Каким будет филиал «Эрмитажа» в Москве (ФОТО)

Прозрачные стены, ресторан на крыше и другие подробности о долгожданном проекте в бывшей московской промзоне.

В 2024 году в Москве появится свой «Эрмитаж» - городские власти окончательно согласовали проект от Хани Рашида, сооснователя нью-йоркского архитектурного бюро Asymptote. Это же бюро проектировало Нью-Йоркскую фондовую биржу, мировой бизнес-центр Соломона башни в Пусане и Strata Tower в Абу-Даби.

Филиал Санкт-Петербургского Государственного Эрмитажа возведут на территории бывшего автозавода ЗИЛ.

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Шестиэтажное здание в форме белого куба будет во многом уникальным. Его фасад «подвесят» на металлический каркас, а часть стен сделают из стекла - чтобы произведения искусства освещались естественным светом максимальное количество часов в день. Поэтому увидеть предметы искусства смогут даже прохожие с улицы.

При этом свет в помещениях также будет искусственно корректироваться: для каждого зала освещение расписано по минутам и в зависимости от времени года.

Первый этаж займут кафе и торговые зоны, а над ним разместятся библиотека и исследовательский центр музея. Под выставочное пространство отведен третий и четвертый этажи.

Пятый станет пространством для экспериментов - где можно будет выставлять искусство, не вписывающееся в музеи более скромных размеров: «Какая-нибудь тридцатиметровая скульптура, например, вполне сможет там разместиться», - отмечал архитектор Хани Рашид. Там же появиться и ресторан с панорамным видом.

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Хани Рашид не случайно выбрал именно такое архитектурное решение. «Это крайне важное место в истории индустриализации России. Я около двадцати раз пересмотрел “Человек с киноаппаратом” Дзиги Вертова, чтобы прочувствовал поэзию этого места и осознать, как работать с памятью о нем, - говорит он. - Я бы хотел, чтобы готовый проект представлял собой своего рода поэму о ЗИЛе. К тому же в 21 веке конструкция из стекла и стали, в которую будет убран корпус музея - это прямая цитата из истории завода».

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В московском «Эрмитаже» будет выставлять преимущественно современное искусство, а также экспонаты из запасников, которые никогда не попадали в выставочные залы. Об этом еще в 2015 году говорил заведующий отделом современного искусства «Эрмитажа» Дмитрий Озерков: «"Неведомые шедевры" - вещи со спорным статусом, такие как "Площадь Согласия" Дега, импрессионисты, Сезанн, <...> нашу часть коллекции Щукина и Морозова».

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В московском филиале также разместиться лекторий на 250 человек, открытый амфитеатр и образовательный центр.