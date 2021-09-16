Где больше всего русских за пределами России?

Русские не входят в список самых многочисленных народов на земле. Однако нас довольно много и за границами России. По приблизительным оценкам до 30 миллионов русских живет в разных странах мира.*

1. Украина — около 8,3 миллиона

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Как и многие другие постсоветские государства, до 1991 года Россия и Украина были частями одной страны - СССР. Границы были условными и значительная часть русских еще со времен Царской империи проживала на территории, ставшей Украиной. Кроме того, трудовая миграция способствовала также свободному переселению народов внутри СССР.

После распада СССР многие русские, как и многие украинцы, в одночасье оказались в двух разных независимых государствах. Согласно последней переписи населения, проведенной на Украине в 2001 году, в стране проживало 8,3 миллиона этнических русских. Будучи второй по численности этнической группой на Украине, русские составляли 17,28 процента от всего населения страны.

2. Казахстан — около 3,8 миллиона

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Для поколений этнических русских, родившихся в советском Казахстане, жизнь была сродни российской. Они говорили на родном языке, а быт и культура больших городов мало отличались от того, что было в соседней России.

Даже сегодня русские по-прежнему составляют там значительную часть населения. Например, в 2009 году их было 25 процентов. Известно, что численность русских в Казахстане постепенно снижается (новые цифры будут доступны после завершения переписи 2021 года), однако они по-прежнему остаются второй по численности этнической группой в стране, насчитывающей около 3,8 миллиона человек.

3. США — около 3,1 миллиона

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Удивительно, но США входят в тройку стран, в которых проживает наибольшее количество этнических русских.

Первые русские начали прибывать в США в 18 и 19 веках, внося свой вклад в развитие новой страны, включая создание знаменитого Форта Росс в Калифорнии. Вторая волна иммиграции состояла в основном из евреев, покинувших Российскую империю в поисках лучшей жизни в Штатах, и офицеров Белой армии, бежавших от нового большевистского режима в начале 20 века. Советские диссиденты, уехавших из СССР, составили третью волну иммиграции. Заключительная четвертая волна русской эмиграции в США произошла после падения железного занавеса в 1991 году, когда огромное количество людей, недовольных жизнью под советским флагом и разочарованных в своих перспективах в новой независимой России, переселились в США.

Сегодня в США проживает около 3,1 миллиона этнических русских, хотя это число является приблизительной оценкой, поскольку термин “русский” широко используется в США для обозначения иммигрантов из всех постсоветских государств. Несмотря на большое количество, русские составляют только около одного процента всего населения США.

4. Германия — около 2.2 миллиона

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Истории России и Германии были тесно переплетены на протяжении веков, что в долгосрочной перспективе способствовало миграции населения. Еще во времена Российской империи этническая немка Екатерина II стала самой известной женщиной, которая правила российским государством.

Трудно точно подсчитать количество этнических русских в Германии, потому что очень многие немцы, жившие в СССР (потомки этнических немцев, проживающих в Российской империи, и те, кто был переселен во время Второй мировой войны) массово мигрировали обратно в Германию после падения Берлинской стены, воссоединения Германии и распада Советского Союза в конце 1980-х и начале 1990-х годов. Тем не менее, по разным оценкам, в Германии проживает около 2,2 миллиона этнических русских, которые вместе составляют одну из крупнейших русскоязычных диаспор в мире. При этом русскоговорящих разных национальностей в Германии живет еще больше.

5. Узбекистан — около 0,7 миллиона

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До распада Советского Союза около 1,6 миллиона этнических русских постоянно проживали в Узбекистане, который в то время входил в состав СССР. Однако после распада Советского Союза значительное количество этнических русских покинуло страну и вернулось на историческую родину. По оценкам узбекских властей, к 2021 году численность этнических русских, проживающих в стране, сократится в два раза: с 1,6 миллиона до 730 тысяч человек.

6. Беларусь, Канада, Латвия, Кыргызстан, Эстония и Бразилия — всего около 2,7 миллиона

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В этих шести странах, вместе взятых, проживает примерно 2,7 миллиона этнических русских. Где=то они составляют небольшую часть населения, в то время как в других — в частности, в Латвии и Эстонии — этнические русские составляют четвертую часть всего населения.

* Данные, приведенные в статье, взяты из открытых источников.

Источники:

Всеукраинская перепись населения 2001

Перепись населения Казахстана 2009

Бюро переписи населения Соединенных Штатов

Доклад Министерства Иностранных Дел Российской Федерации “Русский язык в мире”

Государственный Комитет Республики Узбекистан по Статистике

ТАСС

Baltnews.lv

Statistics Estonia