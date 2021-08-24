Зачем СССР создал свой военный блок — Организацию Варшавского договора

Советский Союз был вынужден задуматься о своем военном союзе после того как Запад создал НАТО.

На протяжении второй половины 20 века Организация Варшавского договора (ОВД) была для генералов НАТО непрекращающейся головной болью. Без противостояния этих двух самых мощных военно-политических союзов мира невозможно представить себе эпоху Холодной войны.

Мало кто знает, что «оплот мира» и «щит социализма» — ОВД — была учреждена гораздо позже своего западного соперника.

Союз соцстран

Подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в Варшаве 14 мая 1955 года. Sputnik Sputnik

Руководители СССР и «стран народной демократии», как тогда именовали находившиеся в советской сфере влияния социалистические государства в Восточной и Центральной Европе, довольно спокойно отнеслись к созданию западными державами Североатлантического альянса в 1949 году. В Восточном блоке полагали, что двусторонних оборонительных соглашений, которые Советский Союз заключил со своими новыми союзниками, а также присутствие на их территории советских групп войск, вполне достаточно для обеспечения его безопасности.

Кроме того, у понесшего колоссальные потери в ходе Второй мировой войны СССР не хватало экономического потенциала и технических средств для учреждения своего аналога НАТО. Вызывала большое сомнение и надежность военных кадров в ставших дружественными Москве государствах, многие из которых еще вчера находились в стане ее врагов.

Однако со временем экономическая ситуация в СССР стала улучшаться. Усилиями сотен советских военных советников восточногерманские, чехословацкие, польские, венгерские и румынские вооруженные силы были реорганизованы по советскому образцу, а многие их офицеры прошли обучение в советских военных и военно-политических учебных заведениях.

Советские танки во время общевойсковых учений «Братство по оружию». Семеляк/Sputnik Семеляк/Sputnik

Уже в 1951 году начальник штаба Группы советских войск в Германии генерал армии Сергей Штеменко на одном из совещаний, где присутствовал Сталин, высказал идею создания «военного союза братских социалистических стран». Организация Варшавского договора появилась, однако, уже после смерти вождя.

Главным спусковым крючком для ее создания стало заключение в 1954 году западными союзниками Парижских соглашений, согласно которым ФРГ присоединилась к Североатлантическому альянсу и учреждалась во­ен­но-по­ли­тическая ор­га­ни­за­ция ев­ропейских стран — Западноевропейский союз. Такое резкое усиление позиций вероятного противника в центральной Европе привело в итоге к тому, что в мае 1955 года СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Албания и Чехословакия подписали в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, оформивший создание военно-политического союза соцстран.

Под руководством Москвы

Войсковые учения Советского Союза и стран Варшавского договора «Влтава». В.Гжельский/Sputnik В.Гжельский/Sputnik

Стороны брали на себя обязательства помогать друг другу в случае военной угрозы, учредить Объединенное командование их вооруженными силами, которые будут по соглашению между ними выделены в ведение этого командования, а также принимать «другие согласованные меры, необходимые для укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный труд их народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии».

Несмотря на заявленное в договоре равноправие его участников, Советский Союз с первых дней существования организации и вплоть до ее роспуска играл в ней ключевую роль. Проекты всех важнейших документов, которые рассматривал высший орган ОВД — Политический консультативный комитет (в его заседаниях принимали участие главы правительств стран-союзников), сначала утверждались в Москве.

Главнокомандующими Объединенными вооруженными силами стран-участниц Варшавского договора, а также начальниками штабов неизменно становились советские военачальники. Представители иностранных армий занимали, как правило, должности их заместителей.

Танкисты Чехословацкой Народной армии и советские мотострелки на отдыхе во время совместных учений. Владимир Песляк /Фотохроника ТАСС Владимир Песляк /Фотохроника ТАСС

В то время как США скрупулезно высчитывали и распределяли финансовую нагрузку на содержание НАТО между всеми странами-членами альянса, Советский Союз смело взваливал почти что все бремя расходов на свои плечи. И если доля СССР в финансировании деятельности Объединенного командования и штаба составляла около 45%, то в расходах на содержание Объединенных вооруженных сил и военной инфраструктуры союза она уже превышала 90%.

Для борьбы с контрреволюцией

Военно-политический союз Восточного блока рассматривался советским руководством как эффективный противовес Североатлантическому альянсу. Никита Хрущев называл Варшавский договор «...важным стабилизирующим фактором в Европе».

Бои в Будапеште, 1956 год. Berkó Pál/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0) Berkó Pál/FORTEPAN (CC BY-SA 3.0)

Помимо того, что ОВД для Москвы была инструментом внешней политики, она стала и важным средством разрешения кризисных ситуаций в социалистическом лагере.

В ходе венгерского восстания (или как оно известно в современной Венгрии — революции) 1956 года советские войска вошли в страну, чтобы, как говорилось в приказе Главнокомандующего Объединенными вооруженными силами маршала Ивана Конева, оказать «братскую помощь венгерскому народу в защите его социалистических завоеваний, в разгроме контрреволюции и ликвидации угрозы возрождения фашизма». Утверждалось, что они действовали «в соответствии с просьбой правительства Венгерской Народной Республики на основе заключенного между странами социалистического лагеря Варшавского договора».

Если в Будапеште СССР обошелся преимущественно своими силами (при поддержке Венгерской Народной Армии и спецслужб страны), то для подавления Пражской весны 1968 года он уже всесторонне привлек своих союзников. В Чехословакию помимо советских частей вошли войска Польши, Болгарии, Венгрии и ГДР.

Войска стран Варшавского договора в Чехословакии, 1968 г. Tiedemann/Getty Images Tiedemann/Getty Images

В 1985 году истек срок действия Варшавского договора. 26 апреля стороны спокойно продлили его на 20 лет, не подозревая, что в запасе у них нет и пяти. После начала распада СССР, падения социалистических режимов в Восточной Европе и объединения Германии существование союза потеряло всякий смысл.

1 июля 1991 года представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали в Праге протокол о полном прекращении действия Варшавского договора. В течение последующих 20 лет все бывшие союзники Москвы вошли в Североатлантический альянс.