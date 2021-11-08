УДИВИТЕЛЬНЫЕ достижения россиян в Книге рекордов Гиннесса

В 2020 году Екатерину Лисину признали обладательницей самых длинных ног в мире. Ее ноги имеют беспрецедентную длину - 132,8 см для левой ноги и 132,2 см - для правой.
Будучи школьницей, она была объектом для буллинга, что стало одной из причин, почему Екатерина решила подать заявку на регистрацию рекорда - она хотела «быть вдохновением для девочек, которые не очень уверены в себе».
От длины своих ног девушка, правда, в дальнейшем имела одни преимущества. Лисина выступала за сборную России по баскетболу и в 2008 году выиграла бронзу на Олимпийских играх в Пекине. Покончив со спортом, она стала востребованной профессиональной моделью. Ну и вот еще что: «Я могу могу ходить намного быстрее, чем другие люди», - смеется она.
Этот рекорд установила около 200 лет назад русская крестьянка, и его до сих пор никому не удалось побить. Имя ее неизвестно, по разным источникам ее звали Валентина или Феодора, и она была женой крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева. Женщина рожала 27 раз: 16 близнецов, 7 троен и 4 четверни - всего 69 детей. Причем, только двое умерли в младенчестве, а остальные дети дожили до взрослого возраста. Сообщение об этом уникальном случае поступило в Москву из Никольского монастыря в 1782 году, и сама императрица Екатерина II была наслышана об этом феномене.
В 2018 году научное сообщество потрясла новость - российские ученые оживили нематод (круглых червей) из сибирский вечной мерзлоты, которым 42 тысячи лет. Это самый долгий криобиоз животных в мире, абсолютный рекорд. Черви ожили, начали есть и размножаться, хотя до этого самый долгий период пребывания в анабиозе (временное прекращение всех жизненных процессов в организме) для многоклеточных животных составлял не более 30-40 лет. Иными словами, ученые не думали, что оживить многоклеточное спустя столько лет вообще возможно. О том, как нашли этих червей и что потом с ними стало - читайте здесь.
Слэклайн - хождение по стропе, натянутой между двумя якорями. У него есть множество разновидностей и уровней сложности, но вот этот рекорд наверняка испугает тех, кто боится высоты. В 2019 году семеро слэклайнеров прошли по натянутой стропе между небоскребами «Москва-Сити» на высоте 350 метров над землей - это выше, чем Эйфелева башня!
Прогулка была зарегистрирована как самый высокий городской хайлайн с привязью. Участники прошли между башнями ОКО, вторым по высоте зданием в Европе, и Neva Tower, которую еще достраивали, но которая должна была стать самым высоким зданием на континенте. В числе международной группы было четыре россиянина.
Еще один официальный рекорд Гиннеса из России поставила Анастасия Радзинская - она стала самым высокооплачиваемым ютубером в мире. Но знаете что? Ей на момент установления рекорда было всего 5! Девочка зарабатывает до $500 000 в месяц на группе YouTube-каналов «Лайк Настя».
При рождении Насте диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича (ДЦП). Врачи говорили, что она не сможет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение, и оно дало результаты. Одна из форм терапии была работа на камеру: так ее учили взаимодействовать с окружающим миром. Короткие ролики с Настей - как она радуется обновкам, капризничает, прыгает на батуте или собирается в школу - собирают миллионы просмотров по всему миру.
Ответ - 60 часов и 30 минут непрерывной работы. Самую длинную тату-сессию провел 23-летний Александр Пакостин в сентября 2019 года, когда татуировал 12 моделей и сделал в общей сложности 15 объемных рисунков. Максимальный перерыв, который он себе позволил, составил 5 минут, за таймером строго следили независимые наблюдатели.
Вулкан Килиманджаро высотой 5895 метров - испытание даже для молодых альпинистов с крепким здоровьем. Но Ангела Воробьева, учительница на пенсии, бросила вызов не только горе, но и возрасту. На вершину высочайшей точки Африканского континента она поднялась в 86 лет, установив мировой рекорд. На высоте 4600 метров, где многим туристам находится тяжело из-за высоты, у Ангелины были невероятные показатели - концентрация кислорода в крови составляла 89%, пульс - 70.
«На высоте 4000 метров мы с гидом даже станцевали танго. А на 5000 метров нам довелось встретить рассвет! Рассвет над облаками. Это впечатляет! Еще у меня пропал голос, и я не могла говорить, но повернуть назад? Нет, я даже не думала об этом», - рассказывала она.