храм достигает 95 м и 5 см, что сравнимо с современными небоскребами. Построили его в 2004 году на деньги с пожертвований в городе Хабаровск.
Благовещенский кафедральный соборСергей Бобылев/TASS
Возникновение этого храма в Воронеже связывают с основанием самого города - с 1586 годом, когда храм был деревянным. С тех пор он неоднократно перестраивался, переносился и восстанавливался, пока не стал самым высоким зданием города. Его кресты видны практически из любой части Воронежа.
Александро-Невский Новоярморочный соборLegion Media
Храм на стрелке Волги и Оки в Нижнем Новгороде не пережил атеистические 1930-е, был закрыт, все деревянные украшения - пущены на дрова. В его подвале сделали склад, а во время войны на крыше установили зенитную батарею. Полностью отреставрировали храм в 1992 году.
Спас на КровиLegion Media
Церковь построена на месте смертельного ранения императора Александра II в 1881 году. Изнутри ее покрывает мозаика площадь семь квадратных километров!