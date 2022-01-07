10 самых больших церквей России (ФОТО)

Масштабы этих православных храмов поражают воображение. Многие из них стоят тут не одну сотню лет.

1. Храм Христа Спасителя, Москва

Храм Христа Спасителя Legion Media Legion Media

Самый большой собор Русской православной церкви находится в Москве и вмещает до 10 тысяч человек. Это несколько увеличенная копия собора, построенного в 1882 году в честь победы России над Наполеоном. Оригинальную церковь взорвали большевики, и долгое время на ее месте был публичный бассейн.

2. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации, Московская область, Кубинка

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Третий по высоте православный храм мира (103 метра) напрямую связан с историей Второй мировой войны: его ступени и некоторые элементы отлиты из переплавленного оружия нацистской Германии, а внутри хранятся некоторые вещи Гитлера, включая его фуражку. Черно-зеленый храм из металла и бронзы открыл свои двери в 2020 году в Подмосковье и стал самым обсуждаемым храмом страны.

3. Собор Казанской иконы Божией Матери, Санкт-Петербург

Собор Казанской иконы Божией Матери Маттиас Зюссен (CC BY-SA 3.0) Маттиас Зюссен (CC BY-SA 3.0)

Один из самых известных символов Санкт-Петербурга и фамильная церковь Романовых строилась по подобию базилики Святого Петра в Риме. В советское время храм по иронии судьбы разместил в себе Музей религии и атеизма, а сейчас это один из самых больших действующих соборов страны.

4. Исаакиевский собор, Санкт-Петербург

Исаакиевский собор Legion Media Legion Media

Его строили 40 лет, до 1858 года, а на наружную отделку купола ушло более 100 кг чистого золота. Однако жители Санкт-Петербурга нашли его ужасно тяжеловесным и слишком огромным по сравнению с окружающими зданиями. Понадобилось время, чтобы привыкнуть к его исполинском размеру - сегодня трудно представить город без Исаакия.

5. Смольный собор, Санкт-Петербург

Смольный собор Флорштейн (CC BY-SA 4.0) Флорштейн (CC BY-SA 4.0)

Храм побил все рекорды долгостроя. 87 лет его возводили, забрасывали, реставрировали, бросали из-за нехватки денег, меняли архитектора и снова перестраивали. Задуманный как монастырь, он вместо этого стал закрытым привилегированным учебным заведением - Институтом благородных девиц. Теперь это действующая церковь с интересной оптической иллюзией: чем ближе наблюдатель подходит к храму, тем меньше кажется храм.

6. Троице-Измайловский собор, Санкт-Петербург

Троице-Измайловский собор А. Савин А. Савин

Храм строили частично на деньги императора Николая I, голубые купола расписали золотыми звездами по его личному указанию. Но при большевиках собор закрыли и только по счастливому стечению обстоятельств он остался нетронутым - в планах был его снос и перестройка в городской крематорий.

7. Спасо-Преображенский кафедральный собор, Хабаровск

Спасо-Преображенский кафедральный собор Игорь Онучин /Sputnik Игорь Онучин /Sputnik

Его называют «жемчужиной Дальнего Востока». От земли до верха центрального креста храм достигает 95 м и 5 см, что сравнимо с современными небоскребами. Построили его в 2004 году на деньги с пожертвований в городе Хабаровск.

8. Благовещенский кафедральный собор, Воронеж

Благовещенский кафедральный собор Сергей Бобылев/TASS Сергей Бобылев/TASS

Возникновение этого храма в Воронеже связывают с основанием самого города - с 1586 годом, когда храм был деревянным. С тех пор он неоднократно перестраивался, переносился и восстанавливался, пока не стал самым высоким зданием города. Его кресты видны практически из любой части Воронежа.

9. Александро-Невский Новоярморочный собор, Нижний Новгород

Александро-Невский Новоярморочный собор Legion Media Legion Media

Храм на стрелке Волги и Оки в Нижнем Новгороде не пережил атеистические 1930-е, был закрыт, все деревянные украшения - пущены на дрова. В его подвале сделали склад, а во время войны на крыше установили зенитную батарею. Полностью отреставрировали храм в 1992 году.

10. Спас на Крови, Санкт-Петербург

Спас на Крови Legion Media Legion Media

Церковь построена на месте смертельного ранения императора Александра II в 1881 году. Изнутри ее покрывает мозаика площадь семь квадратных километров!