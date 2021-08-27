Самая красивая женщина русской эмиграции (ФОТО)

«В те времена, чтобы тебя при всех объявили красавицей - да это позор! Но, собственно говоря, то был никакой не конкурс, какие сейчас устраивают», - вспоминала Марина Шаляпина.

В 1931 году дочь русского оперного певца Федора Шаляпина получила титул «Мисс Россия» среди русских девушек-эмигранток в Париже. Она производила колоссальное впечатление на людей своим магнетизмом, но запомнилась всем, прежде всего, как человек с неординарной судьбой. Вот только один факт: она стала морским офицером.

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Марина Шаляпина - дочь Шаляпина и Марии Петцольд, его любовницы, позже ставшей его официальной женой. Им пришлось эмигрировать из страны вскоре после революции, которая сильно изменила жизнь семьи: имущество и сбережения Шаляпина были конфискованы, и лишь вмешательство писателя Максима Горького позволило на какое-то время Шаляпину наладить быт, стать художественным руководителем Мариинского театра (в прошлом Императорского театра) и даже получить титул первого народного артиста Советского Союза. Однако семья продолжала голодать, а у Марины обнаружили тяжелую форму туберкулеза.

Федор Шаляпин и Мария Петцольд МУЗЕЙ А.М. ГОРЬКОГО И Ф.И. ШАЛЯПИНА г. Казань МУЗЕЙ А.М. ГОРЬКОГО И Ф.И. ШАЛЯПИНА г. Казань

В 1921 году девочку с помощью друзей вывезли в Финляндию на лечение, а сам Шаляпин получил разрешение на гастроли за рубежом. В Париже у него была заблаговременно куплена недвижимость, и вскоре он перевез туда Петцольд, ее детей, а также почти всех детей от первого брака. В Париж переехала и Марина, здоровье которой поправилось.

Борис Кустодиев. Портрет Марфы и Марины Шаляпиных, 1920. Бумага, акварель. Екатеринбургский музей изобразительных искусств Екатеринбургский музей изобразительных искусств

К тому моменту в эмиграции уже осело много русских аристократов, среди них была и прима-балерина Матильда Кшесинская, за которой тянулся скандальный шлейф из-за ходивших слухов о связи с Николаем II. Девятилетнюю Марину отдали в ее балетную студию.

Ф. И. Шаляпин с дочерью Мариной. Париж. 1931 Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина г. Казань Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина г. Казань

«Я очень хотела быть балериной и танцевать на сцене Большого театра. В Париже я занималась в студии Кшесинской, это была лучшая балетная студия в Европе. <...> Мой отец относился к Кшесинской с большим уважением. Он, как никто, понимал, что путь большого артиста далеко не всегда усыпан лепестками роз», - говорила Марина в интервью «Коммерсантъ».

Сорин Савелий Абрамович. Портрет Марины Фёдоровны Шаляпиной Частная коллекция Частная коллекция

В 1927 году большому артисту Шаляпину запретили возвращаться на родину. Причиной стала оказанная им благотворительная помощь детям эмигрантов - после этого его лишили звания народного артиста, снова все конфисковали и заблокировали счета. Советская власть не хотела мириться и с тем, что Шаляпин живет с любовницей Петцольд в то время как у него есть официальная жена в России. Вся семья окончательно поняла, что ее место теперь в Европе.

Семья Шаляпина. Тироль. Китцбюэль. 1934 Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина г. Казань Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина г. Казань

Становиться первой красавицей Марина Шаляпина не хотела и вписалась в это, скорее, как в авантюру, под давлением других именитых русских эмигрантов. «Просто однажды я танцевала на вечере у Матильды Феликсовны Кшесинской. В зале сидел Бунин [лауреат нобелевской премии по литературе Иван Бунин], Коровин [импрессионист Константин Коровин] и, кажется, Куприн [писатель Александр Куприн]. Это им пришла идея выбрать Мисс Россию среди эмигрантских девушек. Они на меня смотрели-смотрели и вдруг единодушно решили: вот наша Мисс Россия!».

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После уговоров Марина согласилась. Никаких дефиле в купальниках на таких конкурсах тогда не было, это был, прежде всего, конкурс хороших манер, талантов и благородного происхождения. Все должно было «протекать в обстановке безупречной нравственности, а моральные качества кандидаток должны были играть первостепенную роль».

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После победы у нее появилось море поклонников - ведь ее фактически признали самой красивой девушкой эмиграции. Среди них был даже сиамский принц Чула Чакрабон, которого она считала своим тайным женихом на протяжении 10 лет.

Федор Шаляпин с дочерью Мариной в Америке. Sputnik Sputnik

Балериной Марина так и не стала - из-за травмы ноги. Вместо этого она увлеклась автогонками. А в 1938 году, возвращаясь из Рима в Париж, куда ехала к отцу, от таможенника в аэропорту она узнала, что Федор Шаляпин умер от лейкемии.

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После смерти отца она поехала в Нью-Йорк учиться в Академии интерьера и дизайна, а затем - переехала в Вену, теперь чтобы уже стать театральным режиссером и ставить балет. Но не надолго. В Вене друзья пригласили ее в Италию, поработать над фильмом о балете. Марина поехала - и встретила там будущего мужа Луиджи Фредди, старше ее на 17 лет.

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Луиджи Фредди был главой Главного управления кинематографии (организации, контролирующей кино), через некоторое время стал министром культуры Италии. Он организовал первый Венецианский кинофестиваль и в 1937-м основал крупнейшую киностудию Европы Cinecittà и стал ее режиссером. Марина, взяв теперь двойную фамилию Шаляпина-Фредди, снялась в трех картинах мужа: «Старые времена», «Только для тебя», «Лучия и Ничьи дети».

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Однако и о кинокарьере пришлось забыть, когда Луиджи после крушения фашистского режима обвинили в сотрудничестве с Муссолини, арестовали и лишили имущества. Его вскоре освободили, но работу он найти уже не смог, и Марине пришлось взять на себя обеспечение семьи. Она свободно говорила на пяти языках, была блестяще образована и хорошо разбиралась в истории искусства. Она стала работать на роскошном трансатлантическом лайнере «Италиен лайн» по маршруту Генуя - Нью-Йорк, развлекая пассажиров первого класса. Для соответствия этой должности ей присвоили звание морского офицера Италии.

Марина Шаляпина-Фредди на могиле отца. TASS TASS

Вместе с Луиджи она прожила, по ее словам, 40 очень счастливых лет. Он умер в 1977 году, а Марина пережила его на 32 года, умерев в 2009 году в возрасте 98 лет. Ее похоронили на римском кладбище Лаурентино в семейном склепе Фредди. Она пережила всех своих братьев и сестер и до самых преклонных лет не отказывалась от спиртного, сигарет, вождения дорогих автомобилей и богемной жизни.