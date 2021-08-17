Какой увидел Сибирь Робинзон Крузо

Дикой

России в романе Дефо посвящена только седьмая часть, но и она рисует впечатляющую картину. При этом сам писатель здесь не бывал, а живописал приключения героя по книге «Записки о русском посольстве в Китае (1692-1695)» Избранта Идеса и Адама Бранда, которые проделали путь из Москвы в Пекин.

Катя Лобанова Катя Лобанова

В Сибирь Робинзон попадает из Китая в апреле 1703 года, а впервые о Московии он упоминает в сравнении с Китаем: «…если бы расстояние, отделяющее Китай от Московии, не было столь огромным, и если бы московская империя не была почти столь же варварской, бессильной и плохо управляемой толпой рабов, то царь московский без большого труда выгнал бы китайцев с их земли...».

Более понятной, чем Восток

Сам Дефо не был ксенофобом, но его Робинзон нетерпим к язычникам, к которым причисляет и китайцев, и татар, и коренные народы Сибири. В русских он в первую очередь видел братьев-христиан: «Мне кажется, что первым городом, селением или крепостью, принадлежащим московскому царю, было Аргунское, лежащее на западном берегу реки Аргунь. Я не мог не почувствовать огромного удовольствия по случаю прибытия в христианскую, как я называл ее, страну, или, по крайней мере, управляемую христианами. Ибо, хотя московиты, по моему мнению, едва ли заслуживают названия христиан, однако, они выдают себя за таковых и по-своему очень набожны».

Языческой

Герой неоднократно подчеркивает, что местное население остаётся верным своим религиям, обрядам, во многих местах и умах язычество и христианство уживаются вместе: «…население — язычники, приносившие жертву идолам и поклонявшиеся солнцу, луне и звездам, всем светилам небесным; из всех виденных мною дикарей и язычников эти наиболее заслуживали названия варваров, с тем только исключением, что они не ели человеческого мяса, как дикари в Америке... их дома, их города полны идолов, образ жизни самый варварский; исключение составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви, но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства».

Варварской

Лишенный этнографического интереса к местному населению, Крузо видит в языческих ритуалах только кровь и жертвоприношения. Он даже предпринимает вылазку, чтобы вместе со своим товарищем сжечь языческого идола.

Тунгусы Густав-Федор Христианович Паули / Wikipedia Густав-Федор Христианович Паули / Wikipedia

Не вызывают у него теплоты и сами аборигены, а ведь именно их он встречает на пути из Китая вплоть до Тобольска. Робинзон описывает варварский Тунгусский край: «Одеждой тунгусам служат звериные шкуры, и ими же они покрывают свои юрты. Мужчины не отличаются от женщин ни лицом, ни нарядом. Зимой, когда все бывает покрыто снегом, они живут в погребах, сообщающихся между собою подземными ходами».

Холодной

Конечно, ни один рассказ о Сибири не был полным без описания морозов. В Тобольске Робинзон провёл более полугода, с сентября 1703 по июнь 1704 года, потому что судоходство в Белом море было напрямую связано с сезонами - зимой море скованно льдом.

Тобольск Wikipedia Wikipedia

«Я прожил в Тобольске восемь месяцев, в течение мрачной и суровой зимы. Морозы были так сильны, что на улицу нельзя было показаться, не закутавшись в шубу и не покрыв лица меховой маской или вернее башлыком с тремя только отверстиями: для глаз и для дыхания. В течение трех месяцев тусклые дни продолжались всего пять или шесть часов, но погода стояла ясная, и снег, устилавший всю землю, был так бел, что ночи никогда не были очень темными».

Образованной

Единственное положительное впечатление о Сибири Крузо вынес из общения со ссыльными вельможами в Тобольске: «Всего замечательнее было то, что я нашел хорошее общество в этом городе, расположенном в варварской стране, невдалеке от Ледовитого океана, лишь на несколько градусов южнее Новой Земли. Неудивительно: Тобольск служит местом ссылки государственных преступников; он весь полон знати, князей, дворян, военных и придворных». Больше всего он проникся к князю ***, которому Крузо даже предложил бежать в Англию, но князь с достоинством отказался.