5 главных последствий распада СССР

Когда СССР перестал существовать в 1991, кто-то воспринял это как “геополитическую катастрофу”, а кто-то — как начало новой, лучшей исторической эпохи.

1. Конец Холодной Войны

СССР. Москва. 25 октября 1986 г. Участники митинга направляются к спорткомплексу "Олимпийский". Валерий Христофоров / TASS Валерий Христофоров / TASS

Распад Советского Союза ощутили не только бывшие граждане СССР, но и люди в самых отдаленных местах земного шара. Не стало одного из двух участников глобального противостояния капиталистического и социалистического миров, одна из двух сверхдержав вдруг исчезла с политической карты мира.

Многие вздохнули с облегчением. Постоянная конфронтация, прокси-войны, гонка вооружений и ожидание новой мировой войны с применением ядерного оружия долгие годы держали в нервном напряжении людей в разных уголках земли, в первую очередь в США, Европе и СССР. В 1991 году биполярный мир остался в прошлом, а США стала единственной мировой сверхдержавой.

Но не для всех это стало хорошей новостью. Некоторым не понравилось, что страна (теперь в лице независимой России) потеряла статус сверхдержавы и утратила значительную часть международного влияния в начале 1990х. При этом десятки стран третьего мира остались без поддержки Советского Союза и были вынуждены искать свое место в новом мире, что стало для них непростой задачей.

2. Переход к рыночной экономике

Москва. Спекулянты у "Военторга", 1988 / Александр Шогин / TASS Александр Шогин / TASS

Если за спекуляцию в СССР можно было угодить в тюрьму, то после 1991 скупка и перепродажа товаров с целью заработка стало делом миллионов людей, которые учились выживать в условиях неизвестной для них рыночной экономики.

Не всем бывшим жителям СССР экономическая либерализация пришлась по вкусу. Миллионы людей потеряли свои накопления из-за стремительной инфляции, а цены на продукты и товары повысились в десятки раз. Выросли преступность и безработица, а задержки зарплат стали нормой, а не исключением.

Однако несмотря на эти проблемы, либерализация цен помогла правительству решить проблему дефицита товаров общего потребления, которая остро стояла в СССР в начале 1990х. Полки магазинов снова заполнились товарами, многие из которых приходили из-за рубежа, что было немыслимо еще совсем недавно, однако стоили они столько, что не у многих была возможность их купить.

Западные компании поспешили освоить новые рынки стран бывшего СССР. Известные западные бренды, такие как Кока-Кола, Макдональдс и ИКЕА, открыли в России свои представительства.

Одной из самых противоречивых составляющих экономической либерализации стала приватизация государственного имущества и его переход в частную собственность. Призванная наладить более эффективно работу бывших государственных предприятий СССР, реформа привела к созданию класса олигархов и экономическому расслоению внутри России.

3. Падение « Железного занавеса »

СССР. Москва. 8 июня 1990 г. Задержка вылетов из-за отсутствия исправных самолетов. Мамонтов Сергей/ TASS Мамонтов Сергей/ TASS

Выезд за пределы СССР для миллионов советских граждан был недостижимой мечтой. Чтобы получить возможность выезда за рубеж, необходимо было получить официальное разрешение от властей, а ждать его можно было годами. К 1970-м годам проблема стала настолько острой, что появился новый термин для обозначения тех, кому государство отказало в выездных визах, таких людей стали называть «отказниками». Известны случаи, когда отчаявшиеся люди пытались захватить самолет, чтобы самостоятельно вырваться из СССР.

С распадом Советского Союза упал и так называемый «железный занавес», отделяющий советских граждан от остального мира. Миллионы людей получили возможность не только путешествовать, но и навсегда переехать в другие страны. А жители капиталистических стран теперь могли приехать в страны бывшего СССР как туристы или бизнесмены и инвесторы. Некоторые западные знаменитости так и сделали.

4. Разделение советского народа

Латвийская Республика. События января 1991 года в Риге. Представители Народного фронта России на улицах Риги. Сергей Титов / Sputnik Сергей Титов / Sputnik

«Заснули в одном государстве, а проснулись в другом» — так часто говорят о гражданах СССР, которые в одночасье оказались на территориях разных стран, ранее входивших в состав СССР. Границы, которые раньше были условными, стали международными, разделив множество семей.

Миллионы этнических русских стали гражданами стран, в которых они не являлись государствообразующим народом. И хотя многие нашли себя на новом месте, для некоторых бывших граждан СССР и их потомков вопрос возвращения на историческую родину до сих пор остается острой проблемой, даже спустя 30 лет после распада Советского Союза.

5. Зарождение свободы слова

В результате распада СССР была упразднена государственная цензура (в некоторых странах лишь временно) и появились независимые СМИ. Игорь Михалев / Sputnik Игорь Михалев / Sputnik

В разные годы существования Советского Союза за антисоветскую агитацию и пропаганду можно было попасть в лагеря на исправительные работы или же вовсе лишиться жизни. Известны множества случаев, когда людей осуждали даже за невинные шутки и анекдоты, рассказанные не в той компании и не в то время.

К примеру, известен случай, когда инженера водоснабжения по фамилии Попович в 1948 году приговорили к 10 годам лишения свободы за такой анекдот:

«Одна старушка в первый раз увидела верблюда. Она заплакала и сказала: бедная лошадь, до чего ее советская власть довела!».

Получить тюремный срок можно было и за хранение запрещенной литературы, пусть даже самой невинной, и за нелицеприятные высказывания в отношении политической элиты СССР. А неугодные советской власти писатели (Бродский, Солженицын и тд.) и известные представители других профессий (Сахаров, Ростропович, Вишневская и тд.) подвергались репрессиям и гонениям.

С началом проведения реформы гласности в поздние годы Советского Союза и уже после распада СССР в бывших советских странах наметилось зарождение свободы слова. Была упразднена государственная цензура (в некоторых странах лишь временно) и появились независимые СМИ. По сравнению с жизнью в СССР, у бывших советских граждан появился практически неограниченный доступ к информации любого рода, а люди искусства получили возможность творить, не опасаясь репрессий со стороны государства.