Какие территории принадлежат России, но находятся за ее пределами?

Город и космодром Байконур, Казахстан

Байконур - город на юге Казахстана с одноименным космодромом, откуда Россия до 2016 года делала все свои космические запуски. Россия арендовала его вместе с космодромом и близлежащими землями у Казахстана до 2050 года, что фактически сделало Байконур российской территорией: она наделена статусом, соответствующим городу федерального значения России. Тут в обращении российские рубли, действуют российские законы, все вывески тоже на русском, а на центральной площади до сих пор стоит каменный Владимир Ленин.

Пресс-служба ГК "Роскосмос"/TASS Пресс-служба ГК "Роскосмос"/TASS

Сюда съезжались специалисты со всего СССР, а с развалом страны город и вся его космическая инфраструктура оказался на территории суверенного Казахстана. Решили вопрос в 1994 году, заключив договор об аренде, так что Россия ежегодно платит Казахстану около 200 миллионов долларов.

Попасть сейчас в Байконур можно только по специальному пропуску. Правда, оформить его не так сложно даже иностранцу: либо по приглашению через знакомых, проживающих в городе, либо через турфирмы. Туры на Байконур подразумевают наблюдение за запуском ракеты, так что стоят немало: для россиянина 95 тысяч рублей, для иностранца - примерно €5 тысяч.

Скала в Швейцарии с каменным крестом

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Эти всего 495 квадратных метров в Швейцарских Альпах принадлежит России с конца 19 века. В 1799 году русский полководец Суворов вместе с коалиционным войском австрийцев отправился в Швейцарский поход, и русская армия на перевале Сен-Готард потеряла две тысячи воинов. Цели своей - изгнание французов с территории Швейцарии - полководец тогда не достиг, армии пришлось отступить из-за больших потерь. Но историки считают, что эта неудачная кампания принесла русскому войску больше чести, чем самая блистательная победа.

Так что несколько веков спустя швейцарская община Урзерна безвозмездно уступила России для сооружения памятника павшим земельный участок в альпийских скалах, небольшую площадку возле него и ведущую к нему дорогу. К слову, правительство Швейцарии об этом тогда не уведомили, об “островке” России ему стало известно только в 70-е годы XX века.

Поселок Баренцбург в Норвегии

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Российский шахтерский поселок Баренцбург существует на территории Норвегии на условиях Шпицбергенского трактата 1920 года - согласно ему любое государство-участник договора (а их более 50) имеет право вести на архипелаге Шпицберген хозяйственную деятельность. Однако сейчас этим правом пользуется лишь Россия.

СССР на архипелаге владели тремя такими поселками, но два забросили после прекращения угледобычи, и остался лишь один - на государственных дотациях.

Здесь живет около 400 человек, гражданам России в Баренцбург не нужна виза, а работать сюда приезжают, как правило, вахтовики. Еще в последние годы тут активно развивается туризм: ради туристов в 2010-х установили найденную на складе стеллу “Наша цель - коммунизм” - для создания советского антуража. В поселке есть своя школа, рестораны, музей, больница, детский сад, отели, хостелы, питомник ездовых собак и центр ремесел.

Российский центр в Париже

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В 2010 году Россия в ходе тендера обошла Канаду и Саудовскую Аравию и выкупила участок земли на левом берегу Сены, недалеко от Эйфелевой башни, заплатив за него 75 миллионов евро (по тогдашнему курсу 100 миллионов долларов) .

На 4245 квадратных метрах на набережной Бранли по проекту французского архитектора Жана-Мишеля Вильмотт построили православный храм Святой Троицы, выставочный центр, школу и епархиальное управления с концертным залом и жильем для священников. Юридически все это является частью посольства РФ во Франции, так что территория обладает дипломатическим иммунитетом.

Берег Иордана и библейская смоковница, Палестина

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В 2008 году Россия вернулась себе три участка в Иерихоне на западном берегу реки Иордана. Их еще в конце 19 века приобрели русские священнослужители на пожертвования паломников, но затем земля несколько раз переоформлялась с одного председателя Императорского православного палестинского общества (гуманитарно-научная организация, созданная в России) на другого. В итоге, после смерти одного из председателей переоформить эти земли в собственность России или гуманитарного общества стало затруднительно, и разрешился этот вопрос только спустя более чем век.

На площади 12 тысяч квадратных метров находится, в том числе, и христианская святыня - библейское дерево “Смоковница Закхея”. Согласно Евангелию от Луки, под этим деревом произошла встреча Иисуса Христа и мытаря Закхея.