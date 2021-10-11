Что сделала Монголия для победы СССР над нацистской Германией?

Каждая пятая лошадь в Красной Армии была родом из Монголии и каждая пятая шинель советского солдата была сделана из монгольской шерсти.

Монголия была одним из самых верных союзников Советского Союза в первой половине 20 века. Страны совместно противостояли японскому вторжению на территорию Народной Республики в 1939 году. Когда же 22 июня 1941 года уже СССР подвергся нападению войск нацистской Германии, монголы не остались в стороне и в тот же день объявили войну Третьему рейху.

Бои у реки Халхин-Гол в 1939 году. Sovfoto/Getty Images Sovfoto/Getty Images

Далекая от Монголии война в Европе стала по-настоящему ее войной. Та помощь, которую оказала эта малонаселенная и небогатая страна СССР, по некоторым параметрам не уступала помощи, оказываемой США в рамках программы ленд-лиза.

«Дар монгольского народа»

Монгольское руководство понимало, что отправить на запад свои войска оно не сможет: все еще сохранялась высокая угроза со стороны Японии, да и сформировать серьезный контингент экспедиционных сил страна была не в состоянии. Республика намеревалась оказывать своему северному соседу посильную экономическую помощь.

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Под лозунгом «В стране не должно быть ни одного человека, который не внес бы личный вклад в фонд помощи Красной Армии» в Монголии началась кампания по сбору денежных средств и подарков для красноармейцев.

Уже в октябре в Советский Союз отправился первый эшелон, заполненный подаренными населением полушубками, меховыми жилетами, теплыми рукавицами, валенками, кофтами и ремнями. В следующем эшелоне в феврале 1942 года к вещам уже прибавились продукты: мясо, колбасы, масло, кондитерские изделия. Поезда с подарками уходили в СССР вплоть до начала 1945 года.

Энгэлийн Бадам. Архивное фото Архивное фото

Одним из наиболее щедрых дарителей стала аратка (крестьянка-кочевница) Энгэлийн Бадам. От своей семьи она передала в помощь фронту 16 верблюдов, 93 лошадей, 1600 овец, а также денежную сумму в 10 тысяч тугриков, на которые можно было приобрести еще 12 с половиной тысяч овец.

Стратегическое сырье

Помимо подарков Монголия организовала регулярные массовые поставки в СССР мяса, шерсти, овчины и лошадей по условным ценам. Москва расплачивалась за них промышленными и продовольственными товарами, в которых нуждалась азиатская страна, а также применяя взаимозачет за монгольские долги Советскому Союзу.

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За весь период войны монголы поставили союзнику около 500 тысяч тонн мяса (из США поступило 665 тысяч тонн мясных консервов), 64 тысячи тонн шерсти (из США — 54 тысячи тонн). Каждая пятая солдатская шинель была сделана из монгольской шерсти.

Монгольская Народная Республика была для СССР по сути единственным поставщиком овчины. Именно из нее делали полушубки для командиров Красной Армии.

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Наиболее важным подспорьем для Красной Армии стали монгольские лошади. Лишь за первый период войны СССР потерял почти половину своего поголовья — из 17,5 миллионов к сентябрю 1942 года осталось лишь девять.

За все года войны монгольское государство закупило у аратов для Советского Союза почти 485 тысяч лошадей, еще 32 тысяч крестьяне отдали в дар. Неприхотливые и выносливые животные прекрасно адаптировались под суровые условия Восточного фронта и активно выручали советские войска в транспортировке грузов и артиллерии, пока не была решена проблемы грузового автотранспорта. Каждая пятая советская лошадь на фронте была родом из Монголии.

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«Лошади обладали отличными маршевыми качествами», — вспоминал советский генерал Исса Плиев: «Невысокий монгольский конь имеет крепкое сложение и короткие сильные ноги с небольшими прочными копытами. Он способен по нескольку дней подряд совершать суточные стокилометровые переходы... Выносливая и неприхотливая монгольская лошадка рядом с советским танком дошла до Берлина».

Танки, самолеты и добровольцы

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16 января 1942 года руководство Монгольской Народной Республики приняло решение начать сбор средств на строительство танковой колонны в дар Красной Армии. Через год монгольская делегация во главе с лидером страны маршалом Хорлогийном Чойбалсаном передала советской 112-й танковой бригаде построенные на собранные деньги 32 танка Т-34 и 21 легкий танк Т-70.

112-я бригада, получившая наименование «Революционная Монголия», приняла участие в Курской битве, где успешно проявила себя в боях против одного из самых прославленных соединений вермахта — дивизии «Великая Германия». За мужество и героизм военнослужащие были награждены как советскими, так и монгольскими медалями.

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К лету 1943 года на средства жителей Монголии была создана 2-я истребительная авиационная эскадрилья «Монгольский арат», торжественно переданная 25 сентября 2-му гвардейскому полку 322-й истребительной авиационной дивизии.

«И вот настал долгожданный час. Из-за леса один за другим вынырнули 12 новеньких боевых самолетов Ла-5 с ярко-красной надписью "Монгольский арат" на фюзеляжах. Сделав парадный круг над аэродромом, машины заруливают на специально выделенную площадку. Возгласы "Ура, «Монгольский арат!»”, "Ура, монгольский народ!" заглушают рокот моторов», — вспоминал о том дне генерал-лейтенант авиации Александр Семенов.

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Эскадрилья участвовала в таких важнейших сражениях, как операция «Багратион», Берлинская и Пражская операции. Содержание личного состава эскадрильи (как впрочем и танкистов бригады «Революционная Монголия») монголы частично взяли на себя и никогда не забывали отмечать храбрость своих подопечных наградами.

От 500 до нескольких тысяч монгольских добровольцев приняли участие в Великой Отечественной войне. В Красной Армии их ценили за отличные навыки охотников и наездников и по большому счету направляли служить в кавалерию, а также активно использовали в качестве разведчиков и снайперов.