Меряченье: странная и необъяснимая болезнь жителей Севера

В конце 19 века на севере России распространилась таинственная болезнь. Во время приступа люди входили в транс, становились легковнушаемыми как под гипнозом и не помнили потом своих действий.

«Сознание делается спутанным, появляются устрашающие галлюцинации: больная видит черта, страшного человека или что-нибудь подобное; начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы».

Так в начале 20 века советский врач Сергей Мицкевич описывал типичный припадок неизученной и очень странной болезни, которой заболела женщина-якутка. Болезнь прозвали меряченьем от якутского глагола «мирячить» - быть одержимым, в состоянии безумия. Фиксировать ее начали в конце 19 века, и только на территориях северной Сибири - ни в средней, ни в южной полосах страны ею не «заражались». Зато на севере люди впадали в безумие, казалось, ни с того, ни с сего. Иногда поодиночке, иногда целыми группами.

Симптомы

У всех заболевших была схожая симптоматика: человек внезапно полностью отключается от внешнего мира, входит практически в транс; припадок сопровождается судорогами, спазмами. Этнограф Вацлав Серошевский наблюдал сильные физические и душевные страдания таких людей. Он писал: «Больной воет, кричит, причитает, рассказывает небылицы, причем его ломает, сводит, бросает из угла в угол, пока, истощившись, он не уснет».

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

В припадке такой человек импульсивно повторяет слова и действия окружающих лиц и легко исполняет данные ими приказания, даже если это бессмысленные или опасные действия. «Если кто на глазах у больного подпрыгнет или ударит себя, то же сделает и больной; он может бросить ценимый им хрупкий предмет или даже находящегося у него на руках ребенка, если перед ним кто-нибудь бросить любую вещь», - отмечали исследователи феномена. Но если пытаться ограничить действия одержимого, он обычно впадает в буйство и демонстрирует несвойственную силу. Есть множество свидетельств, когда такого человека, даже подростка, не могли удержать силой несколько мужчин.

Лапландская экспедиция А. В. Барченко (1922). Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Впрочем, если приступы отдельных людей можно было списать на временное помешательство, психическое расстройство или шутку, то, например, приступ одновременно у 70 человек вызывал серьезные беспокойства. В 1870 году такой случай произошел в отряде казаков в Нижне-Колымской части во время строевого учения. Рота внезапно начала повторять командные слова за командиром, будто передразнивая его. Командир рассердился и вышел из себя, и к своему удивлению услышал собственные только что произнесенные угрозы, но от солдат. Одновременно все они побросали ружья на землю.

Засекреченная экспедиция

Всерьез исследовать меряченье решили в 1922 году. К тому моменту скопилось немало свидетельств северного помешательства. Явлением заинтересовался академик, психиатр Владимир Бехтерев после того, как получил сообщение от врача и бывшего ссыльного из района Ловозера на Кольском полуострове Григорьева (его имя неизвестно). Наблюдая за спонтанными возникновениями болезни среди местного населения, он заметил, что подобные вспышки заболевание возникают в то же время и в соседних поселениях, и однозначно связал это с появлением полярного сияния (эту болезнь из-за этого также прозвали «зовом полярной звезды»). Мерячение - результат какого-то внешнего воздействия природного характера, утверждал Григорьев.

Владимир Бехтерев Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Бехтерев основал и возглавил Институт Мозга Человека, который помимо изучения физиологии и психической деятельности занимался поиском научного обоснования телепатии, телекинетики и гипноза. Он отправил на Кольский полуостров экспедицию во главе с Александром Барченко - известным исследователем-эзотериком. На самом деле, не полярный психоз был основной целью той экспедиции, а поиск остатков мифической гиперборейской цивилизации (ее искали и в нацистской Германии как родину арийцев). Но психозом заинтересовались советские чекисты, и экспедицию лично поддержал председатель ВЧК Феликс Дзержинский, так что, прибыв на полуостров, Барченко в течение двух лет тщательно собирал сведения о болезни - и сам стал ее жертвой.

