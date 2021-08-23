Как одеваются в Москве по сравнению с Нью-Йорком? (ФОТО)

Фотограф Гриша Бесько наблюдает за жителями Москвы, как за птицами. Он фиксирует их манеру одеваться и сравнивает с жителями других городов мира.

В июне этого года у Москвы появился аккаунт Watchingmoscow - со снимками людей, снятых на улицах города. Аналогичные аккаунты есть у многих европейских столиц. Теперь и у России тоже. Каждый день в нем появляются снимки с реальными образами обычных людей.

Проектом занимается белорусский фотограф Гриша Бесько, недавно перебравшийся в Россию. Как он рассказал Russia Beyond, идея аккаунта появилась еще пару лет назад, когда он жил в Нью-Йорке: «На тот момент я уже занимался фотографией и только открыл для себя такой вид деятельность как “пиплвотчинг” - наблюдение за людьми. Есть похожий термин “бердвотчинг”, когда люди едут в лес и смотрят на птичек в бинокль. В Нью-Йорке огромное количество ярких и странных людей».

Поездив по штатам, он вернулся в Беларусь, а два месяца назад переехал в Москву. Кстати, о похожем проекте @watchingnewyork он не знал, на глаза аккаунт с нью-йоркским стритстайлом ему попался только в Москве. «Я вспомнил об этой идее и решил, что время пришло. Так как людей со вкусом, стильных и интересных, у нас много. Можно сказать, есть с чем работать», - говорит Бесько.

«У москвичей все выглядит, в первую очередь, аккуратно. Подавляющее число людей одевается без ярких аксессуаров, базовая классика. Но при этом все целостно и обдуманно», - говорит он.

Москвичи вообще не так любят эксперименты, как те же жители Нью-Йорка. «В Москве даже если ты одет неформально, то все равно остаешься в каких-то рамках приличий этой неформальности. В Нью-Йорке в стиле доминирует секс, все очень откровенно и экспериментально. В Москве девушки скорее женственны, они не демонстрируют этот секс».

Это не единственное отличие москвичей. «Да, я бы смог отличить жителя москвы в толпе. За эти пару месяцев, что я на улицах, у меня хватило бы пальцев руки, чтобы посчитать одежду с российским логотипом или надписью “Москва” не кепке».

«Зато в вещах с американскими аббревиатурами, типа кепок NY или LA, футболок с флагом США или футболок из американских университетов - каждый четвертый москвич. Выглядит, если честно, странно. Американцев это тоже удивляло на каком-то форуме: Почему люди так это любят?»

Москвичи любят бренды, считает Гриша Бесько. И зияющие названия брендов на майках до сих пор не редкость. «В Москве же доминирует статус. Вот майка дольче и, значит, она стоит дорого. Значит, я могу это позволить. С любовью к “американским” кепкам, кстати, играет тот же фактор. В Штатах кепку NY будут носить только жители Нью-Йорка, в Бостоне - с буквой B. Для них это, прежде всего, бренд бейсбольного клуба и личная привязанность к городу. Для нас это крутой бренд, и ты будешь это носить несмотря на то, что даже не говоришь по-английски, да и в США ни разу не был».

Смотреть на московский стритстайл Бесько советует в районах подальше от растиражированных туристических мест. «Вот улицы в районе Патриков [Патриаршие пруды - популярный район в центре Москвы]. Они узкие, там удобно ловить стиляг. Еще хорошо во всевозможных арт-кластерах: Артплей, Винзавод. Везде, где меньше туристов и больше местных».