15 правил жизни миллиардера Павла Дурова

Живи один, ешь мало и не иди на компромиссы.

Создатель «ВКонтакте» и Telegram неоднократно высказывался не только о технологическом секторе, конкурентах, цензуре, монополистах или американском суде, но и просто о том, что в этой жизни по-настоящему важно - как не растратить её впустую, с кем жить, что есть и где искать счастье. 36-летний миллиардер редко дает интервью журналистами, но свои «правила жизни» регулярно несколько раз в год по разным поводам публикует в соцсетях. Russia Beyond вспомнили, чему учил Дуров - и собрал его цитаты.

1. Слушать стоит только свою интуицию. Всякий раз, когда я прислушивался к мнению «старших и разумных», я терял время. Если Вы чувствуете, что надо делать, – игнорируйте мнение авторитетов.

2. Коммуникация переоценена. Час одиночества продуктивнее недели разговоров.

3. Все можно делать быстро. Первую версию ВКонтакте в 2006 году я собрал за месяц. Расти она стала сразу. Вопреки расхожему мнению, работа делается либо быстро и качественно, либо долго и плохо.

4. К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой разум не реальными фактами, которые могут позволить нам изменить мир, а случайными сериалами Netflix или видеороликами TikTok. На глубоком уровне наш мозг не может отличить вымысел от реальности, поэтому обилие цифровых развлечений заставляет наше подсознание заниматься поиском решений проблем, которых не существует.

Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют «рекомендательные алгоритмы». Если мы хотим вернуть себе свободу творчества, мы должны сначала вернуть контроль над своим разумом.

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5. Все молодые на вид мужчины среднего возраста, с которыми я разговаривал, жили одни большую часть своей жизни. Это может быть результатом их независимости от моделей сна / еды / поведения другого человека. Или, возможно, это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы и в своей личной жизни.

6. Вещи, которыми вы владеете, в итоге начинают владеть вами.

7. Доверять на 100% никому не стоит. Не имеет значения, насколько Вы считаете кого-либо заслуживающим доверия и сколько лет его знаете – ключевые вопросы лучше контролировать лично.

8. Не переедайте. Люди выглядят старше из-за избыточного веса, и с этим связаны десятки болезней. Обычно я ем дважды в день раз в шесть часов или один раз в день, не перекусывая. Есть три раза в день и чаще — это просто (плохая) привычка.

9. Мне посчастливилось рано стать богатым. К 22 годам на моем банковском счете уже был миллион долларов, к 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако не это делало меня счастливым.

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10. Крупные корпорации используют маркетинг, чтобы заставить нас думать, что решение всех наших проблем заключается в том, чтобы покупать больше их товаров. <..> Например, если у вас избыточный вес, вас засыпают рекламой абонементов в тренажерный зал или пищевых добавок. Но ключ к похудению - это меньше есть, а не новая обувь и протеиновый порошок.

11. Друзья в социальных сетях – явление из 2010 года. Все, кто нужен, давно в мессенджерах. Поддерживать устаревающие списки друзей в публичных сетях бессмысленно и долго. Читать чьи-то новости – засорение мозга.

12. Идее достаточно 10% убежденных сторонников, чтобы сконвертировать остальные 90% общества на свою сторону. Убежденных в чем-то людей может быть меньше 10% — 5%, 2%, даже тысячная процента населения. Но если их вера в успех и преданность идее непоколебимы, им невозможно противостоять. В экстремальном случае для изменений любого масштаба достаточно веры одного человека. Вашей, например.

13. Красные дни календаря – инструменты насаждения идеологии и стимуляции потребления. Ни чиновники, ни традиции, ни общество не вправе указывать человеку, когда ему работать, когда отдыхать, что праздновать и кого с чем поздравлять.

14. Я продал свою долю «ВКонтакте», так как ее наличие могло помешать мне принимать правильные решения. Но я ни о чем не жалею — защита личных данных людей стоит этого и намного большего. С декабря 2013 года у меня нет собственности, но у меня осталось нечто более важное — чистая совесть и идеалы, которые я готов защищать.

15. Компромисс хуже любой из альтернатив.