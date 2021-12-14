Кровавая конфета и грибная колония — посмотрите на эти советские суперфуды (ФОТО)

В Советском Союзе каждый знал, чем лечить слабость или дисбактериоз без медицинских препаратов. Кое-какие из этих «лекарств» росли и размножались прямо на подоконнике…

Чайный гриб

Медузоподобное существо в коричневой жидкости в трехлитровой банке на подоконнике пугало советских детей, зато взрослые считали этот сладко-кисловатый напиток лучшим «суперфудом» для пищеварения, микрофлоры кишечника и спасением от похмелья. К тому же, его нужно было буквально вырастить, что многих увлекало.

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Чайный гриб или комбуча —— это ферментированный напиток на основе сладкого чая, дрожжей и уксуснокислых бактерий. Сам гриб - это зооглея (слизистое «тело», образующееся при жизнедеятельности бактерий).

Бактериальную культуру помещали в подслащенный чай — её питательную среду — и давали настояться. Через некоторое время колония превращается в тот самый «чайный гриб», который можно пить в качестве прохладительного напитка и даже немного опьянеть от него.

А чтобы вырастить банку чайного гриба, достаточно было отщипнуть кусочек сформированной бактериальной массы из банки соседа — ну а гриба-донора можно было найти почти в каждой советской квартире.

Рыбий жир

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По сравнению с чайным грибом, эта полезная еда была не абстрактной угрозой на подоконнике, а реальным ночным кошмаром советского ребенка. В то время существовало убеждение, что без рыбьего жира решительно невозможно вырасти здоровым человеком.

Отчасти оно было справедливым — со сбалансированным рационом, насыщенными Омегой, не все везде было хорошо. Поэтому детей, не смотря на их яростное сопротивление, поили жиром прямо с ложки — никаких капсул (которые спасали бы от запаха и вкуса) тогда не было. А еще рыбий жир назначали при рахите и для восстановления иммунитета после болезней, поскольку он насыщен витаминами A и D.

Гематоген

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Он выглядел как шоколадный батончик и дети обожали его, но знаете, что это такое на самом деле? Бычий сывороточный альбумин или иными словами бычья кровь.

Когда-то было установлено, что только в животном белке есть железо, которое усваивается человеческим организмом. Гематогеном лечили анемии и слабости, давали его после обильных кровопотерь, да и просто «для румяности щек». А чтобы люди не так часто думали о крови, в СССР ее начали смешивать со сгущенным молоком, патокой и какао и продавать в виде небольших плиток в симпатичных обертках.

Хотя раньше, до 1940-х годов, гематоген был медицинских препаратом и представлял из себя микстуру из бычьей крови, глицерина и вина. Формат кровавой конфеты пришелся людям по душе.

Жимолость

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Жимолость — это советские ягоды годжи. Популярная ягода кустарника цветом похожа на чернику, но антиоксидантов в ней в три раза больше, а по содержанию магния и натрия она не знает равных. Кроме того, жимолость созревает очень рано: это первая ягода, которой можно напитать организм витаминами после зимы.

У этого детокс-продукта много способов потребления. Из жимолости делали компоты, желе, варенье, смузи, пироги. Наконец, просто выпивали сок плодов три раза в день по столовой ложке.

Морская капуста

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Это был самый дешевый и самый доступный источник йода в Советском Союзе. Йодировать соль стали далеко не сразу, и поддерживать уровень йода в организме приходилось за счет него — консервированного салата «Дальневосточный» из морской капусты (ламинарии). В Советском Союзе его продавали исключительно запаянным в жестяных банках.

Проблема была в том, что советские люди не сильно желали есть жесткую, «резиновую» ламинарию, и тогда банки с салатом начали выдавать «в нагрузку» к пищевым наборам на предприятиях. Соответственно, полезный йод в стране получали принудительно.

Правда, советские хозяйки обошли проблему ламинарии по-своему: ее стали смешивать с другими ингредиентами — с яйцами, сыром, майонезом — со всем, что перебивает вкус капусты.

Кукумария

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В отличие от ламинарии, консервные банки с кукумарией были крайне востребованы. Этот дальневосточный деликатес какое-то время еще появлялся в свободном доступе на советских прилавках в центральной и европейской части России, но лишь до тех пор, пока его не распробовали. Когда люди узнали о его полезных свойствах, он и вовсе исчез из свободного доступа. Ведь кукумария — разновидность ценнейшего морского моллюска трепанга.

Хотя внешне кукумария выглядит отталкивающе, на вкус она оказывается намного лучше. Нежная мякоть кукумарии, или морского огурца, хорошо себя проявляла в томатной заливке, овощной зажарке или в плове с рисом.

Но самое главное не это. Проще сказать, от чего морской огурец НЕ помогал, потому что набор его достоинств крайне широк. Кукумария полезна при проблемах с щитовидной железой и костной системой, она чистит кровь от холестерина и сахара, ускоряет регенерацию клеток, нормализует давление, повышает потенцию, содержит много жирных кислот.

Черная икра

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Черной икрой в Советском Союзе не только заедали водку или использовали ее в качестве ценной валюты, но и лечили детей. В 1970-80-х годах педиатры советовали давать ее страдающим от дефицита гемоглобина и железа, и заботливые мамы просто пичкали ею своих детей.

Этот продукт абсолютный «суперфуд» — он укрепляет сердечно-сосудистую систему, зрение и повышает мозговую активность. Не зря черную икру назначили главным легальным допингом в стране и обеспечили ею сборную СССР по футболу на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году. Кстати, ту Олимпиаду сборная выиграла, второй раз в истории.

Но злоупотреблять черной икрой также не рекомендуют - можно заработать камни в почках.