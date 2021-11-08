УДИВИТЕЛЬНЫЕ достижения россиян в Книге рекордов Гиннесса

Наши соотечественники очень разносторонне одаренные люди. У некоторых, например, самые длинные в мире ноги, а кто-то родил больше всего детей.

Самые длинные ноги в мире

В 2020 году Екатерину Лисину признали обладательницей самых длинных ног в мире. Ее ноги имеют беспрецедентную длину - 132,8 см для левой ноги и 132,2 см - для правой.

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Будучи школьницей, она была объектом для буллинга, что стало одной из причин, почему Екатерина решила подать заявку на регистрацию рекорда - она хотела «быть вдохновением для девочек, которые не очень уверены в себе».

Анна Арзамасцева / Barcroft Image / Barcroft Media / Getty Images Анна Арзамасцева / Barcroft Image / Barcroft Media / Getty Images

От длины своих ног девушка, правда, в дальнейшем имела одни преимущества. Лисина выступала за сборную России по баскетболу и в 2008 году выиграла бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Покончив со спортом, она стала востребованной профессиональной моделью. Ну и вот еще что: «Я могу могу ходить намного быстрее, чем другие люди», - смеется она.

Самое большое в мире количество детей, рожденных одной женщиной

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Этот рекорд установила около 200 лет назад русская крестьянка, и его до сих пор никому не удалось побить. Имя ее неизвестно, по разным источникам ее звали Валентина или Феодора, и она была женой крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева. Женщина рожала 27 раз: 16 близнецов, 7 троен и 4 четверни - всего 69 детей. Причем, только двое умерли в младенчестве, а остальные дети дожили до взрослого возраста. Сообщение об этом уникальном случае поступило в Москву из Никольского монастыря в 1782 году, и сама императрица Екатерина II была наслышана об этом феномене.

Самый долгий криобиоз животных

Шатилович А.В., Чесунов А.В., Неретина Т.В., Грабарник И.П., Губин С.В., Вишнивецкая Т.А., Онстотт Т.С., Ривкина Э.М. Шатилович А.В., Чесунов А.В., Неретина Т.В., Грабарник И.П., Губин С.В., Вишнивецкая Т.А., Онстотт Т.С., Ривкина Э.М.

В 2018 году научное сообщество потрясла новость - российские ученые оживили нематод (круглых червей) из сибирский вечной мерзлоты, которым 42 тысячи лет. Это самый долгий криобиоз животных в мире, абсолютный рекорд. Черви ожили, начали есть и размножаться, хотя до этого самый долгий период пребывания в анабиозе (временное прекращение всех жизненных процессов в организме) для многоклеточных животных составлял не более 30-40 лет. Иными словами, ученые не думали, что оживить многоклеточное спустя столько лет вообще возможно. О том, как нашли этих червей и что потом с ними стало - читайте здесь.

Самая высокая прогулка по стропе - между зданиями, которые выше Эйфелевой башни

Слэклайн - хождение по стропе, натянутой между двумя якорями. У него есть множество разновидностей и уровней сложности, но вот этот рекорд наверняка испугает тех, кто боится высоты. В 2019 году семеро слэклайнеров прошли по натянутой стропе между небоскребами «Москва-Сити» на высоте 350 метров над землей - это выше, чем Эйфелева башня!

Прогулка была зарегистрирована как самый высокий городской хайлайн с привязью. Участники прошли между башнями ОКО, вторым по высоте зданием в Европе, и Neva Tower, которую еще достраивали, но которая должна была стать самым высоким зданием на континенте. В числе международной группы было четыре россиянина.

Самый высокооплачиваемый ютубер

Еще один официальный рекорд Гиннеса из России поставила Анастасия Радзинская - она стала самым высокооплачиваемым ютубером в мире. Но знаете что? Ей на момент установления рекорда было всего 5! Девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на группе YouTube-каналов «Лайк Настя».

При рождении Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП). Врачи говорили, что она не сможет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение, и оно дало результаты. Одна из форм терапии была работа на камеру: так ее учили взаимодействовать с окружающим миром. Короткие ролики с Настей - как она радуется обновкам, капризничает, прыгает на батуте или собирается в школу - собирают миллионы просмотров по всему миру.

Как долго можно набивать тату?

Ответ - 60 часов и 30 минут непрерывной работы. Самую длинную тату-сессию провел 23-летний Александр Пакостин в сентября 2019 года, когда татуировал 12 моделей и сделал в общей сложности 15 объемных рисунков. Максимальный перерыв, который он себе позволил, составил 5 минут, за таймером строго следили независимые наблюдатели.

Невероятное восхождение на Килиманджаро

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Вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров - испытание даже для молодых альпинистов с крепким здоровьем. Но Ангела Воробьева, учительница на пенсии, бросила вызов не только горе, но и возрасту. На вершину высочайшей точки Африканского континента она поднялась в 86 лет, установив мировой рекорд. На высоте 4600 метров, где многим туристам находится тяжело из-за высоты, у Ангелины были невероятные показатели - концентрация кислорода в крови составляла 89%, пульс - 70.

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«На высоте 4000 метров мы с гидом даже станцевали танго. А на 5000 метров нам довелось встретить рассвет! Рассвет над облаками. Это впечатляет! Еще у меня пропал голос, и я не могла говорить, но повернуть назад? Нет, я даже не думала об этом», - рассказывала она.