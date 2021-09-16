Жизнь на Дальнем Востоке в конце XIX века глазами женщины-фотографа (ФОТО)

Первая женщина-фотограф на Дальнем Востоке Агния Динесс снимала золотые прииски и аборигенов, когда ей было за 50. Ее фотографии вошли в историю, но сама она так и осталась загадкой.

Долгое время никто не знал, кто такая Агния Динесс. Путали не только имя (ее называли то Агнессой, то Аглаей) - многие считали, что имя А.П. Динесс принадлежит мужчине. Настолько нетипична была эта профессия для женщин в конце 19 века: когда нужно было таскать на себе громоздкую камеру, штатив-треногу, тяжелые ящики со стеклянными фотопластинами, а порой и целую фотолабораторию. Что впечатляет особенно так это то, что Динесс делала это, когда ей было за 50.

Она снимала панорамы строящихся городов, местных аборигенов, русские корабли на фоне живописных сопок и восточную ориенталистику - храмы, китайские дворцы, кумирни. География ее снимков впечатляет: Динесс объездила весь Дальний Восток и многие места в Китае, делая это на собственные средства и пожертвования от покровителей.

Тем не менее, про ее жизнь до сих пор почти ничего не известно. По свидетельствам, она была женой почтово-телеграфного чиновника и после его смерти увлеклась фотографией. Зимой она работала в собственном фотоателье, летом - путешествовала с камерой. В 1898 году ее снимки дошли до российской столицы, работы запросили для выставки в Париже. С тех пор Динесс начала получать государственные заказы и в экспедициях снимала для Императорского Русского Географического общества в Санкт-Петербурге. Однако на этом факты о ней заканчиваются - нет ни одной ее фотографии, неизвестно, где и когда закончилась ее жизнь. В наследство от нее остались лишь яркие и утонченные образы Дальнего Востока.

1. Айны

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2. Вход в русское посольство, Пекин

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3. Старатели за промывкой золотоносного песка

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4. На Амуре

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5. Вьючники золотоискателей. Ориентировочно 1895 год на Амуре

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6. Пекин

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7. На приисках

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8. Русские солдаты в храме, Китай

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9. Пекарня на Сахалине

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10. Тюремная камера на Сахалине

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11. Сельская сходка на Сахалине

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12. Собаки-водовозы

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13. Тунгусы

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14. Пристань Хабаровска

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15. Из камчатского альбома

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16. Русские офицеры и китайские чиновники

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17. Город Никольск-Уссурийск

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18. Внутри храма, Сахалин