А. В. Барченко (слева вверху) с участниками экспедиции на оз. Ловозеро у «священного» лопарского подземного лаза. 1922. Всеобщее достояние Всеобщее достояние

В районе Ловозера он пытался договориться с местными шаманами пустить экспедицию на священный остров Роговой. Получив отказ, группа все равно поехала на остров. По пути, у озера Сейдозеро они начали встречать обтесанные прямоугольные гранитные глыбы, напоминавшие пирамиды, вымощенные участки дороги (их приняли за остатки древней дороги), а затем наткнулись на необычный лаз, уходящий под землю. Тем не менее, спуститься туда группа так и не смогла. По их свидетельствам, всех одновременно охватил беспричинный ужас, люди потеряли контроль над собой.

Лапландская экспедиция А. В. Барченко Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Барченко в закрытом режиме представил доклад о мерячении по возвращении, но в чем причина психоза, выводы сделаны так и не были. Доклад засекретили. Современные исследователи наводили справки в ФСБ о том докладе, но им ответили, что вся документация была уничтожены в 1941 году, когда немцы подходили к Москве. Сам Барченко был обвинен в шпионаже в пользу Англии и создании масонской контрреволюционной организации, и в тот же день, 25 апреля 1938 года, расстрелян. Другие участники группы также были репрессированы в конце 1930-х.

Повышенная внушаемость северян

Северяне считают мерячение началом так называемой шаманской болезни, поскольку массовая одержимость во время магических ритуалов во многом напоминает людей в состоянии мерячения. Оба явления объясняют вселившимся духом, но если шаман вызывает духа по своей воле и может повелевать им, то в случае с меряченьем дух якобы вселяется в человека помимо его воли.

Связь с шаманизмом видят и психиатры, но связывают это с общей предрасположенностью местного населения к психическим эпидемиям. «Присутствие большого количества лиц, обладающих повышенной внушаемостью, создавало в традиционных обществах Севера и Сибири особый психологический климат, способствующий повышению социальной значимости шаманизма. Неслучайно смерть шамана часто вызывала вспышку психогенных заболеваний. <...> Эпидемии прекращались, когда один из заболевших становился шаманом. Нарушенное смертью шамана мироздание восстанавливалось», - отмечают ученые.

Они указывают на сходство с другими проявлениями истерии у так называемых примитивных народов - лата (у малайцев), джампинг (у северо-американских индейцев), имубакко (у айнов), а также проводят параллели с кликушеством - видом истерии, когда помимо таких же признаков (громкие крики, подражание, галлюцинации) добавляется религиозный подтекст - кликуши не выносят присутствия христианских атрибутов, молитв и не могут подойти к причастию.

Излишне жестокие условия

Впрочем, и специфический психологический климат по мнению ученых не возник на пустом месте. Ловозеро, куда отправилась первая экспедиция для изучения меряченья, расположено в самом центре Кольского полуострова. Вокруг - тундра, заболоченная тайга, местами - сопки. Большую часть года тут зима. Полярная ночь, когда солнце вообще не появляется на небе, длится месяц. Полярный день с незаходящим солнцем - 52 дня. Все это угнетает нервную систему и сказывается на здоровье. Об этом писал и Павел Якоби, психиатр и этнограф: психическая эпидемия «развивается лишь в нервно истощенном, ослабленном физически, нравственно и умственно населении».

Сушка шкур в лагере саамов Legion Media Legion Media

Этнограф Василий Анучий припомнил наглядный пример с политической ссылкой в Туруханский край (местность в Восточной Сибири, ныне территория Красноярского края), ее широко применяли после первой русской революции 1905 года. Ссыльные жаловались на бессонницу, мигрени, сердечные перебои, боль под ложечкой, галлюцинации зрения и слуха, раздражительность. «Из 112 человек, сосланных в ту пору в Туруханский край, уже через год шесть человек были отправлены в Томскую психиатрическую больницу», - писал Анучий, отмечая, что ссылку в Туруханский край в конце концов царское правительство отменило, признав «излишне жестокою» (в советское время отправка туда ссыльных возобновилась).

Северное сияние Getty Images Getty Images

Вспышки психоза во время северного сияния также можно связать с особенностью организма реагировать на возмущения магнитосферы (самое яркое северное сияния возникает во время геомагнитных бурь). Неслучайно северные шаманы подстраивают проведение ритуалов и мистерий под это время. Так что, по всей видимости, меряченье стало следствием одновременно климатических, социо-бытовых и физико-географических условий. Заболевали им не только местные аборигены, но и пришлые - кто пробыл на севере продолжительное время.